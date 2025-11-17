La era Milei acumula la mayor pérdida de empleo en años

El empleo registrado cayó en 276 mil puestos y cierran casi 30 empresas por día desde la llegada de Milei

El empleo registrado cayó en 276 mil puestos y cierran casi 30 empresas por día desde la llegada de Milei

El mercado laboral argentino profundizó su deterioro durante los primeros veintiún meses del gobierno de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. La caída equivale a un retroceso del 2,81%, con un promedio de más de 430 empleos menos por día.

De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de trabajadores formales pasó de 9.857.173 a 9.580.549, consolidando uno de los períodos de mayor contracción del empleo en la última década.

Sectores más afectados por la pérdida de empleo

Administración pública lidera el ajuste

El rubro “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” fue el más golpeado en términos absolutos, con 86.982 puestos eliminados desde noviembre de 2023. La cifra muestra el impacto de la reducción de estructura y recortes salariales aplicados desde el inicio del mandato.

La construcción sufrió un desplome histórico

La actividad de la Construcción perdió 76.292 empleos, una contracción que en términos relativos llegó al 16%, la mayor caída proporcional entre todos los sectores.

Transporte, almacenamiento e industria también retrocedieron

El informe del CEPA detalló que “Servicios de transporte y almacenamiento” registró 59.838 puestos menos, seguido por “Industria manufacturera”, que sufrió la baja de 55.941 trabajadores.

En términos relativos, el transporte cayó 11,2%, mientras que los servicios artísticos y culturales retrocedieron 7,1%.

Casi 30 empresas cierran por día en la Argentina

Una pérdida de 19 mil empleadores desde 2023

El ajuste no solo impactó en los trabajadores: también golpeó de lleno a las empresas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el número de firmas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica 19.164 empresas menos, un promedio cercano a 30 cierres por día.

Transporte, comercio e inmobiliarias entre los rubros más afectados

El sector más perjudicado en términos absolutos fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, con 4.685 empleadores menos.

También retrocedieron:

Comercio: -3.510

Servicios inmobiliarios: -2.952

Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.053

Industria manufacturera: -1.974

Construcción: -1.790

En términos porcentuales, Transporte y almacenamiento volvió a encabezar la caída con un 11,9%, seguido por Servicios de organizaciones extraterritoriales (-10,8%), Servicios inmobiliarios (-9,9%) y Construcción (-8,2%).

Las pymes concentran el 99% de los cierres

El CEPA informó que las empresas de hasta 500 trabajadores explican el 99,63% del total de cierres, equivalente a 19.094 compañías.

Las grandes firmas, de más de 500 empleados, representaron apenas el 0,37%, con 70 casos.

En términos proporcionales, los empleadores grandes se redujeron 3,88%, mientras que las pymes cayeron 3,74%.

Las grandes empresas lideraron la caída del empleo

El ajuste se concentró en las firmas más grandes. El informe muestra que las compañías con más de 500 empleados explicaron el 68,15% del total de puestos eliminados: 188.525 bajas.

En contraste, las empresas pequeñas y medianas recortaron 88.099 empleos, lo que representa el 31,85% del total.

Caída simultánea de empleo y empresas

En términos porcentuales, el empleo en grandes firmas se redujo 3,94%, al pasar de 4.782.973 a 4.594.448 trabajadores. En pymes, la baja fue del 1,74%, con una caída de 5.074.200 a 4.986.101 empleados.

Según el CEPA, los datos evidencian un “marcado retroceso del empleo formal”, con caídas paralelas en la cantidad de empresas y en el número de trabajadores registrados, reflejando un deterioro sostenido del mercado laboral durante los primeros 21 meses del gobierno libertario.