La era Milei acumula la mayor pérdida de empleo en años
El empleo formal se derrumba: más de 276 mil puestos menos y casi 30 empresas que bajan la persiana por día. Un golpe fuerte al mercado laboral argentino.Economía17 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El mercado laboral argentino profundizó su deterioro durante los primeros veintiún meses del gobierno de Javier Milei. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 se perdieron 276.624 puestos de trabajo registrados en unidades productivas. La caída equivale a un retroceso del 2,81%, con un promedio de más de 430 empleos menos por día.
De acuerdo con el relevamiento, la cantidad de trabajadores formales pasó de 9.857.173 a 9.580.549, consolidando uno de los períodos de mayor contracción del empleo en la última década.
Sectores más afectados por la pérdida de empleo
Administración pública lidera el ajuste
El rubro “Administración pública, defensa y seguridad social obligatoria” fue el más golpeado en términos absolutos, con 86.982 puestos eliminados desde noviembre de 2023. La cifra muestra el impacto de la reducción de estructura y recortes salariales aplicados desde el inicio del mandato.
La construcción sufrió un desplome histórico
La actividad de la Construcción perdió 76.292 empleos, una contracción que en términos relativos llegó al 16%, la mayor caída proporcional entre todos los sectores.
Transporte, almacenamiento e industria también retrocedieron
El informe del CEPA detalló que “Servicios de transporte y almacenamiento” registró 59.838 puestos menos, seguido por “Industria manufacturera”, que sufrió la baja de 55.941 trabajadores.
En términos relativos, el transporte cayó 11,2%, mientras que los servicios artísticos y culturales retrocedieron 7,1%.
Casi 30 empresas cierran por día en la Argentina
Una pérdida de 19 mil empleadores desde 2023
El ajuste no solo impactó en los trabajadores: también golpeó de lleno a las empresas. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2025, el número de firmas con personal registrado cayó de 512.357 a 493.193, lo que implica 19.164 empresas menos, un promedio cercano a 30 cierres por día.
Transporte, comercio e inmobiliarias entre los rubros más afectados
El sector más perjudicado en términos absolutos fue “Servicios de transporte y almacenamiento”, con 4.685 empleadores menos.
También retrocedieron:
- Comercio: -3.510
- Servicios inmobiliarios: -2.952
- Servicios profesionales, científicos y técnicos: -2.053
- Industria manufacturera: -1.974
- Construcción: -1.790
En términos porcentuales, Transporte y almacenamiento volvió a encabezar la caída con un 11,9%, seguido por Servicios de organizaciones extraterritoriales (-10,8%), Servicios inmobiliarios (-9,9%) y Construcción (-8,2%).
Las pymes concentran el 99% de los cierres
El CEPA informó que las empresas de hasta 500 trabajadores explican el 99,63% del total de cierres, equivalente a 19.094 compañías.
Las grandes firmas, de más de 500 empleados, representaron apenas el 0,37%, con 70 casos.
En términos proporcionales, los empleadores grandes se redujeron 3,88%, mientras que las pymes cayeron 3,74%.
Las grandes empresas lideraron la caída del empleo
El ajuste se concentró en las firmas más grandes. El informe muestra que las compañías con más de 500 empleados explicaron el 68,15% del total de puestos eliminados: 188.525 bajas.
En contraste, las empresas pequeñas y medianas recortaron 88.099 empleos, lo que representa el 31,85% del total.
Caída simultánea de empleo y empresas
En términos porcentuales, el empleo en grandes firmas se redujo 3,94%, al pasar de 4.782.973 a 4.594.448 trabajadores. En pymes, la baja fue del 1,74%, con una caída de 5.074.200 a 4.986.101 empleados.
Según el CEPA, los datos evidencian un “marcado retroceso del empleo formal”, con caídas paralelas en la cantidad de empresas y en el número de trabajadores registrados, reflejando un deterioro sostenido del mercado laboral durante los primeros 21 meses del gobierno libertario.
La canasta de crianza subió y ya supera los $557 mil
El INDEC informó otra suba en la canasta de crianza: entre $441 mil y $557 mil por mes. Un gasto que no afloja y que golpea fuerte a los hogares argentinos.
Milei negó la eliminación del monotributo y apuntó contra “operaciones” mediáticas
Tras la ola de versiones, el mandatario desmintió cambios inmediatos en el monotributo y acusó a gremialistas y periodistas de "mentirosos y operadores".
La industria textil profundiza su crisis en medio del avance importador
El textil argentino no levanta cabeza: caen producción, empleo y ventas mientras las importaciones arrasan el mercado. Un panorama que preocupa al sector.
Rappallini cuestionó el discurso de Caputo y agitó el clima en la UIA
Rappallini apuntó contra Caputo por esquivar la agenda industrial en la Unión Industrial Argentina. Reclamos, tensión y pedidos urgentes en plena crisis fabril.
Provincia y judiciales abren la negociación por paritaria, IPS y Presupuesto 2026
La AJB se reúne con Economía para retomar la discusión salarial, abordar la situación del IPS y plantear su reclamo por mayor presupuesto para la Justicia.
El sorteo del Mundial 2026: fecha, formato y clasificados
La FIFA se prepara para el primer gran movimiento rumbo al próximo Mundial, con un esquema renovado y la lista de equipos que ya aseguraron su lugar.
Universidades: nuevo paro y fuerte rechazo al Presupuesto 2026
Los no docentes paran y exigen aplicar la Ley de Financiamiento. El Presupuesto 2026 propone menos fondos y suma controles que avivan la tensión con el Gobierno.