Pagos ANSES 2026: el detalle completo del cronograma para jubilados y pensiones no contributivas.

Pagos ANSES 2026: el detalle completo del cronograma para jubilados y pensiones no contributivas.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) formalizó el cronograma completo de pagos para todo el año 2026. Lo hizo mediante la Resolución 349/2025, publicada en el Boletín Oficial, donde se detallan las fechas en que jubilados, pensionados y titulares de otras prestaciones previsionales recibirán sus haberes mensuales. El esquema también contempla las dos cuotas del haber anual complementario, conocidas como aguinaldo.

Según informó el organismo, la decisión se vincula con la necesidad de adecuar el calendario a la estimación de ingresos del sistema previsional, en particular a la recaudación proveniente de aportes y contribuciones. Además, se confirmó que la actual estructura de pagos en 20 grupos se mantendrá, ya que las condiciones financieras lo permiten y contribuyen a ordenar la operatoria diaria en las entidades bancarias.

El calendario aprobado incluye todos los meses entre enero y diciembre de 2026 y especifica los tramos para jubilados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), beneficiarios que cobran haberes por encima o por debajo del primer intervalo de pago, y titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

Enero 2026: primer pago del año

Para enero, ANSES estableció que las Órdenes de Pago Previsional y los Comprobantes de Pago tendrán validez hasta el 12 de febrero.

Los titulares de Pensiones No Contributivas comenzarán a cobrar desde el 9 de enero (terminaciones 0 y 1). Luego, el 12 de enero será el turno de los documentos terminados en 2 y 3; el 13 de enero, para 4 y 5; el 14 de enero, para 6 y 7; y el 15 de enero, para 8 y 9.

Los jubilados y pensionados del SIPA cuyos haberes mensuales no superen el primer intervalo de pago cobrarán entre el 9 y el 22 de enero, comenzando con los DNI finalizados en 0 y concluyendo con los terminados en 9.

En el caso de quienes perciben haberes superiores al primer tramo, los pagos estarán distribuidos entre el 23 y el 29 de enero, según la terminación del documento.

Febrero 2026: cronograma escalonado

El organismo determinó que la validez de las órdenes de pago se extienda hasta el 12 de marzo.

Las PNC comenzarán a pagarse el 9 de febrero para los DNI terminados en 0 y 1, y continuarán hasta el 13 de febrero para los documentos finalizados en 8 y 9.

Los jubilados del SIPA con haberes dentro del primer intervalo cobrarán entre el 9 y el 20 de febrero, mientras que aquellos con ingresos superiores lo harán entre el 23 y el 27 de febrero.

Marzo 2026: pagos con vigencia hasta abril

El calendario de marzo contará con validez hasta el 10 de abril.

Las Pensiones No Contributivas iniciarán el pago el 9 de marzo y se extenderán hasta el 13, siempre según la terminación del DNI.

En cuanto a los jubilados cuyos haberes no superan el primer intervalo, los pagos irán del 9 al 20 de marzo. Para quienes perciben montos superiores, el cobro será entre el 23 y el 30 de marzo.

Abril 2026: continuidad del esquema por grupos

La validez de los pagos de abril será hasta el 12 de mayo.

Los titulares de PNC cobrarán entre el 10 y el 15 de abril, en grupos divididos por terminación del documento.

Los beneficiarios del SIPA con ingresos inferiores al primer tramo cobrarán desde el 10 hasta el 23 de abril. Para quienes superan ese monto, el cronograma irá del 24 al 30 de abril.

Mayo 2026: pagos por tramos durante casi todo el mes

El límite de validez se fijó hasta el 10 de junio.

Los beneficiarios de PNC cobrarán entre el 11 y el 15 de mayo, según la terminación del DNI.

Los haberes del SIPA dentro del primer intervalo se pagarán entre el 11 y el 21 de mayo. Para los que superan ese monto, los depósitos se realizarán del 22 al 29 de mayo.

Junio 2026: primera cuota del aguinaldo

El pago del mes de junio incluye el haber anual complementario. Las órdenes tendrán validez hasta el 10 de julio.

Las PNC comenzarán a percibir sus pagos entre el 8 y el 12 de junio.

Los jubilados del SIPA con haberes que no superan el primer tramo cobrarán entre el 8 y el 22 de junio. Quienes superan ese monto lo harán entre el 23 y el 29.

Julio 2026: continuidad del calendario escalonado

El plazo de validez para julio se extiende hasta el 11 de agosto.

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán entre el 8 y el 15 de julio.

Los haberes del SIPA para quienes perciben montos menores al primer intervalo se pagarán entre el 8 y el 22 de julio. Para los que superan ese piso, el cronograma se ubicará entre el 23 y el 29 de julio.

Agosto 2026: pagos con fecha límite en septiembre

La validez se extiende hasta el 11 de septiembre.

Las PNC se abonarán del 10 al 14 de agosto.

Los pagos del SIPA para haberes dentro del primer intervalo se realizarán del 10 al 24 de agosto, mientras que quienes cobran montos superiores lo harán entre el 25 y el 31 de agosto.

Septiembre 2026: turnos escalonados por terminación de DNI

El calendario de septiembre tendrá validez hasta el 9 de octubre.

Las PNC cobrarán entre el 8 y el 14 de septiembre.

Los titulares del SIPA que perciben haberes menores cobrarán entre el 8 y el 21 de septiembre. Aquellos con haberes superiores recibirán sus depósitos entre el 22 y el 28.

Octubre 2026: pagos ordenados hasta el 10 de noviembre

Las órdenes de octubre serán válidas hasta el 10 de noviembre.

Los titulares de Pensiones No Contributivas cobrarán del 8 al 15 de octubre.

Los jubilados del SIPA con haberes inferiores al primer intervalo recibirán los pagos entre el 8 y el 22 de octubre. Quienes superan ese monto, entre el 23 y el 29 de octubre.

Noviembre 2026: fechas definidas para todos los grupos

La validez se extiende hasta el 10 de diciembre.

Las PNC se pagarán del 9 al 13 de noviembre.

Los haberes del SIPA para el primer intervalo se abonarán del 9 al 20 de noviembre. Los pagos para montos superiores se realizarán del 24 al 30.

Diciembre 2026: segunda cuota del aguinaldo

El mes de diciembre incluye la segunda parte del haber anual complementario, con validez hasta el 12 de enero de 2027.

Las PNC cobrarán desde el 9 hasta el 11 de diciembre, según terminación del documento.

Para los beneficiarios del SIPA cuyos haberes no superan el primer tramo, el cronograma iniciará el 9 de diciembre y se extenderá hasta el 16. En el caso de quienes superan ese monto, los pagos serán del 17 al 23 de diciembre.