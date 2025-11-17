Debate del Presupuesto 2026: negociaciones, internas y un paquete clave
Comienza la discusión del Presupuesto bonaerense: tensión política, pedidos opositores y el oficialismo apurando acuerdos para votar antes de fin de año.Política17 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La Legislatura bonaerense encara una semana clave con el inicio formal del debate del Presupuesto 2026, la Ley Fiscal Impositiva y el pedido de endeudamiento enviados por el gobernador Axel Kicillof, mientras el oficialismo busca sancionar el paquete antes de fin de año y ordena la mesa de negociación con la oposición y los distintos espacios internos.
La Cámara de Diputados provincial, presidida por Alexis Guerrera, convocó a la reunión de la comisión de Presupuesto e Impuestos para este martes 18 de noviembre a las 14, punto de partida de la discusión parlamentaria. Los proyectos tomaron estado legislativo el miércoles pasado y ya está en marcha el poroteo, sin grandes movimientos visibles, pero con los primeros sondeos entre negociadores.
Una negociación que empieza a tomar forma
El Ejecutivo designó como negociadores en Diputados a los legisladores electos Mariano Cascallares (intendente de Almirante Brown) y Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura). En el Senado, la tarea quedará en manos de la vicegobernadora Verónica Magario.
Según reconstruyó este medio, los representantes del Ejecutivo ya recibieron los pedidos de la oposición y quedaron en evaluar una contrapropuesta para fijar un “piso mínimo” de discusión.
Los reclamos opositores son conocidos: avanzar en cargos pendientes en la Suprema Corte provincial, el Banco Provincia, el Consejo de Educación y el Tribunal de Cuentas, además de convertir el Fondo de Fortalecimiento de la Inversión Municipal en un monto fijo y de libre disponibilidad.
Sin embargo, este último punto ya fue descartado por el oficialismo. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, sostuvo que es “inviable” fijarlo como fondo permanente y ratificó que debe ser “un 8% a distribuir de los fondos que ingresen por vía del financiamiento”.
El paquete financiero incluye una solicitud por 3.035 millones de dólares, compuesta por los 1.045 millones solicitados a mediados de 2025 para cancelar obligaciones con Rentas Generales y el pedido de endeudamiento enviado este mes, que contempla recursos para la creación del fondo municipal que se distribuirá vía CUD.
Tensiones internas y respaldo técnico al proyecto
La discusión llega atravesada por ruidos internos en el oficialismo. El vínculo entre el círculo político de Kicillof y La Cámpora viene con tensiones por la dinámica del Presupuesto. La jefa del bloque oficialista en el Senado, Teresa García, pidió semanas atrás “mayor diálogo” hacia adentro y claridad a la hora de presentar los proyectos.
“Me parece inteligente enviar el Presupuesto 2026, el endeudamiento, la Ley Fiscal Impositiva y poner en el mismo plano de discusión todos los temas”, sostuvo. Además, rechazó cualquier versión de que su espacio esté “boicoteando” iniciativas del Ejecutivo.
En el plano técnico, el ministro de Economía, Pablo López, defendió la orientación del proyecto. “Nosotros venimos trabajando durante estos casi seis años de gestión en una administración muy responsable desde lo fiscal en general. Nuestra ley busca continuar con los planes de la provincia garantizando la sostenibilidad fiscal. Le damos un valor importante a la administración del crédito público y al endeudamiento responsable”, afirmó.
El oficialismo trabaja con dos fechas posibles para llevar el paquete al recinto: miércoles 26 o, a más tardar, la semana siguiente. La meta es cumplir con el mandato de Kicillof y aprobarlo antes del recambio legislativo.
