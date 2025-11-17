La Municipalidad de San Pedro avanza en dos frentes centrales para fortalecer el sistema público de salud: por un lado, el inicio del proyecto que permitirá construir los nuevos consultorios externos del Hospital Subzonal Dr. Emilio Ruffa y, por otro, una reunión de trabajo con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para abordar la situación actual, las necesidades del sector y la planificación conjunta de políticas sanitarias.

Visita a Ecosan y firma del convenio para los nuevos consultorios externos

El intendente Cecilio Salazar, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Mariano Brañas, visitó la planta de Ecosan S.A., empresa que tendrá a su cargo la construcción de los consultorios externos que se ubicarán al frente del edificio principal del Hospital Ruffa. La visita incluyó la firma del convenio que formaliza el inicio del proyecto, una obra que será realizada bajo un sistema de construcción modular industrializada.

Este método permite fabricar las estructuras dentro de la planta y luego ensamblarlas directamente en el lugar donde serán instaladas, lo que agiliza los tiempos de ejecución y garantiza estándares de calidad acordes a las necesidades sanitarias actuales. Durante el encuentro, las autoridades fueron recibidas por el sampedrino Lucio Clapcich, gerente general de la compañía, y por Mauro Fiori, responsable de la planta de producción.

Ecosan cuenta con una amplia trayectoria en infraestructura sanitaria y ha intervenido en proyectos de relevancia nacional como el Hospital Garrahan, además de centros vacunatorios y salas de salud en distintas provincias. En este caso, la obra proyectada para San Pedro forma parte del proceso de modernización y ampliación del sistema público local, con el objetivo de mejorar la atención y el acceso para toda la comunidad.

Reunión con la Provincia: análisis de la situación sanitaria y planificación conjunta

En paralelo al avance en infraestructura, el intendente Cecilio Salazar y la secretaria de Salud, Dra. Isabel Carrasco, mantuvieron una reunión de trabajo con el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak. El encuentro se centró en evaluar distintos aspectos vinculados al funcionamiento del sistema público de salud en San Pedro, que actualmente enfrenta una demanda creciente tanto de vecinos con cobertura como de quienes dependen exclusivamente de los efectores estatales.

Según se planteó en la reunión, la sobrecarga del sistema se ve acompañada por desafíos vinculados a la fuerza laboral del sector. Entre los temas conversados se mencionó la recomposición salarial diferenciada otorgada a los profesionales, en comparación con otros trabajadores municipales, y la necesidad de fortalecer el cumplimiento de la carga horaria para garantizar un funcionamiento más equilibrado.

Además, el Municipio presentó ante el ministro una carpeta detallada con la situación económica y financiera del sistema de salud local. Entre los puntos incluidos se encuentran la ejecución presupuestaria, el desarrollo del Plan SUMAR y la masa salarial del área, información clave para trazar estrategias conjuntas frente a un escenario que demanda planificación sostenida.

Hacia una Red Integrada de Salud entre Municipio y Provincia

En respuesta a los planteos del Ejecutivo local, el ministro Kreplak puso al Municipio en contacto con distintos directores provinciales: Infraestructura, Planificación, Educación y el Sistema de Administración Médica (SAMO). El objetivo es avanzar en líneas de trabajo que permitan consolidar una Red Integrada de Salud, potenciando los recursos y mejorando la organización del sistema.

La articulación entre Provincia y Municipio busca reforzar la atención comunitaria, optimizar la capacidad operativa y fortalecer la infraestructura de manera coordinada, en un contexto en el que la demanda de servicios públicos de salud continúa en aumento.