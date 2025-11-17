Finde XXL en Mar del Plata: aventura, descanso y cultura en una escapada completa
Con 47 kilómetros de costa, vida nocturna activa y propuestas al aire libre, la ciudad brinda una experiencia completa para disfrutar el fin de semana largo.Municipales17 de noviembre de 2025Andrés Montero
El fin de semana XXL de noviembre aparece como la ocasión perfecta para hacer una pausa y disfrutar de una escapada antes de que comience el verano. En ese marco, Mar del Plata se posiciona como un destino ideal para quienes buscan descansar, conectar con la naturaleza, disfrutar del mar y recorrer una agenda cultural repleta de propuestas. Con su amplia variedad gastronómica, opciones de aventura y entretenimiento para todas las edades, la ciudad costera invita a vivir un anticipo de las vacaciones.
Playas y actividades para todos los gustos
Un baño de mar antes del cierre del 2025 es una de las formas más elegidas para recargar energías, y los 47 kilómetros de playa de “La Feliz” lo hacen posible. La ciudad ofrece balnearios céntricos con vistas urbanas, sectores más alejados para quienes prefieren tranquilidad y playas ideales tanto para familias como para grupos de amigos o amantes de la aventura.
Las olas convocan a quienes practican surf, mientras que las aguas más calmas permiten disfrutar momentos de relax. Además, diferentes escuelas ofrecen la posibilidad de aprender disciplinas como stand up paddle o simplemente aprovechar un atardecer frente al mar, un plan que nunca falla.
Gastronomía marplatense: sabores para disfrutar
La ciudad propone un recorrido por sus sabores tradicionales, con platos de mar como cazuelas de mariscos, pescados frescos y también carnes acompañadas por verduras y hortalizas locales. Los alfajores marplatenses, los churros y las medialunas se mantienen como clásicos indiscutidos en desayunos y meriendas, marcando la identidad gastronómica del lugar.
Al caer la tarde, Mar del Plata muestra su costado más moderno. Cervecerías artesanales, vermuterías, tragos de autor y restaurantes que combinan propuestas clásicas y contemporáneas conforman un circuito ideal para quienes buscan disfrutar de la noche.
Vida nocturna, espectáculos y entretenimiento sin pausa
La noche marplatense tiene un brillo propio que se intensifica en los fines de semana largos. Los bingos, casinos, teatros y cines cobran protagonismo, mientras que los tradicionales boliches frente al mar convocan a los jóvenes que después del baile aprovechan para ver el amanecer en la costa.
Este finde XXL llega acompañado de una agenda cargada: recitales de Las Pelotas, Rodrigo Tapari, Dyango y Callejero Fino; el Festival de Diseño “Etcétera”; y obras de teatro como “¡Chau Macoco!” y “Al fin y al cabo es mi vida”. Una diversidad de propuestas que permite disfrutar la ciudad durante todo el día, combinando espectáculos, música y actividades culturales.
Naturaleza cercana para desconectar
A solo 30 kilómetros de la ciudad, distintos espacios naturales invitan a respirar aire puro en un entorno único. La laguna, rodeada de montes de eucaliptos y bosques de araucarias, es un sitio ideal para hacer un picnic, remar, pescar o simplemente relajarse al sol.
Sierra de los Padres es otra parada clásica para quienes buscan combinar naturaleza y paseo. Allí se pueden recorrer centros comerciales, visitar la tradicional Gruta de los Pañuelos o disfrutar de propuestas recreativas pensadas para toda la familia.
Chapadmalal también se destaca como un destino imperdible: sus dunas, acantilados y playas conforman un escenario perfecto para quienes quieren aprender surf o practicar stand up paddle. Además, se suman actividades como parapente, ciclismo, parques de camas elásticas y experiencias al aire libre ideales para todas las edades.
Una escapada para empezar a vivir el verano
Ya sea para una estadía breve o para comenzar a palpitar la temporada, Mar del Plata combina mar, sabores, cultura, naturaleza, espectáculos y diversión. Una ciudad que se reinventa en cada estación y que, una vez más, se prepara para ser el escenario perfecto en este fin de semana XXL pensado para descansar y disfrutar.
