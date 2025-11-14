Modernización del Minella: el mega proyecto de Mar del Plata que beneficiaría al turismo.

Modernización del Minella: el mega proyecto de Mar del Plata que beneficiaría al turismo.

Mar del Plata atraviesa una etapa clave para su desarrollo turístico y deportivo con el anuncio de un megaproyecto que prevé una inversión de 40 millones de dólares destinada a modernizar el Estadio José María Minella. La propuesta, presentada por el Grupo Revee, de Brasil, en conjunto con la empresa argentina Pro Enter, representa una de las mayores intervenciones previstas desde la creación del estadio y busca convertir a la zona en un auténtico polo deportivo.

El presidente del Ente Municipal de Turismo de Mar del Plata (EMTur), Bernardo Martín, destacó la importancia de la iniciativa y su impacto para el turismo local. “Toda la inversión que se va a realizar en el Estadio Minella va a marcar una nueva era para la ciudad. Además, este tipo de obras potencia también la llegada de grandes espectáculos. Es una oportunidad única para atraer eventos turísticos a nuestra zona”, señaló.

Entre las obras contempladas se incluye la reparación de las tribunas, la modernización de los vestuarios y los accesos, además de la incorporación de tecnología sustentable para mejorar el funcionamiento integral del predio. La inversión también alcanzará al Polideportivo Islas Malvinas, lo que permitiría ampliar la realización de eventos de mayor envergadura.

Nuevos espacios multipropósito y un canon mensual

El proyecto contempla la construcción de complejos de uso múltiple con una superficie total de 5.000 metros cuadrados, ubicados sobre arterias principales del predio. Estos espacios estarán destinados a albergar gimnasios, servicios gastronómicos y áreas para eventos y espectáculos, apuntando a diversificar la oferta y potenciar el movimiento turístico.

Además, el acuerdo establece un canon mensual de 120 millones de pesos, con una excepción de pago durante los primeros 36 meses, período previsto para la realización inicial de las obras.

Montenegro celebró el trabajo conjunto entre el sector público y privado

El intendente del partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se refirió al impacto del plan y al valor de la articulación institucional: “Esto representa mucho más que un estadio y un polideportivo. Celebramos que un grupo del calibre de Revee haya decidido presentar una propuesta millonaria, con el objetivo de transformar una zona y posicionar a Mar del Plata como un nuevo polo de eventos deportivos y culturales de alta relevancia”.

El proyecto busca generar una transformación integral del entorno y posicionar a la ciudad como epicentro de grandes eventos, lo que reforzará el perfil turístico local y ampliará las oportunidades de desarrollo.

Agentes turísticos de Paraguay recorrieron Mar del Plata

En paralelo al megaproyecto del Minella, Mar del Plata también fortaleció su promoción internacional con la visita de un grupo de agentes turísticos provenientes de Paraguay, invitados por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC). La actividad se enmarcó en un Fam Tour destinado a posicionar a la ciudad dentro del mercado turístico paraguayo.

Los visitantes integran la Asociación de Agencias de Viajes y Empresas de Turismo del Paraguay (ASATUR) y representan a firmas como Solymar Turismo, Palma Travel, Viamar Viajes y Canadá Viajes. Durante su estadía recorrieron parques temáticos, museos, excursiones marítimas, espacios naturales, fábricas de cerveza artesanal, propuestas gastronómicas y circuitos por la costa y Chapadmalal.

Desde el EMTURyC destacaron la relevancia de estas acciones: “Con este tipo de acciones reafirmamos nuestro compromiso de seguir impulsando estrategias de promoción que contribuyan al crecimiento del turismo receptivo y al posicionamiento de Mar del Plata como un destino de nivel internacional”.

Una estrategia que combina inversión y promoción

La combinación entre inversión privada de alto impacto, modernización de infraestructura, impulso al turismo deportivo y promoción internacional muestra una hoja de ruta clara: posicionar a Mar del Plata como un destino competitivo, diverso y preparado para recibir eventos y visitantes de distintas regiones.

Con obras en marcha y vínculos turísticos en crecimiento, la ciudad busca consolidar su lugar en la agenda turística nacional e internacional.