El senador nacional de la UCR, Maximiliano Abad, celebró un nuevo fallo judicial que le da la razón al Municipio de General Pueyrredon en el marco del conflicto con el Gobierno bonaerense por el control de Punta Mogotes. La medida, dictada por el juez Simón Francisco Isacch, del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1, aceptó una cautelar presentada por el Municipio contra el llamado a concurso de ideas impulsado por el Ministerio de Infraestructura provincial.

“El Municipio quiso pagar y la Provincia no lo aceptó. Fue a la Justicia, y la Provincia quiso que se decida en La Plata. La Justicia lo frenó”, explicó Abad al destacar el avance favorable para el distrito.

El juez ordenó notificar tanto al Ministerio de Producción bonaerense como a la Administración de Punta Mogotes sobre la existencia del juicio, luego de que el Municipio denunciara un intento del Gobierno provincial de avanzar unilateralmente con un Master Plan para definir el futuro del predio costero durante los próximos 20 años, sin la intervención del Ejecutivo local.

“La Provincia no entiende que Punta Mogotes no le pertenece”

En declaraciones públicas, el senador radical remarcó que este nuevo fallo ratifica lo que viene sosteniendo desde hace tiempo: “La Provincia no entiende que no solo ya no puede decidir más sobre nuestras costas, sino que Punta Mogotes no les pertenece”.

Abad recordó que el reclamo por la restitución del complejo al ámbito municipal “es una deuda política e institucional con la ciudad”, y reafirmó su compromiso de seguir impulsando todas las acciones necesarias para que Mar del Plata recupere la potestad sobre su propio patrimonio costero.

El legislador también cuestionó el avance del Gobierno provincial, al señalar que se trató de una decisión inconsulta y unilateral, sin participación del Municipio en un tema de fuerte impacto urbano, turístico y económico para la comunidad marplatense.

Visita a un emprendimiento local: “Un ejemplo de innovación con identidad marplatense”

En paralelo, Maximiliano Abad compartió en sus redes sociales una actividad en el Partido de General Pueyrredon, donde visitó Kalmar, la primera destilería de bebidas espirituosas del distrito. “Tuve el enorme placer de visitar Kalmar, la primera destilería de bebidas espirituosas del Partido de General Pueyrredon, un verdadero ejemplo de innovación productiva con identidad local”, expresó.

El senador destacó que este equipo de jóvenes emprendedores genera valor agregado, empleo de calidad y desarrollo sostenible, trabajando con proveedores locales, cuidando el ambiente y promoviendo la economía circular.

Tuve el enorme placer de visitar Kalmar, la primera destilería de bebidas espirituosas del Partido de General Pueyrredón, un verdadero ejemplo de innovación productiva con identidad local.



Desde Mar del Plata, este equipo de emprendedores jóvenes está generando valor agregado,… pic.twitter.com/d8beAsMDPS — Maxi Abad (@MaxiAbad) October 18, 2025

“Necesitamos más proyectos como este: que apuesten por el talento argentino, que construyan comunidad y que miren al futuro con responsabilidad y creatividad. Celebro este modelo que combina producción, innovación y compromiso social”, señaló Abad.

Reflexión internacional: “Una puerta a la esperanza”

Por otra parte, el legislador se refirió también al contexto internacional, al celebrar el regreso de rehenes secuestrados en Gaza. “El regreso de los rehenes es una noticia que conmueve y alivia. Luego de tanto dolor, la liberación de los secuestrados en Gaza abre una puerta a la esperanza. Ojalá este sea el primer paso hacia un futuro de paz y convivencia duradera en la región”, expresó.