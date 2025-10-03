El Senado de la Nación rechazó los vetos del presidente Milei a las leyes de financiación a las universidades y al hospital pediátrico Garrahan. El rechazo se dio dos semanas después de que la Cámara de Diputados hiciese lo propio.

"En el Senado defendí lo que considero esencial: la educación y la salud no se tocan. Frente a los vetos que afectan el financiamiento del Hospital Garrahan y de nuestras universidades públicas, tomé la palabra para dejar clara mi postura. La educación pública no es un gasto, es una inversión estratégica", remarcó el senador nacional, Maxi Abad.

Y apuntó contra Milei: "El veto a la Ley de Financiamiento Universitario fue un error grave. No solo desconoce el reclamo genuino de la sociedad, sino que también atenta contra el futuro del país. Las universidades públicas son clave para la igualdad de oportunidades y el desarrollo".

En ese marco, Abad comentó "Hoy el Estado tiene recursos. Lo que falta es voluntad para asignarlos donde realmente importan. El Gobierno administra discrecionalmente el excedente de recaudación por inflación, pero no prioriza lo urgente: discapacidad, Garrahan, recomposición jubilatoria y, claro, las universidades".

Y apuntó contra la motosierra: "No se trata de 'no hay plata'. Se trata de dónde eligen gastar esa plata. Yo elijo defender la educación pública. Yo elijo construir futuro".

Desde sus redes, también dedicó días atrás un reconocimiento a la Universidad Nacional de Mar del Plata: "se cumplen 50 años de la nacionalización de la Universidad Nacional de Mar del Plata, mi casa de estudios, el espacio público en el que milité, el lugar donde tuve profesores que me marcaron para siempre".

"La UNMDP es parte esencial de mi historia personal, pero sobre todo es parte de la historia de nuestra ciudad y de nuestro país. Una universidad pública, pujante, de calidad, que abrió oportunidades a miles de jóvenes y que tiene mucho futuro por delante", comentó.

Y recalcó "Defender y proyectar su valor es defender la educación como motor de desarrollo y de justicia social".

Abad: "La Justicia no puede ser prenda de negociación ni víctima del desfinanciamiento"

El legislador radical planteó "una cuestión de privilegio contra el ministro Cúneo Libarona por la parálisis institucional que provoca el Gobierno Nacional: 184 pliegos frenados en Casa Rosada. Vacantes que ya superan el 40% de los cargos. Presupuesto 2026 con partidas un 70% por debajo de lo indispensable".

"Sin jueces, sin fiscales, sin recursos, gana la impunidad y pierde la sociedad. Defender el Estado de derecho es defender la democracia", dijo.

