Kicillof irrumpe en el CFI y altera el tablero federal

A horas de encabezar el acto por el Día de la Soberanía en La Plata, Axel Kicillof decidió mover una pieza clave en el tablero político: confirmó su participación, a último momento, en el cierre de la Semana de la Integración Federal organizada por el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El gobernador bonaerense compartirá el panel “Diálogos y Liderazgo” con cuatro mandatarios no peronistas —Alfredo Cornejo, Carlos Sadir, Rogelio Frigerio y Claudio Poggi—, en un gesto que despertó fuerte expectativa por la foto conjunta en plena discusión del Presupuesto nacional.

El encuentro, que tendrá lugar este jueves por la mañana en la Ciudad de Buenos Aires y será moderado por el secretario general del CFI, Ignacio Lamothe, está diseñado para que los gobernadores expongan sus posiciones sobre consensos federales y acuerdos político-económicos. La reunión cobra especial relevancia en un momento en que el Gobierno nacional busca reunir voluntades para avanzar con el Presupuesto 2026 y con reformas que requieren apoyo legislativo.

El movimiento de Kicillof se produce mientras su ministro de Gobierno, Carlos Bianco, envió formalmente una solicitud de audiencia al ministro del Interior, Diego Santilli, que todavía no fue respondida. La relación entre ambos viene en tensión y este miércoles el propio gobernador volvió a marcar distancia.

“Es difícil”: críticas por el destrato de Santilli y el avance del caso Libra

En una entrevista radial, Kicillof expresó su escepticismo ante la convocatoria de Santilli a reuniones con gobernadores para discutir políticas nacionales. “Es difícil. Espero que los funcionarios perduren en el tiempo y puedan cumplir sus funciones”, lanzó, cuestionando la actitud del ministro del Interior y recordando que días atrás rechazó su pedido de audiencia.

El gobernador también avanzó sobre uno de los temas más sensibles de las últimas semanas: la estafa piramidal Libra, investigada por una comisión del Congreso. “Hay mucha seriedad en el trabajo de la comisión; han descubierto toda una trama sobre la participación en el caso”, afirmó.

Además, exigió “investigar a fondo” los presuntos vínculos con Javier Milei: “Según los avances de la investigación, está involucrado el mismísimo Presidente”, dijo. Y citó declaraciones del estadounidense Hayden Davis, señalando que “el dinero que se puso pertenece al círculo del Presidente”.

En paralelo, Kicillof volvió a cuestionar al Gobierno por la situación social y el desabastecimiento de remedios para jubilados. “Se cuadruplicó la demanda de alimentos… la demanda de remedios, porque ustedes vieron lo que sale la farmacia, todo eso recae sobre el gobierno provincial”, explicó. Aseguró que la Nación “ha dejado a la gente del PAMI sin los remedios”.

El Presupuesto bonaerense y otra pulseada política

Mientras escala su tono contra el Ejecutivo nacional, Kicillof intenta destrabar el Presupuesto 2026 en la Legislatura provincial. La comisión de Presupuesto e Impuestos aprobó por mayoría el proyecto general y la Ley Fiscal Impositiva, pero el capítulo del endeudamiento —crucial para el funcionamiento provincial— quedó para el martes próximo porque el oficialismo no alcanzó los dos tercios.

“Necesitamos dos tercios para aprobar el financiamiento que tiene que ver con el funcionamiento básico de la provincia de Buenos Aires”, advirtió. Y recordó que es “la provincia más grande de la Argentina” y “la que menos gasta por habitante”.

El paquete financiero incluye un endeudamiento por 3.865 millones de dólares, mientras que el Presupuesto prevé crear un Fondo de Recupero de Deudas del Estado Nacional por 900 mil millones de pesos. Las negociaciones están conducidas por legislador electo Mariano Cascallares en Diputados y Verónica Magario en el Senado. La sesión está convocada para el miércoles a las 14.

Soberanía y territorialidad

Este jueves encabezará el acto por el Día de la Soberanía en el Salón Dorado de la Gobernación, donde trascendió que reclamará a Nación el traspaso de la obra del dragado del Canal Magdalena. El pedido vuelve a marcar la estrategia del mandatario: diferenciar su gestión de las políticas del presidente Milei y reforzar su agenda federal.