Mendoza: "Las mujeres nos hemos parado frente a la crueldad del gobierno nacional"
La mandamás de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió una cena de mujeres militantes peronistas en la UOM Quilmes y, en ese marco, apuntó contra las políticas de Milei.Municipales20 de noviembre de 2025Soledad Castellano
La mandamás del partido de Quilmes, Mayra Mendoza, compartió una cena de mujeres militantes peronistas en la UOM Quilmes. Y al respecto, reflexionó "Se vienen meses de muchísimo trabajo frente a la agresión a la que va a querer someter Milei a nuestro pueblo y las mujeres, las que primero y más contundentemente nos hemos parado frente a la crueldad del gobierno nacional, tenemos mucho para aportar desde nuestras convicciones y capacidad de organizar".
Por otro lado, desde sus redes, Mayra Mendoza, también comentó "Junto a compañeros y compañeras, participamos de una nueva reunión del Consejo Nacional del PJ, con el objeto de coordinar una estrategia común ante el Presupuesto 2026 y el resto de las iniciativas que impulsa el gobierno de Milei".
"Convencidos de que el oficialismo abrirá una agenda de retroceso para el pueblo y de que muchos argentinos y argentinas esperan de nosotros una alternativa, vamos a seguir trabajando para impedir más agresiones", remarcó.
Mayra Mendoza pone el foco en las obras
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, inauguró nuevos pavimentos en el barrio El Sol, de San Francisco Solano, construidos con fondos 100% comunales. Como parte de la celebración se llevó a cabo una peña en el marco del Día de la Militancia, que se conmemora cada 17 de noviembre.
Luego de presentar el Plan Bianual 2025/2027 en la UNQ, la Jefa comunal se trasladó a Solano, y recorrió la obra acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Ceci Soler.
Mendoza aseguró: “Este pavimento que estamos inaugurando eleva el piso de dignidad de las familias del barrio El Sol. La posibilidad de entrar y salir del barrio sin estar preocupado de que si uno necesita un remís o una ambulancia o que tenga que entrar un patrullero por alguna razón, ahora lo van a poder hacer”.
Y subrayó: “Este es un objetivo que desde el primer día que asumimos la responsabilidad de gobernar, queremos hacer realidad. Buscamos que nuestros barrios mejoren, de una punta a la otra de Quilmes”.
En total se presentaron 600 nuevos metros de pavimento que corresponden a la calle 893 del barrio mencionado. El tramo comprende desde la avenida Monteverde hasta el arroyo Las Piedras. Con la pavimentación de las calles se generó una red de entretejido urbano que ayudó a mejorar las condiciones de vida de los vecinos y vecinas, dando también la posibilidad del correcto arribo de servicios de ambulancias y recolección de basura. También se produjo la eliminación de zanjas y con esto el estancamiento de agua, foco de plagas y enfermedades, mejorando aspectos de sanidad e inundabilidad.
Participaron de la actividad la diputada provincial, Berenice Latorre; los secretarios de Servicios Públicos, Sebastián García, y de la Agencia de Fiscalización y Desarrollo Económico, Julián Bellido; los directores del CGPC de San Francisco Solano, Ramón Arce, y de Bacheo, Sebastián Rodríguez; la concejala Florencia Hernández, y representantes de la Sociedad de Fomento y el Club El Sol, entre otras autoridades y funcionarios.
