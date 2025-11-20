Ishii y Magario articularon políticas en salud y educación

Desde su cuenta en la red social de X (antes Twitter) el intendente municipal del distrito de José C. Paz, Mario Ishii, brindó detalles la visita de la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario.

"Recibí a la vicegobernadora para seguir articulando políticas en salud y educación. Mantuvimos un encuentro muy productivo sobre la gestión de nuestros hospitales, las universidades del distrito y la próxima inauguración de la nueva Facultad, dentro del contexto que atraviesa el país", explicó el jefe comunal del distrito de José C. Paz.

En ese sentido, el alcalde comentó "Trabajamos para fortalecer el sistema de salud y la educación superior, pensando en el bienestar y el futuro de nuestros vecinos. Agradezco a Verónica por su visita y su compromiso con José C. Paz".

Por su parte, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, también utilizó su red social en X (antes Twitter) para hacer referencia al encuentro de trabajo que mantuvo con el alcalde municipal del distrito de la primera sección electoral, Mario Ishii.

"Hoy mantuvimos un fructífero encuentro con el intendente de José C. Paz, Mario Ishii.. Conversamos sobre la administración de los hospitales, centros educativos, y universidades, construidos y sostenidos por el municipio y de la región, además de dialogar sobre la inauguración de la nueva Facultad, cuyo objeto es seguir proporcionando educación de calidad a los paceños. Seguimos articulando con las y los intendentes para trabajar juntos en políticas que fortalezcan la atención y educación de calidad que cada bonaerense merece", remarcó la vicegobernadora Verónica Magario.

Ishii y su compromiso con la educación

Cabe recordar que, recientemente, el Intendente Municipal de José C. Paz y Vicepresidente de Ciudades del Aprendizaje LATAM, Mario Ishii, participó en Santo Domingo, República Dominicana, del Encuentro Regional de Alto Nivel de la UNESCO "América Latina y el Caribe como territorio de Paz", representando a Argentina y a las Ciudades del Aprendizaje de la región.

El jefe comunal fue el único representante latinoamericano junto a delegaciones provenientes de 53 ciudades de distintas partes del mundo, lo que constituye un nuevo reconocimiento que posiciona al distrito en la agenda internacional.

El Intendente Ishii, brindó su exposición en la Mesa de experiencias "Experiencias de educación transformadora en ciudades y reservas de la biósfera inspiradas en la Recomendación 2023". En su intervención, el mandatario compartió las políticas educativas innovadoras desarrolladas en el distrito que han permitido posicionar a José C. Paz como referente regional en materia de educación inclusiva y transformadora.

En ocasión del bienio 2024-2025, los Estados Miembros de la UNESCO han impulsado encuentros y diálogos políticos de alto nivel en diferentes continentes. Tras las reuniones llevadas a cabo en África, Europa y Asia, América Latina y el Caribe asume ahora el liderazgo en esta agenda mundial que busca incorporar la educación para la paz en los sistemas educativos de toda la región.