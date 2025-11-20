Diputados: tres radicales se integran a La Libertad Avanza

La Cámara de Diputados volvió a sacudirse este miércoles luego de que los radicales Mariano Campero, Luis Picat y Federico Tournier oficializaran su pase al bloque de La Libertad Avanza (LLA). Con su incorporación, el oficialismo alcanzará 91 bancas a partir del 10 de diciembre, un número clave que lo deja a un paso de disputar la primera minoría con el kirchnerismo.

Los tres legisladores venían funcionando como la bancada Liga del Interior, cercana a Milei, y ya integraban el interbloque con LLA. Su salto formal era cuestión de tiempo. El presidente de la Cámara Baja, Martín Menem, y el jefe de bloque libertario, Gabriel Bornoroni, los recibieron públicamente en redes sociales. “Seguimos sumando leones para aprobar las leyes que Milei necesita”, celebró Bornoroni.

Cómo queda el mapa político en Diputados

La llegada de los tres exradicales reconfigura el equilibrio interno en el recinto. Con 91 miembros, LLA queda a apenas un escaño de Unión por la Patria (UP), que atraviesa una crisis interna con fugas confirmadas y otras en carpeta.

Las cuentas finas de la primera minoría

UP espera una baja sensible: la salida de Javier Noguera y Jorge “Gato” Fernández, que reduce su bancada a 96 integrantes. A eso se suman los cuatro diputados catamarqueños alineados con el gobernador Raúl Jalil, quienes ya anticiparon que formarán bloque propio.

Sin ellos, el peronismo quedará con 92, apenas una banca por encima de LLA. La tensión crece porque los siete santiagueños cercanos a Gerardo Zamora también analizan diferenciarse. Si se concreta esa ruptura, el oficialismo podría quedar como primera minoría, algo que vale oro en el reparto de poder interno.

Por qué importa la primera minoría

El título no es meramente simbólico. Define el reparto de lugares en comisiones, la verdadera cocina del Congreso.

La asignación de cargos se hace bajo el sistema D’Hont, por lo que una sola banca arriba puede inclinar la balanza.

El rol de Menem y el antecedente clave

El oficialismo apuesta a que Martín Menem aplique nuevamente el criterio de distribución por bloque y no por interbloque, como ocurrió en 2023.

Esa interpretación beneficia a LLA, ya que evita que UP arme un supergrupo que compense sus fugas internas.

El PRO en tensión y las nuevas incorporaciones al mileísmo

El PRO, que quedaría entre 15 y 17 diputados, insiste en que no integrará una bancada conjunta con LLA, aunque sí evalúa acuerdos con otras fuerzas.

Mientras tanto, Milei continúa ampliando su base legislativa con los ocho diputados del sector de Patricia Bullrich, entre ellos Damián Arabia, Sabrina Ajmechet, Silvana Giudici y Carlos Almenda.

En paralelo, la diputada Verónica Razzini tomó distancia del oficialismo tras quedar afuera de las listas santafesinas. Aun así, en LLA confían en sumar al liberal del PRO Alejandro Bongiovanni y a Lorena Petrovich, condicionada a la eventual asunción porteña de Silvia Lospennato.

Lo que viene: una Cámara en permanente reconfiguración

Con los movimientos de las últimas semanas, el oficialismo consolida su estrategia de sumar aliados sueltos, tensar bloques opositores y aprovechar cada fisura interna para ganar influencia. La disputa por la primera minoría promete convertirse en el eje político central del cierre del año legislativo.