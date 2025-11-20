Formosa refuerza controles por fuerte rebrote de COVID-19

Formosa volvió a encender las alarmas sanitarias luego de confirmar un aumento significativo de casos de COVID-19 durante la última semana epidemiológica. Según datos oficiales, la provincia registró 341 contagios sobre 1.422 test, lo que representa un índice de positividad del 24%, el más alto de los últimos meses.

Aumento de casos y distribución por localidades

La capital provincial concentró la mayor parte de los diagnósticos, con 250 casos, seguida por El Colorado (19), Laguna Blanca (16), Estanislao del Campo (14) y Clorinda (8). En total, la provincia mantiene 408 casos activos, mientras que 164 personas recibieron el alta en los últimos siete días. A pesar del incremento, no se registran internaciones en hospitales públicos.

El llamado de las autoridades: “No aflojar los cuidados básicos”

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa difundió un comunicado en el que pidió a la población “continuar con las medidas de prevención para cortar la circulación del virus”.

Entre las recomendaciones centrales figuran:

Lavado frecuente de manos

Uso de alcohol en gel

Ventilación cruzada en espacios cerrados

No compartir mate, tereré, botellas ni utensilios personales

Reducir la presencia en lugares concurridos

Uso de barbijo cuando no sea posible mantener distancia

La cartera sanitaria subrayó que, si bien el escenario no es comparable a los picos pandémicos, el virus “sigue circulando activamente” y puede generar complicaciones en personas de riesgo.

Epidemiología advierte sobre alta circulación viral

La directora de Epidemiología, Claudia Rodríguez, explicó que el aumento de contagios se da en un contexto de alta circulación de virus respiratorios, que comparten síntomas durante la primera fase de infección.

“Estamos ante un virus que se transmite muy rápido; cortar la cadena de contagios requiere que todos mantengamos las medidas preventivas de forma sostenida”, señaló.

Durante la última semana, el sistema sanitario realizó 1.765 llamadas de seguimiento clínico diario a personas diagnosticadas.

Síntomas que requieren consulta médica inmediata

Las autoridades pidieron no subestimar señales tempranas como:

Fiebre

Congestión nasal

Tos persistente

Dolor corporal

Malestar general

“Un cuadro leve en un joven puede complicarse en adultos mayores o personas con comorbilidades”, remarcó Rodríguez.

Monitoreo ampliado: influenza, varicela y VSR

El sistema sanitario de Formosa no solo vigila el comportamiento del SARS-CoV-2. También hace un seguimiento activo de otros virus respiratorios frecuentes en esta época del año, entre ellos:

Influenza

Bronquiolitis

Varicela

Virus sincicial respiratorio (VSR)

Desde el inicio de la pandemia hasta el 16 de noviembre de 2025, la provincia acumula:

151.429 casos confirmados

149.593 personas recuperadas

1.351 fallecimientos

Mientras tanto, la recomendación oficial sigue siendo la misma: reforzar cuidados básicos, evitar la automedicación y consultar de forma temprana ante cualquier síntoma compatible.