Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cuándo se conocerá la pena
La jueza Dolly Fernández define la condena al Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, mientras la sociedad chaqueña espera justicia firme.Argentina30 de noviembre de 2025Pamela Orellana
La causa por el femicidio de Cecilia Strzyzowski entró en su etapa final: la jueza Dolly Fernández tiene 15 días hábiles para dictar sentencia contra el Clan Sena, luego de que la Fiscalía y la querella solicitaran prisión perpetua para César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña.
La tercera audiencia de cesura finalizó este viernes en la Cámara Segunda en lo Criminal de Resistencia, donde se expusieron los alegatos de todas las partes.
El fiscal Juan Martín Bogado pidió la máxima pena para César Sena, declarado culpable por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, y para los otros dos integrantes de la familia, hallados culpables como partícipes necesarios.
Gustavo Briend, abogado de Gloria Romero, madre de la víctima, solicitó las mismas penas para todos los involucrados en la desaparición, asesinato e incineración de Cecilia, ocurrida el 2 de junio de 2023.
Por su parte, la Fiscalía pidió penas de cinco años y 10 meses de prisión efectiva para Gustavo Obregón y Fabiana González por encubrimiento agravado.
“Obregón ayudó a César a trasladar el cuerpo y quemarlo, después a juntar los restos y tirarlos al Río Tragadero”, explicó Bogado, quien remarcó que ambos buscaron impunidad para la familia Sena y para sí mismos. En tanto, Gustavo Melgarejo, acusado de encubrimiento simple, podría recibir dos años y 10 meses de prisión.
Alegatos de las defensas y últimas palabras
Los defensores plantearon estrategias diferentes: Mónica Sánchez, abogada de Melgarejo, pidió que se le aplique el mínimo de la escala penal, mientras que Elena Puente y Orlando Javier Peralta solicitaron prisión condicional para González y la posibilidad de que cumpla prisión domiciliaria para cuidar a su hijo de 5 años.
Durante la audiencia, el Clan Sena hizo sus últimas declaraciones. Emerenciano Sena insistió en que es un “inocente condenado” y pidió no ser trasladado de su lugar de alojamiento: “Solicito eso, trasladarme a cualquier otro lugar sería una pena de muerte”.
Marcela Acuña cuestionó el juicio: “Condenaron a Emerenciano sin pruebas contundentes. Un jurado no técnico determinó hechos que ningún estudiante de abogacía tomaría como válidos”. Por su parte, Fabiana González pidió que “todo termine cuanto antes” para poder volver con su hija, y Melgarejo pidió perdón.
Impunidad política vs. reclamo social
El contexto político volvió a generar debate. Mientras Jorge Capitanich juraba como senador nacional por el Chaco, Alan Emerenciano Sena insistía ante la Justicia en su inocencia. La simultaneidad de los hechos recordó la relación entre la familia Sena y el peronismo chaqueño, que mantuvo influencia durante años.
Capitanich, quien había respaldado públicamente a los Sena en el pasado, regresó al Senado con seis años de fueros sin mencionar el caso que sacudió a la provincia.
Para buena parte de la sociedad chaqueña y la familia de Cecilia, la escena simbolizó el contraste entre privilegios institucionales y la búsqueda de justicia: un dirigente poderoso recuperando fueros mientras un condenado por femicidio niega la verdad judicial.
La sentencia de la jueza Dolly Fernández será clave para cerrar un capítulo que mantiene en vilo a la provincia y al país, con un juicio que ya marcó un precedente por la condena a un clan familiar que actuó con extrema violencia.
