El mercado laboral argentino volvió a mostrar señales de retroceso. Según el estudio reciente del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA, en agosto se perdieron 13.100 puestos de trabajo asalariados formales, consolidando el cuarto mes consecutivo de caída tras una breve etapa de estancamiento entre finales de 2024 y el primer trimestre de 2025.

De ese total, el sector privado fue el más afectado, con 10.600 empleos formales menos. El ajuste, de acuerdo al informe, se sintió con una intensidad seis veces mayor que en el sector público, que registró 1.700 puestos perdidos.

El único segmento que logró mantenerse relativamente estable fue el de casas particulares, aunque también mostró una leve baja cercana a los 800 puestos.

Esta dinámica confirma un deterioro que se profundiza desde mayo y que devuelve al empleo formal argentino a niveles similares a los de octubre de 2022, luego de un 2023 atravesado por contracciones y una recuperación que no logró sostenerse.



Un mercado laboral que retrocede a niveles de 2022

Los números del informe reflejan una tendencia más profunda: en agosto había 10.078.000 trabajadores asalariados registrados, lo que implica: 33.000 empleos menos que en agosto de 2024 (-0,3%) y 224.000 empleos menos que en noviembre de 2023 (-2,2%)

Entre fines de 2023 y mediados de 2024 se observó una fuerte reducción del empleo formal, seguida de un estancamiento que se mantuvo hasta el primer trimestre de este año. Desde entonces, las bajas volvieron y se consolidaron en los últimos cuatro meses medidos.

El diagnóstico del IIEP es contundente: el deterioro se concentra en las empresas privadas, que absorbieron la parte más pesada del ajuste.

Salarios que no alcanzan y un mínimo por debajo del 2001

Mientras el empleo cae, el bolsillo también pierde poder de compra. El estudio del IIEP confirma que el salario mínimo, vital y móvil (SMVM) atraviesa un derrumbe histórico.

Entre noviembre de 2023 y octubre de 2025, el salario mínimo acumuló una pérdida real del 35%, una caída que no encuentra antecedentes cercanos. El valor actual del SMVM es incluso inferior al del año 2001, previo al colapso de la convertibilidad, y hoy representa apenas el 36% del pico histórico de septiembre de 2011, cuando la serie alcanzó su máximo.

El deterioro se aceleró en los últimos meses: julio: –0,5%; agosto: –0,5%; septiembre: –2%; y octubre: –2,3%.

Este desplome impacta directamente en los sectores más vulnerables del mercado laboral, que dependen del salario mínimo como referencia para ingresos y programas sociales.



Los sueldos del sector público y privado también retroceden

El ajuste no se limita al SMVM. El Índice de Salarios del INDEC correspondiente a septiembre también marcó retrocesos reales: sector privado registrado: –0,7% y sector público: –0,9%

Si bien las bajas son más moderadas que las del salario mínimo, consolidan una tendencia de pérdida que ya se arrastra desde el segundo semestre de 2024.

La combinación de destrucción de empleo y licuación salarial configura un cuadro complejo para la economía real. Con empresas ajustando plantas, sueldos que pierden contra la inflación y un SMVM en mínimos históricos, los analistas anticipan que los meses próximos serán clave para saber si la caída se estabiliza o si la tendencia sigue profundizándose.