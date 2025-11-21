Desde este viernes 21 y hasta el domingo 23, Necochea pondrá en marcha un fin de semana repleto de actividades en el Jardín Francés del Parque Miguel Lillo, dando inicio oficial a los festejos por el 144º aniversario de la ciudad —postergado en octubre— y al lanzamiento de la temporada de verano 2025/2026. La organización está a cargo de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Productivo, que preparó una programación amplia para todas las edades.

Expectativas positivas y agenda completa

A pocas horas del inicio de las celebraciones, el secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, Matías Sierra, destacó que el acompañamiento del clima será un factor clave para el desarrollo del evento y remarcó el valor que la gestión del intendente Arturo Rojas le otorga a las fiestas populares. Según explicó, esta edición responde también al pedido del sector turístico: “Aparentemente el clima va a acompañar, que es lo más importante, y será un aniversario/inicio de temporada, respondiendo también al pedido de los prestadores, que querían un adelantamiento del inicio de la temporada, lo cual nos parece muy importante”.

Cada jornada comenzará a partir de las 18 y contará con una amplia variedad de propuestas distribuidas en tres escenarios: el escenario principal, el Anfiteatro, y un escenario natural ubicado en las escalinatas, la vereda y la calle, destinado a presentaciones de agrupaciones folclóricas.

En el Anfiteatro, además, habrá actividades infantiles y el sábado a las 18 se presentará el Festival Infantil 2026.

Artistas destacados y propuestas culturales

Sierra confirmó que cada día contará con espectáculos centrales. La grilla será la siguiente:

Viernes 21: La Rutera y Nietos de Magoya.

Sábado 22: Trasnochados y Rocío Quiroz.

Domingo 23: Los Chaza serán los encargados del cierre.

A lo largo del fin de semana, diversos artistas locales también se presentarán en los distintos escenarios, configurando una programación plural pensada para toda la comunidad y para los visitantes.

El Jardín Francés sumará además un paseo gastronómico y cultural con puestos de comida, heladerías, emprendedores y productores regionales, incluyendo propuestas vinculadas al folclore y a los tradicionales paseos de aniversario.

Actividades especiales y astroturismo

El secretario adelantó que habrá propuestas destacadas para los más chicos y actividades novedosas. Entre ellas, mencionó la incorporación del Astroturismo, una iniciativa que se desarrollará el viernes y el sábado con un telescopio de gran tamaño. “Lo recomiendo para toda la familia porque es muy lindo”, señaló Sierra.

Fines de semana con alta actividad y eventos deportivos

Además de los festejos centrales, Necochea vivirá un fin de semana cargado de actividad turística. Sierra confirmó que la ciudad será sede en simultáneo de dos eventos de gran convocatoria: las Olimpiadas de Ciencias Económicas, y el Senior de fútbol, que se realizará por primera vez en Necochea con más de 2000 participantes.

El funcionario valoró el impacto de este tipo de iniciativas: “Estamos contentos porque se dan eventos masivos que vienen a la ciudad, como lo fue el de vóley y como lo serán en diciembre la Sur Cup de fútbol y el abierto de hockey por primera vez en Necochea, ya que ese tipo de eventos ayudan a todo el sector turístico”.

Con estas propuestas y el inicio formal de la temporada, el Municipio espera un movimiento turístico intenso durante todo el fin de semana, consolidando a Necochea como un destino activo y diverso.