Derrumbe metalúrgico: Essen despide e importa desde China

La histórica fábrica de ollas Essen, un emblema de la industria metalúrgica argentina desde 1954, atraviesa uno de los momentos más duros de su trayectoria.

La combinación de la caída del consumo y la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei empujó a la empresa a un recorte que golpeó de lleno al empleo: 30 trabajadores fueron despedidos de la planta de Santa Fe, mientras la compañía avanza en el reemplazo de parte de sus componentes nacionales por productos provenientes de China.

Los despidos representan una reducción del 10% en la dotación, un ajuste que en la empresa vinculan a la paralización de líneas de producción ante la contracción del mercado interno.

La compañía, que supo ser la fábrica de cacerolas de aluminio fundido más grande del mundo, reemplazó cerca del 45% de su fabricación local por piezas importadas y encara una reestructuración que genera creciente preocupación entre los operarios.

“Hay una baja de producción”

El secretario general de la UOM de Venado Tuerto, Oscar Infante, confirmó el impacto del ajuste y describió un panorama que se repite en distintos establecimientos metalúrgicos. “Ha bajado la producción y los trabajadores lo ven día a día en sus puestos de trabajo”, señaló.

El dirigente también advirtió que la situación no es exclusiva de Essen y que la autopartista y fabricante de motos Corven Motors Argentina S.A. prepara la cesantía de unos 40 trabajadores.

Infante sostuvo que el recorte actual podría no ser el último si continúa la sustitución de insumos locales por componentes importados. “Lo que hay es una baja de producción y han aprovechado para hacer una reestructuración o achique. Sabemos que siempre se está esperando el momento propicio para hacer estos ajustes”, afirmó.

La preocupación en el sector metalúrgico se extiende más allá del caso Essen y se vincula directamente con la política económica del Gobierno, que abrió el mercado a bienes extranjeros en un contexto de fuerte contracción de la demanda interna.

Un sector clave que se achica

Mientras la crisis avanza sobre fábricas y talleres, las cifras del sector confirman el deterioro. Según datos relevados por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra), la actividad cayó 4,6% interanual en octubre, profundizando un ciclo de retroceso que se arrastra desde 2024.

El presidente de Adimra, Elio del Re, describió la magnitud de la crisis. “El 2024 para la industria metalúrgica fue un año muy malo. Medimos un año muy malo contra otro que es peor”, lamentó.

Los subsectores de fundición, laminación y forja evidencian desplomes del 12,7%, un derrumbe que golpea la columna vertebral de un rubro que aporta el 18% del PBI industrial.

Del Re remarcó además el peso del sector en términos laborales: “En la industria metalúrgica, de manera directa, son 300 mil puestos de trabajo, y un millón si consideramos los indirectos”.

Pero el punto más crítico, según el industrial, es el salto de importaciones. “Lo que estamos viendo es un aumento de las importaciones de productos metalúrgicos. Un 70% de manera interanual, es muchísimo”, advirtió, y lo vinculó al impacto social: “Detrás de cada producto que fabricamos en Argentina hay un salario. A medida que vayan desapareciendo los productos argentinos, van desapareciendo los salarios”.

Para Del Re, la apertura comercial deja al sector en desventaja frente a países que subsidian sus exportaciones. “Los metalúrgicos no estamos pensando en tener privilegios, pero queremos competir con igualdad de condiciones. Compite una pyme metalúrgica contra un país, y es muy difícil ganar esa pelea”, concluyó.