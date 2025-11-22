La pelea política en la Provincia de Buenos Aires sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Decenas de organizaciones sociales y políticas referenciadas en el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) publicaron un comunicado en el que le exigen a la Legislatura la aprobación urgente de la Ley de Financiamiento que reclama Axel Kicillof.

El mensaje fue contundente: los legisladores deben “dejar de especular con las necesidades del pueblo” y habilitar los recursos que el gobierno provincial considera imprescindibles para sostener salarios, programas sociales, obra pública y servicios básicos en 2026.

El texto, firmado por decenas de organizaciones alineadas con el gobernador, denuncia que la falta de financiamiento coloca a la Provincia “en una situación límite” y responsabiliza a quienes frenan el endeudamiento. “El pueblo bonaerense no puede esperar los tiempos de la especulación”, remarcaron.

El destinatario implícito

Aunque no lo nombra, una parte del reclamo está dirigido a los legisaldores de La Cámpora, que aún no garantizaron su acompañamiento pleno al paquete financiero que habilita a la Provincia a endeudarse por hasta 3.000 millones de dólares, un monto que contempla una parte que quedó pendiente de autorización el año pasado —cerca de mil millones— y otra destinada a cubrir necesidades previstas para 2026.

La administración bonaerense sostiene que esos recursos son claves para refinanciar pasivos heredados de la gestión de María Eugenia Vidal y para atender la presión creciente de los intendentes, que reclaman fondos para obras y para sostener el funcionamiento cotidiano del Estado.

En el comunicado, los sectores del MDF subrayaron las consecuencias concretas que implicaría frenar la ley. Advirtieron que “sin financiamiento para gobernar, el impacto en las barriadas populares será enorme. Habrá menos alimentos y menos recursos materiales para atender las situaciones de emergencia que cada día padecen las familias por el plan de empobrecimiento salvaje del gobierno nacional”. Y fueron más lejos al señalar que “no votar esta ley es ayudar al plan de Milei y contribuir al jaqueo que sufre la provincia de Buenos Aires por parte del gobierno nacional”.

La advertencia incluyó una frase que resume la gravedad que observan: “Se está poniendo en juego no solo la gestión de la provincia y de los municipios, sino también la vida y el futuro de cada bonaerense que con esta decisión puede ver afectado el acceso a sus derechos”.

El texto también enmarca el reclamo dentro de lo que consideran un ataque directo a la provincia. “En un contexto extremadamente complejo, con una economía en crisis y con una provincia absolutamente desfinanciada por el gobierno nacional, que le robó 13 billones de pesos a los bonaerenses, negarle al gobernador la posibilidad de acceder al crédito para financiar la gestión es atentar contra el pueblo bonaerense y sus necesidades”, remarcaron. Para este sector del oficialismo, la falta de herramientas financieras debilita la capacidad del gobierno provincial de sostener programas, asistencia y servicios básicos en medio del ajuste nacional.

Finalmente, las organizaciones cerraron el documento con un mensaje directo a la dirigencia política que hoy discute cargos y equilibrios internos en el peronismo bonaerense: “Les pedimos a los legisladores que dejen la rosca de lado y trabajen en defensa de la provincia de Buenos Aires, brindándole al gobernador las herramientas para poder seguir cuidando y protegiendo a los bonaerenses de las políticas de ajuste y entrega del gobierno de Milei”.







