La comunidad médica y científica de la Argentina encendió las alarmas ante un nuevo hecho que pone en riesgo la salud pública: una jornada convocada por la diputada Marilú Quiróz (PRO) para el 27 de noviembre en el Congreso, que abordará el contenido y la seguridad de las vacunas COVID-19, y que los expertos califican de “tendenciosa e inequitativa”.

El evento, titulado “¿Qué contienen realmente las vacunas COVID-19?: Perspectivas Legales, Políticas, Genéticas e Infectológicas”, se desarrollará en el auditorio del Anexo A de la Cámara baja entre las 14 y las 20, y es de acceso público y gratuito.

Sin embargo, casi una decena de sociedades científicas y médicas pidieron formalmente su suspensión al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, advirtiendo que la actividad podría “provocar reticencia a vacunarse en la comunidad o dudas respecto al valor de las vacunas”.

Entre las entidades firmantes se encuentran la Sociedad Argentina de Infectología Pediátrica (SADIP); Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE); Sociedad Argentina de Virología; Sociedad Argentina de Pediatría; Sociedad Argentina de Infectología (SADI); Sociedad Argentina de Medicina y de la Asociación Argentina de Microbiología.

Retroceso histórico en la vacunación infantil

El llamado de alerta coincide con un derrumbe histórico en las coberturas de vacunación infantil en 2024. Menos de la mitad de los niños recibió las dosis obligatorias correspondientes a los 5-6 años, mientras que entre los preadolescentes de 11 años se registraron retrocesos similares.

Diputada Marilú Quiróz.

El refuerzo contra la poliomielitis cayó al 47,6%, cuando entre 2009 y 2019 nunca bajó del 84%. La triple viral, que protege contra sarampión, rubéola y paperas, bajó a 46,7%, un nivel que los especialistas consideran crítico.

El virus del papiloma humano (HPV) también sufrió una caída, alcanzando solo a la mitad de los adolescentes en edad de vacunarse. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) establece como estándar coberturas superiores al 85% para evitar brotes, mientras que la realidad argentina se encuentra apenas por encima del 50%.

“Es imperioso continuar con el compromiso de nuestro país con la salud pública, reconociendo las vacunas como bien fundamental para la comunidad”, señalaron las sociedades médicas en su comunicado.

Debate legal y autonomía personal

Quiróz, quien finaliza su mandato el próximo 10 de diciembre, defendió su iniciativa en declaraciones recientes, afirmando que está “en contra de la vacunación obligatoria y compulsiva”: “Yo tengo que ser libre de hacer lo que sienta que tenga que hacer, no me pueden ir a buscar con la policía para que me vacunen”. También cuestionó la autoridad de la ANMAT: “No es un sinónimo de seguridad”, afirmó en un stream.

En paralelo, la diputada presentó un proyecto para revisar la Ley 27.491, que establece la obligatoriedad de las vacunas del calendario nacional, proponiendo incorporar principios de “libertad, consentimiento informado y autonomía del paciente”, contenidos en la Ley Nicolás (27.797). “No se trata de cuestionar la importancia de la vacunación sino de actualizar el marco legal para que respete esos principios”, aseguró Quiróz.

El evento había sido suspendido en octubre pasado tras la queja de un grupo de diputados, pero la legisladora insistió y logró reprogramarlo para fines de noviembre. Las sociedades médicas advierten que la jornada, al institucionalizar discursos antivacunas, podría profundizar la caída histórica en la cobertura y aumentar el riesgo de reaparición de enfermedades graves como polio, sarampión, coqueluche y meningococo.