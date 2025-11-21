Lousteau se va y la UCR entra en fuerte disputa interna
La UCR pone fecha para reemplazar a Lousteau y ya suenan nombres fuertes. Cruces, internas y un clima picado que recalienta la pelea partidaria.Política21 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
La Unión Cívica Radical (UCR) puso fecha para la renovación de sus autoridades nacionales. El próximo 12 de diciembre, el partido centenario elegirá al reemplazante de Martín Lousteau, quien dejará la presidencia del Comité Nacional después de dos años atravesados por tensiones con gobernadores y sectores internos.
La votación se realizará a las 14 horas en la sede de Alsina 1786, en la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunirá el Plenario de Delegados, integrado por representantes de todas las provincias, la Juventud Radical, Franja Morada, la Organización de Trabajadores Radicales, el Foro de Intendentes y UCR Diversidad.
Por qué Lousteau se baja de la reelección
Como adelantó este medio, Lousteau no buscará continuar al frente del partido. Su conducción se vio atravesada por duros enfrentamientos con gobernadores que se acercaron al gobierno de Javier Milei, mientras él mantuvo una postura opositora activa.
Durante su gestión, el senador —que el 10 de diciembre asumirá como diputado de Provincias Unidas— impulsó proyectos como la Ley de Financiamiento Universitario y la Emergencia Pediátrica, además de cuestionar la orientación económica del Presidente y su vínculo con Estados Unidos.
Ese posicionamiento lo dejó aislado dentro del radicalismo. El gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, fue uno de sus principales críticos.
Los nombres que suenan para la sucesión
Con Lousteau fuera de carrera, la atención se concentra en un dirigente: Gustavo Valdés, gobernador de Corrientes hasta el 10 de diciembre.
Valdés llega fortalecido tras poner fin a su mandato con un triunfo contundente y con un rol clave en Provincias Unidas, espacio donde logró imponer a su candidato, Diógenes González, en la elección del 26 de octubre frente a la postulante libertaria, Virginia Gallardo.
Desde el entorno de Cornejo descartan que el mendocino quiera postularse y aseguran que su apoyo está alineado con el correntino.
Otros nombres que quedaron en el camino
También circuló la posibilidad de que el bonaerense Maximiliano Abad, cercano a Ernesto Sanz, compitiera por la presidencia partidaria. Sin embargo, su entorno descartó cualquier intención de presentar candidatura.
Una situación similar ocurrió con el propio Cornejo, quien no quiere sumar responsabilidades partidarias mientras gobierna Mendoza.
El rol de Valdés en la interna radical
Antes de la elección correntina, Valdés intentó un acercamiento con La Libertad Avanza para limitar el avance del peronismo. Pero el intento fracasó. “Fue muy difícil negociar con La Libertad Avanza, no sabemos qué tienen y nos piden demasiado”, había dicho. Según trascendió, Karina Milei exigía poner el candidato a gobernador como condición para avanzar.
Valdés rechazó esas condiciones y resaltó el peso territorial de la UCR en su provincia: “Tenemos el gobierno provincial y 62 intendencias”.
Cómo llega la UCR a esta elección
En los últimos días, Valdés fue aún más crítico con el liderazgo de Lousteau. “Fue una conducción a contrapierna. La mayor parte del radicalismo tenía una visión distinta a la del presidente del partido”, lanzó.
La UCR llega así a su elección nacional en un clima de reordenamiento interno, con gobernadores fortalecidos y con la mira puesta en el rol que tendrá el partido frente al avance libertario en el Congreso.
