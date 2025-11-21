Macri volvió a marcar diferencias con Milei por el vínculo con China

A días del anuncio del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos, Mauricio Macri reapareció con un mensaje directo hacia Javier Milei: pidió no debilitar la relación con China y sostuvo que el gigante asiático es “más complementario” para la economía nacional.

En una entrevista con Seúl, el expresidente advirtió que Argentina no puede limitar su política exterior a Washington e Israel, y recordó las fuertes presiones que —según él— recibió de los gobiernos de Barack Obama y Donald Trump cuando estaba en el poder.

China como socio estratégico

“China es más complementaria que Estados Unidos para Argentina. China necesita nuestra materia prima, nuestros alimentos; Estados Unidos todo eso se lo produce”, afirmó Macri al analizar el impacto comercial de ambos mercados.

Según destacó, productos como carne, arándanos, cereza y soja tienen hoy un destino principalmente chino.

Pese a reconocer diferencias culturales significativas entre ambas potencias, el fundador del PRO sostuvo que no sería “bueno interrumpir ese proceso”.

Las presiones de Obama y Trump: “Yo resistí, Milei también debería hacerlo”

Macri aprovechó la entrevista para relatar cómo manejó la tensión geopolítica durante su gestión.

“Logré, a pesar de la presión de Obama y de Trump —que fue tremenda—, mantener la relación con China. Obama con sus buenas maneras y Donald a lo Donald”, recordó.

El exmandatario mencionó además la visión empresarial de su padre, Franco Macri, quien apostó al mercado chino desde fines de los años ’80.

La advertencia directa a Milei

En su mensaje más explícito hacia la Casa Rosada, Macri sostuvo: “Necesitamos tener buenas relaciones con más países que Estados Unidos e Israel”.

La frase es leída en el oficialismo y en la oposición como un nuevo capítulo en las diferencias entre Macri y Milei, que se vienen acumulando desde el inicio del gobierno libertario.

El trasfondo: el freno al proyecto CART

La advertencia aparece en medio de un gesto concreto de la gestión Milei hacia Washington: la paralización del proyecto China Argentina Radio Telescopio (CART) en San Juan.

El desarrollo —en conjunto entre el CONICET, la Universidad Nacional de San Juan, la Academia China de Ciencias y el NAOC— tenía avances de entre 60% y 90%, pero quedó detenido por decisión presidencial. Según se publicó, el congelamiento se produjo tras la influencia de la administración Trump sobre Milei.

El respaldo de Estados Unidos a Milei

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, fue uno de los funcionarios que más celebró la alineación geopolítica del Presidente. En una entrevista con Fox News, aseguró: “Milei está comprometido con sacar a China de Argentina”.

Bessent definió al país como “un faro en América Latina” y sostuvo que la Casa Blanca valora el giro estratégico hacia Washington.

El acuerdo comercial anunciado por la Casa Blanca

El pacto, presentado como un acuerdo marco, abarca temas de aranceles, barreras no arancelarias, normas y evaluación de la conformidad, propiedad intelectual, mercado agrícola, medio ambiente, seguridad económica, empresas estatales y comercio digital.

Estados Unidos firmó convenios similares con otros países, y la administración Milei espera rubricarlo formalmente durante la próxima visita del Presidente a Washington.