“Me persiguieron”: la explosiva acusación de Lorenzetti a Macri
Lorenzetti rompió el silencio con durísimas acusaciones a Macri, defendió a Néstor y prendió fuego la interna judicial. Una nota que nadie quiere dejar pasar.Política21 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
Ricardo Lorenzetti desató una tormenta política y judicial al asegurar que Mauricio Macri lo “persiguió” durante su presidencia y que Elisa Carrió lo atacó “todas las semanas durante dos años” hasta lograr su salida de la jefatura de la Corte Suprema.
En una entrevista extensa en el programa Hay Algo Ahí, transmitido por el canal de streaming Blender, el magistrado lanzó una batería de definiciones que volvió a encender la interna en el Poder Judicial: denunció presiones políticas, habló de lawfare y recordó que atravesó “la peor crisis en la historia de la Corte”.
“Nunca acepté presiones de ningún tipo. Y con Macri la relación fue mala porque me persiguieron”, afirmó. Y fue directo contra Carrió: “Logró voltearme la presidencia de la Corte”.
Su defensa de Néstor Kirchner y el origen de una Corte “independiente”
Lorenzetti sorprendió al reivindicar a Néstor Kirchner como el impulsor de una Corte Suprema “realmente independiente”.
Recordó que, tras una vacante clave, el entonces presidente lo eligió por su perfil académico: “La idea de Néstor Kirchner fue armar una Corte independiente porque no conocía a nadie, solo a Zaffaroni”.
Según el juez, el propio Kirchner lo sometió a un test exprés sobre derechos humanos y pesificación, pero nunca condicionó su voto. “A los 15 días fallamos en contra de lo que quería el Gobierno”, remarcó.
El 2x1 a los genocidas y “la peor crisis” de la Corte
El magistrado revivió uno de los capítulos más conflictivos del máximo tribunal: el fallo del 2x1 a represores de la dictadura.
La fractura interna del tribunal
“Fue una tragedia. La peor crisis de la Corte en su historia”, aseguró Lorenzetti. Recordó que votó en disidencia junto a Juan Carlos Maqueda, enfrentándose al voto mayoritario de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.
No dudó en vincular esa conmoción con las tensiones sociales: “No fue una crisis interna, fue una crisis de la Corte con la sociedad”.
Lawfare, presiones y el funcionamiento del Poder Judicial
Lorenzetti reconoció que “la idea de manejar el Poder Judicial existe en todos los países del mundo”. Sin embargo, insistió en que jamás cedió a presiones.
También cuestionó la designación por decreto de dos jueces durante el macrismo: “Nos negamos a tomarles juramento. Yo me negué. Eso no corresponde”.
Derechos humanos, memoria y un “contrato social” inalterable
Al repasar su historia personal durante la dictadura, Lorenzetti afirmó que la justicia argentina construyó un consenso transversal sobre lesa humanidad, que “no puede revisarse con cada cambio de gobierno”.
“El contrato social argentino está hecho de memoria, justicia y derechos humanos. No hay vuelta atrás”, señaló. Y sumó la perspectiva de género como un valor ya incorporado y defendido por la sociedad.
Su diagnóstico más duro: “La democracia no está funcionando bien”
En uno de los pasajes más llamativos, Lorenzetti lanzó una advertencia sobre la crisis institucional vigente: “La democracia no funciona bien. Hay un padre fracasado”, describió, en referencia al Estado paralizado por múltiples vetos.
El juez aseguró que la clase dirigente atraviesa “un fin de ciclo” y que sigue utilizando “discursos del siglo XX para una sociedad con identidades múltiples”. “La gente se fue. No los escucha. Las elecciones se ganan con minorías”, alertó.
La Justicia que viene: selección de jueces y reformas urgentes
Finalmente, Lorenzetti planteó que el Poder Judicial enfrenta un retraso estructural: falta de independencia económica, procesos lentos y un sistema de selección de jueces demasiado partidizado. “Es un debate que no se puede patear más”, cerró.
Magario: "Primero siempre debemos poner a la Argentina y al interés nacional"
La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, dejó un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter) con motivo del día de la soberanía nacional.
Paritaria bonaerense: gremios sin oferta y reclamo directo a la Legislatura
La paritaria quedó atada al Presupuesto y al endeudamiento. Sube la tensión en la Legislatura y el clima gremial se recalienta con nueva movilización en puerta.
Gastos sin control: el endeudamiento de las familias vuelve a romper un récord
La morosidad de las familias tocó un récord histórico: tarjetas y préstamos explotan y el endeudamiento pega otro salto. Un sacudón que preocupa a todo el país.
La oposición empuja una Bicameral para controlar el endeudamiento provincial
En plena discusión por el financiamiento bonaerense, libertarios dialoguistas buscan auditar el pedido de deuda. Maniobra política, clima caliente y votación clave.
Cruce por vasectomías: la respuesta bonaerense al gobierno nacional
Nación disparó contra la Provincia por la campaña de vasectomías gratuitas sin bisturí y el tema explotó. Kreplak y Konfino aclararon la estrategia ante embates libertarios.
El PJ bonaerense entra en etapa de renovación: internas abiertas y nuevos liderazgos
El peronismo de la provincia de Buenos Aires encara una interna picante para febrero: Máximo, Kicillof y nuevos nombres mueven el tablero en la previa de la renovación 2026.
Menéndez en China: "Así se fortalece la presencia internacional de Merlo"
El intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, brindó detalles de su viaje por China en donde mantuvo reuniones estratégicas junto a la diputada Monzón.