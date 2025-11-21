Ricardo Lorenzetti desató una tormenta política y judicial al asegurar que Mauricio Macri lo “persiguió” durante su presidencia y que Elisa Carrió lo atacó “todas las semanas durante dos años” hasta lograr su salida de la jefatura de la Corte Suprema.

En una entrevista extensa en el programa Hay Algo Ahí, transmitido por el canal de streaming Blender, el magistrado lanzó una batería de definiciones que volvió a encender la interna en el Poder Judicial: denunció presiones políticas, habló de lawfare y recordó que atravesó “la peor crisis en la historia de la Corte”.

“Nunca acepté presiones de ningún tipo. Y con Macri la relación fue mala porque me persiguieron”, afirmó. Y fue directo contra Carrió: “Logró voltearme la presidencia de la Corte”.

Su defensa de Néstor Kirchner y el origen de una Corte “independiente”

Lorenzetti sorprendió al reivindicar a Néstor Kirchner como el impulsor de una Corte Suprema “realmente independiente”.

Recordó que, tras una vacante clave, el entonces presidente lo eligió por su perfil académico: “La idea de Néstor Kirchner fue armar una Corte independiente porque no conocía a nadie, solo a Zaffaroni”.

Según el juez, el propio Kirchner lo sometió a un test exprés sobre derechos humanos y pesificación, pero nunca condicionó su voto. “A los 15 días fallamos en contra de lo que quería el Gobierno”, remarcó.

El 2x1 a los genocidas y “la peor crisis” de la Corte

El magistrado revivió uno de los capítulos más conflictivos del máximo tribunal: el fallo del 2x1 a represores de la dictadura.

La fractura interna del tribunal

“Fue una tragedia. La peor crisis de la Corte en su historia”, aseguró Lorenzetti. Recordó que votó en disidencia junto a Juan Carlos Maqueda, enfrentándose al voto mayoritario de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Elena Highton.

No dudó en vincular esa conmoción con las tensiones sociales: “No fue una crisis interna, fue una crisis de la Corte con la sociedad”.

Lawfare, presiones y el funcionamiento del Poder Judicial

Lorenzetti reconoció que “la idea de manejar el Poder Judicial existe en todos los países del mundo”. Sin embargo, insistió en que jamás cedió a presiones.

También cuestionó la designación por decreto de dos jueces durante el macrismo: “Nos negamos a tomarles juramento. Yo me negué. Eso no corresponde”.

Derechos humanos, memoria y un “contrato social” inalterable

Al repasar su historia personal durante la dictadura, Lorenzetti afirmó que la justicia argentina construyó un consenso transversal sobre lesa humanidad, que “no puede revisarse con cada cambio de gobierno”.

“El contrato social argentino está hecho de memoria, justicia y derechos humanos. No hay vuelta atrás”, señaló. Y sumó la perspectiva de género como un valor ya incorporado y defendido por la sociedad.

Su diagnóstico más duro: “La democracia no está funcionando bien”

En uno de los pasajes más llamativos, Lorenzetti lanzó una advertencia sobre la crisis institucional vigente: “La democracia no funciona bien. Hay un padre fracasado”, describió, en referencia al Estado paralizado por múltiples vetos.

El juez aseguró que la clase dirigente atraviesa “un fin de ciclo” y que sigue utilizando “discursos del siglo XX para una sociedad con identidades múltiples”. “La gente se fue. No los escucha. Las elecciones se ganan con minorías”, alertó.

La Justicia que viene: selección de jueces y reformas urgentes

Finalmente, Lorenzetti planteó que el Poder Judicial enfrenta un retraso estructural: falta de independencia económica, procesos lentos y un sistema de selección de jueces demasiado partidizado. “Es un debate que no se puede patear más”, cerró.