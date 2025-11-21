Alarmas en el mercado: se desarma el crédito de u$s20.000 a Argentina
Los bancos de EE.UU. frenaron el crédito de u$s20.000 millones y ahora ofrecen un repo más chico. Un giro que mete presión y reaviva el temor financiero.Economía21 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El plan de rescate financiero por u$s20.000 millones, impulsado por J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup, quedó súbitamente congelado. Según reveló The Wall Street Journal, los bancos de Estados Unidos decidieron frenar el paquete original y avanzar con una alternativa mucho más limitada: un repo de apenas u$s5.000 millones, pensado exclusivamente para que la Argentina pueda sortear los vencimientos inmediatos de deuda en enero.
De acuerdo con el diario estadounidense, las entidades financieras optaron por reducir drásticamente su exposición ante la delicada situación del país. En lugar del mega préstamo anunciado semanas atrás, ahora evalúan una facilidad de corto plazo bajo la modalidad de un repo, mediante el cual Argentina entregaría un portafolio de inversiones a cambio de obtener dólares frescos.
Cómo funcionaría el nuevo esquema de emergencia
Según fuentes consultadas por el WSJ, el monto —unos u$s5.000 millones— permitiría al país cubrir el pago de deuda de aproximadamente u$s4.500 millones previsto para enero, una obligación que mantiene en vilo al mercado internacional.
Tras cumplir con ese compromiso, el Gobierno buscaría emitir bonos en los mercados globales para conseguir fondos adicionales y así cancelar el repo. Se trata, en la práctica, de una operación puente surgida tras la caída del financiamiento más ambicioso.
El derrumbe del plan original de u$s20.000 millones
El frenazo sorprendió incluso dentro de Washington. La administración de Donald Trump había impulsado un paquete de asistencia más amplio para apuntalar al Gobierno de Javier Milei. Ese esquema incluía un swap con el Tesoro de EE.UU. y un financiamiento paralelo de la banca privada. Pero, según las fuentes citadas, las gestiones no avanzaron y en las últimas semanas tomó fuerza la opción de menor escala.
Dimon ya había anticipado dudas
El CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, deslizó a principios de mes que el préstamo anunciado por el entonces asesor del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, “puede que no sea necesario”. Aseguró que las reformas del Gobierno habían “reducido la inflación” y podrían atraer hasta u$s100.000 millones en capital extranjero. Sin embargo, el giro revelado por The Wall Street Journal muestra que, al menos por ahora, los bancos prefieren reducir riesgos y limitar la asistencia.
La negociación por el repo continúa, pero el freno del crédito original dejó un mensaje claro para los inversores: la incertidumbre financiera sigue marcando el ritmo de la relación entre la Argentina y los grandes bancos de Estados Unidos.
La industria se derrumbó en octubre y expone la recesión
La industria se derrumba 5,3% en octubre y crece la preocupación por la recesión. Sectores clave caen sin freno y el escenario 2025 se complica fuerte.
La inflación no afloja: noviembre se encamina a superar el 2%
La escalada de precios, que ya lleva cinco meses, condiciona la posibilidad de perforar el 2% en diciembre. La inflación núcleo se mantiene elevada y el BCRA admite que no habrá un ritmo fijo de compras de dólares.
Crisis en el transporte: sueldos en cuotas y posible paro
La UTA lanzó un ultimátum: si no llegan fondos, habrá paro en el AMBA. Sueldos en cuotas, crisis profunda y un gremio al borde del estallido.
Ajuste profundo en energía: cuánto bajaron los subsidios y cuánto aumentaron las tarifas
Un informe privado mostró que los subsidios registran la caída más pronunciada en años y analizó el impacto en la canasta de servicios públicos.
Cruce por vasectomías: la respuesta bonaerense al gobierno nacional
Nación disparó contra la Provincia por la campaña de vasectomías gratuitas sin bisturí y el tema explotó. Kreplak y Konfino aclararon la estrategia ante embates libertarios.
El PJ bonaerense entra en etapa de renovación: internas abiertas y nuevos liderazgos
El peronismo de la provincia de Buenos Aires encara una interna picante para febrero: Máximo, Kicillof y nuevos nombres mueven el tablero en la previa de la renovación 2026.
Menéndez en China: "Así se fortalece la presencia internacional de Merlo"
El intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, brindó detalles de su viaje por China en donde mantuvo reuniones estratégicas junto a la diputada Monzón.