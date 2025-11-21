El plan de rescate financiero por u$s20.000 millones, impulsado por J.P. Morgan, Bank of America y Citigroup, quedó súbitamente congelado. Según reveló The Wall Street Journal, los bancos de Estados Unidos decidieron frenar el paquete original y avanzar con una alternativa mucho más limitada: un repo de apenas u$s5.000 millones, pensado exclusivamente para que la Argentina pueda sortear los vencimientos inmediatos de deuda en enero.

De acuerdo con el diario estadounidense, las entidades financieras optaron por reducir drásticamente su exposición ante la delicada situación del país. En lugar del mega préstamo anunciado semanas atrás, ahora evalúan una facilidad de corto plazo bajo la modalidad de un repo, mediante el cual Argentina entregaría un portafolio de inversiones a cambio de obtener dólares frescos.

Cómo funcionaría el nuevo esquema de emergencia

Según fuentes consultadas por el WSJ, el monto —unos u$s5.000 millones— permitiría al país cubrir el pago de deuda de aproximadamente u$s4.500 millones previsto para enero, una obligación que mantiene en vilo al mercado internacional.

Tras cumplir con ese compromiso, el Gobierno buscaría emitir bonos en los mercados globales para conseguir fondos adicionales y así cancelar el repo. Se trata, en la práctica, de una operación puente surgida tras la caída del financiamiento más ambicioso.

El derrumbe del plan original de u$s20.000 millones

El frenazo sorprendió incluso dentro de Washington. La administración de Donald Trump había impulsado un paquete de asistencia más amplio para apuntalar al Gobierno de Javier Milei. Ese esquema incluía un swap con el Tesoro de EE.UU. y un financiamiento paralelo de la banca privada. Pero, según las fuentes citadas, las gestiones no avanzaron y en las últimas semanas tomó fuerza la opción de menor escala.

Dimon ya había anticipado dudas

El CEO de J.P. Morgan, Jamie Dimon, deslizó a principios de mes que el préstamo anunciado por el entonces asesor del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, “puede que no sea necesario”. Aseguró que las reformas del Gobierno habían “reducido la inflación” y podrían atraer hasta u$s100.000 millones en capital extranjero. Sin embargo, el giro revelado por The Wall Street Journal muestra que, al menos por ahora, los bancos prefieren reducir riesgos y limitar la asistencia.

La negociación por el repo continúa, pero el freno del crédito original dejó un mensaje claro para los inversores: la incertidumbre financiera sigue marcando el ritmo de la relación entre la Argentina y los grandes bancos de Estados Unidos.