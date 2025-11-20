La industria se derrumbó en octubre y expone la recesión

La industria se derrumbó 5,3% en octubre y expone la recesión

La actividad industrial volvió a mostrar señales claras de agotamiento. Según un informe privado, la producción cayó 5,3% interanual en octubre, dejando al descubierto una recesión que se profundiza y golpea a sectores clave. En comparación con septiembre, la industria apenas avanzó un 0,3%, un rebote insuficiente para revertir el deterioro acumulado en los últimos meses.

El estudio, elaborado por FIEL, remarcó que el nivel industrial de los primeros diez meses del año quedó prácticamente empatado con el de 2024, un período marcado por una economía estancada y sin motores claros de recuperación.

Qué pasó en octubre: los sectores que más cayeron

El informe detalló que la rama de minerales no metálicos volvió a ser la excepción positiva. La suba estuvo impulsada por el fuerte movimiento en los despachos de cemento, especialmente en las entregas a granel, que vienen recuperándose desde niveles muy bajos.

La industria automotriz volvió a frenarse

La automotriz, uno de los termómetros más sensibles de la economía, anotó su cuarto mes consecutivo de contracción en la producción de vehículos. La caída refleja una demanda interna apagada y menores envíos al exterior.

Metalmecánica: tres meses seguidos en rojo

La metalmecánica encadenó tres meses de caída interanual, afectada por la baja de pedidos industriales, la suba de costos y la falta de repuestos importados en algunos segmentos.

Químicos y plásticos tampoco repuntan

El sector de químicos y plásticos también mostró un retroceso interanual, profundizando un escenario negativo que acumula señales de enfriamiento desde mediados de año.

El balance de los primeros diez meses: luces y sombras

Durante los primeros diez meses del año:

Minerales no metálicos: +7%

Alimentos y bebidas: +3,4%

Automotriz: +2,7%

Refinación de petróleo: +2,6%

Metálicas básicas: +2,5%

Textiles (insumos): +0,8%

Las caídas más fuertes

En el mismo período, las bajas más significativas fueron:

Metalmecánica: -2,8%

Cigarrillos: -3,3%

Papel y celulosa: -5,1%

Químicos y plásticos: -8,8%

Qué pasó por tipo de bienes

Bienes de capital: +7% (el mejor desempeño)

Bienes de consumo no durable: +2,6%

Bienes de uso intermedio: -1,6%

Bienes de consumo durable: -4,1%

Qué dice el Indec: señales claras de recesión

El Indec informó que en septiembre la industria volvió a caer: el IPI bajó 0,7% interanual, confirmando la tendencia recesiva. El acumulado de enero a septiembre mostró una mejora de 3,8% frente al mismo período del año anterior, pero los últimos meses dieron un giro preocupante.

La serie desestacionalizada retrocedió 0,1% mensual, mientras que el indicador tendencia-ciclo cayó 0,4%, evidenciando que el deterioro no es puntual, sino persistente.

El retroceso se sintió con fuerza en:

Textiles

Automotriz

Metalmecánica

Incluso con ciertos repuntes en químicos y refinación, la señal general fue contundente: la actividad fabril perdió ritmo y se acomodó en niveles de recesión.