Coimas en Discapacidad: el funcionario clave de ANDIS volvió a negarse a declarar

La causa por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó este jueves un nuevo capítulo. Daniel Garbellini, exdirector de Acceso a los Servicios de Salud y encargado del programa Incluir Salud —considerado el núcleo de las maniobras investigadas—, se negó a declarar ante el juez federal Sebastián Casanello.

El exfuncionario está acusado de integrar una organización delictiva dedicada al direccionamiento de contrataciones públicas, adulteración del sistema de compras de medicamentos y cobro de sobornos. Según la imputación, habría ejecutado instrucciones para manipular precios e intervenir procesos licitatorios en favor de determinadas droguerías.

Por qué Garbellini quedó en el centro de la causa

La Justicia llegó a Garbellini luego de que su nombre apareciera en los audios del escándalo protagonizado por el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo. A partir de esas grabaciones —que la defensa afirma que están “editadas con inteligencia artificial”— se allanaron dependencias del organismo y se secuestraron teléfonos celulares, incluido el del propio Garbellini.

El fiscal Franco Picardi lo señaló como uno de los organizadores de una asociación ilícita que operó entre diciembre de 2023 y agosto de 2025, con un mecanismo sostenido de sobreprecios, direccionamientos y participación de personas ajenas al organismo en la toma de decisiones del sistema informático SIIPFIS.

El silencio ante Casanello y la estrategia de la defensa

Acompañado por su abogado Agustín Biancardi, Garbellini explicó que aún no accedió al expediente completo y que por eso no respondería preguntas. Su defensa presentó un recurso ante la Cámara Federal para obtener la totalidad de los legajos que siguen restringidos.

Otro de sus representantes, Martín Olari Ugrotte, sostuvo que el exfuncionario “tiene voluntad de dar todas las explicaciones” y que es “completamente inocente”.

La situación de Spagnuolo y los hallazgos que lo comprometen

El miércoles, Spagnuolo también se negó a declarar. Su abogado, Mauricio D’Alessandro, aseguró en Comodoro Py que el exdirector de ANDIS negó haber recibido coimas o amañado licitaciones, y que la Justicia “aún no peritó los audios”.

El letrado también explicó el origen de los USD 82.000 encontrados en una caja de seguridad del exfuncionario: sostuvo que Spagnuolo no ingresaba a ella desde abril de 2023 y que había presentado pruebas para justificar su procedencia.

Los otros imputados y el alcance del presunto esquema

Tras levantarse el secreto de sumario, el fiscal Picardi concluyó que en ANDIS existió “un esquema estructurado y sostenido de direccionamientos de contrataciones públicas”, instrumentado mediante el SIIPFIS.

Además de Garbellini y Spagnuolo, también están citados:

Pablo Atchabahian

Miguel Ángel Calvete

Eduardo Nelio González

Lorena Di Giorno

Roger Edgar Grant

Luciana Ferrari

Federico Maximiliano Santich

Gustavo Rama

Ruth Lozano

Andrés Horacio Araudo

Silvana Escudero

Alejandro Gastón Fuentes Acosta

Entre ellos, Atchabahian —de vínculo estrecho con Garbellini— está señalado como uno de los “jefes paraestatales” que habría intervenido en decisiones estratégicas para beneficiar a laboratorios y droguerías.

Cómo sigue la investigación

El avance de la causa dependerá ahora de la evaluación del material digital secuestrado y del análisis de documentación contable. El juez Casanello ya adelantó que existen pruebas “para revisar en profundidad” y decidió mantener la agenda de indagatorias pese a las negativas a declarar.

Mientras tanto, ningún imputado rompió el silencio y la trama por coimas, sobreprecios y direccionamiento en la compra de medicamentos mantiene en tensión a Comodoro Py.