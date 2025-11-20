Una nueva encuesta nacional correspondiente a noviembre de 2025 volvió a instalar un clima de tensión en el Senado. Los resultados, que muestran a la inmensa mayoría de los legisladores con diferenciales de imagen negativos, encendieron alertas tanto en los bloques oficialistas como en la oposición. En un año atravesado por el desgaste político, la crisis económica y el avance de discusiones parlamentarias sensibles, el estudio expone con crudeza el humor social y el deterioro en la valoración ciudadana.

El ranking no solo ordena a los senadores según su diferencial de imagen, sino que además permite observar cómo la percepción pública se mueve mes a mes, qué figuras logran sostenerse, cuáles experimentan un desplome repentino y quiénes permanecen directamente fuera del radar ciudadano. El escenario de noviembre muestra un amplio predominio de números en rojo, algo que ya se había visto en meses anteriores pero que ahora se profundiza.

Los senadores con mejor imagen siguen en terreno negativo

El primer dato llamativo del relevamiento es que ningún senador logró un diferencial positivo. Incluso quienes encabezan el ranking lo hacen dentro de un margen negativo, reflejo de un clima político complejo que atraviesa a todas las fuerzas.

El mejor posicionado es Francisco Paoltroni, senador por Formosa, con un diferencial de –4,6%. Su figura, que suele tener menor exposición nacional, aparece como una de las pocas que logra mantenerse relativamente estable en un contexto general de caída.

Le sigue Sergio Uñac, senador por San Juan, con –4,8%. El exgobernador sanjuanino viene de un año marcado por tensiones internas dentro del peronismo provincial y una presencia más moderada en las discusiones nacionales, lo que podría explicar parte de su estabilidad.

En tercer lugar se ubica Carlos "Camau" Espínola, senador por Corrientes, con –5,0%. Exdeportista y referente del peronismo correntino, Espínola suele destacarse por mantener niveles de imagen relativamente equilibrados, aunque este mes no logró escapar al saldo negativo general.

Aun así, los tres se encuentran lejos de números que puedan considerarse buenos. Que los mejores diferenciados registren valores por debajo de cero deja a la vista una tendencia que se viene consolidando: la política nacional atraviesa una creciente desconfianza ciudadana.

Los que peor miden: desplomes y brechas profundas

En el otro extremo aparece un escenario mucho más crítico. Según la encuesta, el senador con peor diferencial de imagen es Oscar Parrilli, representante de Neuquén, que cae hasta –41,4%. Su alto nivel de exposición pública y su rol histórico dentro del kirchnerismo suelen ubicarlo entre las figuras más polarizadas del país, un factor que contribuye a su persistente saldo negativo.

En segundo lugar se encuentra Martín Lousteau, senador por la Ciudad de Buenos Aires, con –38,3%. Aunque mantiene una presencia constante en los debates públicos, su posicionamiento político —en un espacio opositor fragmentado y con disputas internas— parece haber impacto negativamente en su diferencial.

Completa esta tríada negativa Juan Carlos Romero, senador por Salta, con –36,7%. Su larga trayectoria política lo mantiene vigente, pero también expuesto a un desgaste acumulado que se refleja en su valoración ciudadana.

Estos números, además de mostrar diferencias profundas con los senadores mejor posicionados, revelan una tendencia nacional: la distancia entre los dirigentes y el electorado se agranda, y la paciencia social parece agotarse con mayor velocidad que en años anteriores.

Las mayores variaciones del mes: quién subió y quién cayó

Entre los movimientos más relevantes de noviembre aparece el crecimiento de Sonia Rojas Decut, senadora por Misiones, quien registró la mayor mejora del mes con +4,4 puntos porcentuales en su diferencial de imagen.

Aunque su nombre no suele ocupar los titulares nacionales, la mejora puede estar vinculada a su actividad legislativa reciente y al impacto territorial de su trabajo en Misiones. En un contexto de caídas generalizadas, su avance se destaca y rompe la tendencia negativa predominante.

La caída más dura del mes

En contrapartida, la mayor baja corresponde a Silvia Sapag, senadora por Neuquén, que retrocedió –5,7 puntos. Su caída ocurre en un mes marcado por fuerte discusión pública en torno a temas energéticos y ambientales, áreas sensibles donde su provincia suele ocupar un rol protagónico.

Un dato que llama la atención: el desconocimiento más alto

Además de los diferenciales de imagen, la encuesta midió el nivel de conocimiento de los senadores a nivel nacional. La figura con mayor desconocimiento es Nora del Valle Giménez, senadora por Salta, quien alcanza un 85,5% de respuestas Ns/Nc (No sabe/No contesta).

Ese nivel la ubica prácticamente fuera del radar de la ciudadanía. En un Congreso donde varios legisladores buscan mayor visibilidad en redes y medios, el dato marca un contraste fuerte: mientras algunos son arrastrados por la sobreexposición, otros directamente no logran instalarse en la opinión pública.

El desconocimiento también refleja la brecha entre la agenda nacional y las agendas provinciales. Muchos senadores concentran su trabajo en cada distrito, sin proyección mediática más allá de sus fronteras.