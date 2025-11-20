Juez defendió a Villaverde y cruzó críticas por las impugnaciones
Juez salió con los tapones de punta y defendió a Villaverde en el Senado: dijo que su causa está prescripta y cruzó al kirchnerismo por las impugnaciones.Política20 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El senador cordobés Luis Juez salió a respaldar con fuerza a la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, en plena discusión sobre las impugnaciones que recibió su pliego para asumir en la Cámara Alta. El dirigente del Frente Cívico cuestionó la validez de las acusaciones y apuntó contra sectores del kirchnerismo que, según él, buscan bloquear la jura de la legisladora libertaria.
Por qué Juez dice que el caso está prescripto
En declaraciones a TN, Juez aseguró que no existe ningún impedimento judicial para que Villaverde asuma su banca.
“Salvo que sea un delito de lesa humanidad, después de 23 años está absolutamente prescripto”, afirmó.
El senador subrayó que no hay constancias de causas abiertas en Estados Unidos vinculadas a un episodio mencionado del año 2002: “No podés decirle a una mujer que tiene un problema en Estados Unidos del cual no hay constancia absoluta. El Gobierno estadounidense no ha reclamado nada y la justicia argentina tampoco”, señaló.
Agregó que la situación judicial de la legisladora fue resuelta tiempo atrás: “Un pleito judicial se resuelve con una sentencia judicial. La sentencia dice que no tiene nada pendiente”.
Críticas al kirchnerismo
Juez también cruzó a senadores opositores que cuestionaron la llegada de Villaverde al Congreso. “Hoy escuchaba a algunos senadores kirchneristas hablar de honestidad, decencia y ética, como Drácula hablando del valor de la leche en polvo”, ironizó.
Para el cordobés, la banca de Villaverde debe respetarse porque “fue votada por casi la mitad del pueblo de Río Negro”.
Las impugnaciones que analizaba el Senado
La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo, abordó 21 pliegos sin cuestionamientos. Pero el de Villaverde abrió un tramo caliente del debate.
Qué se presentó contra Villaverde
Según publicó el Senado, la rionegrina recibió dos impugnaciones: una del Partido Justicialista y otra de Noelia Nerina Vázquez. Ambas señalan presuntos antecedentes penales y una supuesta vinculación con Fred Machado, empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por causas de lavado de activos y narcotráfico.
Otros dos casos bajo la lupa: Capitanich y Soria
La comisión también analizó nuevas objeciones sobre: Jorge Capitanich, acusado por presuntas “inhabilidades morales y éticas” en el marco del femicidio de Cecilia Strzyzowski y Martín Soria, apuntado por supuestas irregularidades en el manejo de haberes durante su gestión como intendente de General Roca.
Tras el debate, se giró un dictamen que avala todos los diplomas, excepto el de Villaverde, que quedó pendiente de resolución.
La última palabra quedará en manos del pleno del Senado. Según el comunicado oficial, los pliegos serán tratados en la sesión del 28 de noviembre, donde se resolverá si Villaverde queda finalmente habilitada para jurar como senadora por Río Negro.
El PJ bonaerense entra en etapa de renovación: internas abiertas y nuevos liderazgos
El peronismo de la provincia de Buenos Aires encara una interna picante para febrero: Máximo, Kicillof y nuevos nombres mueven el tablero en la previa de la renovación 2026.
Cruce por vasectomías: la respuesta bonaerense al gobierno nacional
Nación disparó contra la Provincia por la campaña de vasectomías gratuitas sin bisturí y el tema explotó. Kreplak y Konfino aclararon la estrategia ante embates libertarios.
Paritarias: la Provincia recibe a docentes y judiciales
El FUDB y la AJB retoman la paritaria con reclamos por la pérdida salarial, mientras la Provincia advierte por el ajuste nacional y aguarda el Presupuesto 2026.
Kicillof irrumpe en el CFI y altera el tablero federal
El gobernador bonaerense se mete en el cierre de la Semana Federal del CFI y comparte panel con sus pares no peronistas mientras crece la tensión con Nación.
Paritarias: qué demandas se llevó la Provincia de los estatales y cómo sigue la negociación
La paritaria volvió a abrirse en un clima de tensión salarial y ajuste nacional, con gobierno bonaerense tomando nota de los reclamos y los gremios a la espera de respuestas.
Docentes universitarios se suman al paro nacional de ATE
Estatales y docentes universitarios marchan hoy al grito de “sin financiamiento no hay universidad”: jornada clave de movilización contra el ajuste.
Jóvenes y empleo: el informe que revela una generación en alerta
Un nuevo estudio destapa cómo viven los jóvenes la precariedad laboral en Argentina. Expectativas, estrategias y una verdad incómoda que agita el debate.