Juez defendió a Villaverde en medio de las impugnaciones a su pliego

El senador cordobés Luis Juez salió a respaldar con fuerza a la senadora electa por Río Negro, Lorena Villaverde, en plena discusión sobre las impugnaciones que recibió su pliego para asumir en la Cámara Alta. El dirigente del Frente Cívico cuestionó la validez de las acusaciones y apuntó contra sectores del kirchnerismo que, según él, buscan bloquear la jura de la legisladora libertaria.

Por qué Juez dice que el caso está prescripto

En declaraciones a TN, Juez aseguró que no existe ningún impedimento judicial para que Villaverde asuma su banca.

“Salvo que sea un delito de lesa humanidad, después de 23 años está absolutamente prescripto”, afirmó.

El senador subrayó que no hay constancias de causas abiertas en Estados Unidos vinculadas a un episodio mencionado del año 2002: “No podés decirle a una mujer que tiene un problema en Estados Unidos del cual no hay constancia absoluta. El Gobierno estadounidense no ha reclamado nada y la justicia argentina tampoco”, señaló.

Agregó que la situación judicial de la legisladora fue resuelta tiempo atrás: “Un pleito judicial se resuelve con una sentencia judicial. La sentencia dice que no tiene nada pendiente”.

Críticas al kirchnerismo

Juez también cruzó a senadores opositores que cuestionaron la llegada de Villaverde al Congreso. “Hoy escuchaba a algunos senadores kirchneristas hablar de honestidad, decencia y ética, como Drácula hablando del valor de la leche en polvo”, ironizó.

Para el cordobés, la banca de Villaverde debe respetarse porque “fue votada por casi la mitad del pueblo de Río Negro”.

Las impugnaciones que analizaba el Senado

La Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por la senadora Alejandra Vigo, abordó 21 pliegos sin cuestionamientos. Pero el de Villaverde abrió un tramo caliente del debate.

Qué se presentó contra Villaverde

Según publicó el Senado, la rionegrina recibió dos impugnaciones: una del Partido Justicialista y otra de Noelia Nerina Vázquez. Ambas señalan presuntos antecedentes penales y una supuesta vinculación con Fred Machado, empresario recientemente extraditado a Estados Unidos por causas de lavado de activos y narcotráfico.

Otros dos casos bajo la lupa: Capitanich y Soria

La comisión también analizó nuevas objeciones sobre: Jorge Capitanich, acusado por presuntas “inhabilidades morales y éticas” en el marco del femicidio de Cecilia Strzyzowski y Martín Soria, apuntado por supuestas irregularidades en el manejo de haberes durante su gestión como intendente de General Roca.

Tras el debate, se giró un dictamen que avala todos los diplomas, excepto el de Villaverde, que quedó pendiente de resolución.

La última palabra quedará en manos del pleno del Senado. Según el comunicado oficial, los pliegos serán tratados en la sesión del 28 de noviembre, donde se resolverá si Villaverde queda finalmente habilitada para jurar como senadora por Río Negro.