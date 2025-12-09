Espinoza apuntó contra Milei por el "cientificidio"
El Gobierno dio de baja las convocatorias a proyectos de investigación y solo se financiarán proyectos "implementables por empresas". Tras ello, el alcalde de La Matanza expresó su rechazo a esta medida.Municipales09 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El Comité Directivo de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, dio de baja definitivamente las líneas de financiación de Proyectos Científicos y Tecnológicos (conocidos como PICT) 2022, que ya había sido evaluada y otorgada, y 2023. La Argentina pasó así a ser el único país de América con financiación cero para la ciencia.
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el intendente municipal del partido de La Matanza, Fernando Espinoza, apuntó contra el gobierno de Javier Milei por este tema: "Otro triste récord para el gobierno de Javier Milei: en 2026 la Argentina será el único país de América Latina que no invertirá en Ciencia por la decisión de anular las convocatorias para proyectos de investigación e ignorar los adjudicados hace ya más de dos años".
"Al deterioro permanente del Conicet por parte del gobierno de Milei, se suma ahora este desmantelamiento de la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i), un verdadero “cientificidio”, según todos los expertos", dijo el alcalde municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza.
Desde un hilo que compartió en sus redes, el alcalde municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza, agregó "Si ya habíamos visto un ataque salvaje del gobierno de Mauricio Macri a la ciencia argentina con su ajuste del 35,3% del presupuesto, ahora Milei supera ese salvajismo con un recorte del 45,3%. La inversión de 2025 es la mínima histórica en términos del PBI, un 0,16%".
Espinoza: "En La Matanza seguimos haciendo esfuerzos para preservar la inversión tecnológica y científica"
"Frente a esta dura realidad, y pese a los fondos que Milei le retiene a los municipios al apropiarse de partidas que se generan en la Provincia de Buenos Aires y dedicarlas a la “timba financiera”, seguimos haciendo esfuerzos para preservar la inversión tecnológica y científica", comentó desde sus redes sociales el intendente municipal del partido de La Matanza, Fernando Espinoza.
"En La Matanza avanzamos con el Polo Científico Tecnológico, que completará el círculo virtuoso que comienza en los jardines de infantes digitales a partir de sala de 3, sigue con la entrega anual de más de un millón de manuales, continúa en las escuelas primarias y secundarias, se afianza con el Centro de Innovación Tecnológica para Proyectos Educativos (CITLAM) y se proyecta a la Universidad y al Centro Universitario de Innovación (CUDI)", acotó el mandamás comunal del partido de La Matanza, Fernando Espinoza.
Intendente Fernando Espinoza advirtió: "Sin Ciencia y Tecnología no hay futuro"
Por último, desde un extenso hilo que compartió en sus redes sociales, el alcalde municipal del distrito de La Matanza, Fernando Espinoza, dijo: "Sin Ciencia y Tecnología no hay futuro. Necesitamos generar puestos de trabajo acordes a los avances y a los que puedan acceder nuestras y nuestros jóvenes. En el Polo Tecnológico se generarán más de 10 mil nuevos empleos modernos. Eso sólo es posible con inversión del Estado".
