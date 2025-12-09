De la intendencia a una banca en el Senado

Los 23 senadores por la provincia de Buenos Aires que fueron elegidos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre juraron este lunes por la tarde. Entre los nuevos legisladores, hay cinco intendentes que dejaron sus municipios para tomar sus nuevos cargos en el Senador Provincial.

En efecto, quienes juraron en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires son los intendentes municipales Diego Valenzuela (Tres de Febrero, de La Libertad Avanza, por la primera sección electoral), Mario Ishii (José C. Paz, de Fuerza Patria, también por la primera sección), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, de La Libertad Avanza, quinta sección), Pablo Petrecca (Junín, de Somos Buenos Aires, por la cuarta sección), Germán Lago (Alberti, de Fuerza Patria, que representa a la cuarta sección) y Marcos Pisano (Bolívar, de Fuerza Patria, que asumió como senador por la séptima sección).

Desde sus redes sociales, los flamantes legisladores bonaerenses expresaron cómo vivieron este momento y explicaron por dónde pasarán los ejes centrales de sus nuevas funciones dentro de la politica, ahora desde bancas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.

Mario Ishii (de José C. Paz) comentó en ex (antes twitter): "Asumí como senador bonaerense con el compromiso de trabajar por y para todos los bonaerenses. Desde el Senado reforzaré nuestra lucha por mejores oportunidades, salud, educación y desarrollo para cada vecino de nuestra provincia".

"Quiero enviar mi saludo y agradecimiento a la gran cantidad de compañeros que estuvieron acompañando en este momento tan importante. Su presencia impulsa nuestro compromiso de seguir trabajando por la provincia", expresó Ishii en sus redes sociales.

Por su parte, Pablo Petrecca (de Junín) compartió en cuenta cómo vivió la jornada: "Con mucha emoción, juré el cargo de Senador Provincial, que desempeñaré con compromiso y responsabilidad, como lo he hecho siempre. Gracias a Dios, a mi familia y a cada una de las personas que me acompañó y me acompaña en este camino. Como lo dije en campaña, llevaré el modelo de Junín a la provincia".

En tanto, Marcos Pisano (de Bolívar) comentó desde su cuenta en X (antes Twitter): "Desde el Senado con el compromiso de seguir trabajando por nuestros distritos y por oportunidades para cada sector de nuestra provincia, juramos junto a las compañeras del Frente Renovador Malena Galmarini y Valeria Arata".

Con las juras de intendentes que sí ejercerán sus bancas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, llegaron a 11 los jefes comunales que dejaron sus municipios para asumir otros cargos: Tal es el caso de Diego Nanni (Exaltación de la Cruz, nuevo diputado bonaerense por la segunda sección electoral), Mayra Mendoza (Quilmes, diputada provincial por la tercera sección), Mariano Cascallares (Almirante Brown, diputado bonaerense por la tercera sección), Alejandro Acerbo (Daireaux, diputado provincial por la sexta sección), Javier Osuna (General Las Heras, nombrado director titular del Banco Provincia en el marco de la negociación por el permiso de endeudamiento que obtuvo Kicillof la semana pasada), y Sergio Bordoni (Tornquist, designado director asociado en el Banco Provincia).