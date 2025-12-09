De la intendencia a una banca en el Senado
Intendentes bonaerenses asumieron como senadores y expresaron en sus redes cómo vivieron este momento y cuál será su compromiso de cara a lo que viene.Municipales09 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Los 23 senadores por la provincia de Buenos Aires que fueron elegidos en las elecciones provinciales del 7 de septiembre juraron este lunes por la tarde. Entre los nuevos legisladores, hay cinco intendentes que dejaron sus municipios para tomar sus nuevos cargos en el Senador Provincial.
En efecto, quienes juraron en la Cámara de Senadores de la provincia de Buenos Aires son los intendentes municipales Diego Valenzuela (Tres de Febrero, de La Libertad Avanza, por la primera sección electoral), Mario Ishii (José C. Paz, de Fuerza Patria, también por la primera sección), Guillermo Montenegro (General Pueyrredón, de La Libertad Avanza, quinta sección), Pablo Petrecca (Junín, de Somos Buenos Aires, por la cuarta sección), Germán Lago (Alberti, de Fuerza Patria, que representa a la cuarta sección) y Marcos Pisano (Bolívar, de Fuerza Patria, que asumió como senador por la séptima sección).
Desde sus redes sociales, los flamantes legisladores bonaerenses expresaron cómo vivieron este momento y explicaron por dónde pasarán los ejes centrales de sus nuevas funciones dentro de la politica, ahora desde bancas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires.
Mario Ishii (de José C. Paz) comentó en ex (antes twitter): "Asumí como senador bonaerense con el compromiso de trabajar por y para todos los bonaerenses. Desde el Senado reforzaré nuestra lucha por mejores oportunidades, salud, educación y desarrollo para cada vecino de nuestra provincia".
"Quiero enviar mi saludo y agradecimiento a la gran cantidad de compañeros que estuvieron acompañando en este momento tan importante. Su presencia impulsa nuestro compromiso de seguir trabajando por la provincia", expresó Ishii en sus redes sociales.
Por su parte, Pablo Petrecca (de Junín) compartió en cuenta cómo vivió la jornada: "Con mucha emoción, juré el cargo de Senador Provincial, que desempeñaré con compromiso y responsabilidad, como lo he hecho siempre. Gracias a Dios, a mi familia y a cada una de las personas que me acompañó y me acompaña en este camino. Como lo dije en campaña, llevaré el modelo de Junín a la provincia".
En tanto, Marcos Pisano (de Bolívar) comentó desde su cuenta en X (antes Twitter): "Desde el Senado con el compromiso de seguir trabajando por nuestros distritos y por oportunidades para cada sector de nuestra provincia, juramos junto a las compañeras del Frente Renovador Malena Galmarini y Valeria Arata".
Con las juras de intendentes que sí ejercerán sus bancas en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, llegaron a 11 los jefes comunales que dejaron sus municipios para asumir otros cargos: Tal es el caso de Diego Nanni (Exaltación de la Cruz, nuevo diputado bonaerense por la segunda sección electoral), Mayra Mendoza (Quilmes, diputada provincial por la tercera sección), Mariano Cascallares (Almirante Brown, diputado bonaerense por la tercera sección), Alejandro Acerbo (Daireaux, diputado provincial por la sexta sección), Javier Osuna (General Las Heras, nombrado director titular del Banco Provincia en el marco de la negociación por el permiso de endeudamiento que obtuvo Kicillof la semana pasada), y Sergio Bordoni (Tornquist, designado director asociado en el Banco Provincia).
Dorrego pone a punto Marisol para el verano y anuncia cambios en el gabinete
El intendente Juan Chalde recorrió el balneario Marisol ante los preparativos para la temporada, acompañó mejoras en infraestructura sanitaria y anunció la designación de Micaela De Battista como nueva Directora de Asuntos Legales.
Espinoza apuntó contra Milei por el "cientificidio"
El Gobierno dio de baja las convocatorias a proyectos de investigación y solo se financiarán proyectos "implementables por empresas". Tras ello, el alcalde de La Matanza expresó su rechazo a esta medida.
Gray: "No voy a naturalizar este despojo sobre quienes trabajan todos los días"
El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, dijo que "el Gobierno de Milei volvió a imponer por decreto lo que se negó a discutir: un salario mínimo que sube apenas un 17% en un año". Por otro lado, recordó el inicio del Juicio a las Juntas.
Mendoza: "Esto es una construcción colectiva, de otra manera, no se trasciende"
La intendenta de Quilmes y diputada provincial electa, Mayra Mendoza, participó de la sesión preparatoria del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Quilmes, en la que se realizó la jura de los nuevos Concejales.
Paro de colectivos en el AMBA: 12 líneas sin servicio por sueldos adeudados
Caos en el AMBA por 12 líneas de colectivos paralizadas. Choferes denuncian sueldos en cuotas y la UTA presiona por el pago total ante una crisis que no afloja.
Quién es el dirigente opositor con mejor imagen según la última encuesta nacional
El sondeo realizado a comienzos de diciembre vuelve a mover el tablero: diferencias de género, desgaste oficialista y un ranking opositor que sorprende al país.
Milani apunta al Gobierno por los F-16 y agita la interna peronista
El exjefe del Ejército cuestionó la compra de aviones F-16 y advirtió sobre la falta de estrategia de la Nación. Además, reclamó una renovación profunda en el peronismo.