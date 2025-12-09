La articulación del municipio con el sector privado e instituciones potencia eventos de calidad para la ciudad.

La articulación del municipio con el sector privado e instituciones potencia eventos de calidad para la ciudad.

La Municipalidad de Necochea celebró el resultado del último fin de semana largo, en el que la ciudad volvió a posicionarse como sede de eventos de gran convocatoria. Las actividades deportivas y culturales atrajeron a numerosos visitantes, generando un movimiento significativo para el sector turístico local.

El secretario de Turismo y Desarrollo Productivo, Matías Sierra, subrayó el impacto del trabajo conjunto entre el Estado, las instituciones y el sector privado, al que consideró clave para obtener resultados sostenidos. Según explicó, la planificación anticipada permitió que cada evento estuviera acompañado de un soporte organizativo sólido.

Durante esos días, se llevaron adelante dos propuestas centrales: el Seven de la Costa de Hockey, realizado en la cancha sintética del Polideportivo Municipal, y un torneo de artes marciales en el gimnasio principal del mismo predio. Ambos encuentros convocaron a deportistas, acompañantes y público general, consolidando a Necochea como punto de encuentro regional.

Sierra destacó que estos logros no son casuales: “Queremos remarcar el trabajo articulado entre la Municipalidad, el sector privado y las instituciones. Ese esfuerzo conjunto se vio reflejado claramente este fin de semana”. Como ejemplo, recordó que la organización del torneo de hockey se inició hace cuatro meses, en una mesa de trabajo integrada por la Asociación de Hoteles, el Club Náutico y el Municipio. “Todos se pusieron a disposición para poder llevar adelante este tipo de eventos”, afirmó.

Más actividades en agenda: comienza la Sur Cup

El secretario también adelantó que el modelo de articulación se sostendrá con la llegada de la Sur Cup, el tradicional torneo de fútbol infanto-juvenil que iniciará este jueves 11. Explicó que nuevamente participan instituciones deportivas, clubes, actores privados beneficiados por la llegada de turistas y el Municipio. “Queríamos destacar la importancia de este modelo de trabajo que potencia el desarrollo local”, señaló.

Obras en Quequén: mejoras en circulación y puesta en valor

En simultáneo con la agenda deportiva, la Municipalidad avanza en obras distribuidas por distintos puntos del distrito. El secretario de Planeamiento, Obras y Servicios Públicos, Adrián Furno, informó que personal municipal está ejecutando el repintado de sendas peatonales y dársenas en Quequén, además de tareas de bacheo, mejoras en iluminación, limpieza y barrido, especialmente en sectores costeros.

Furno remarcó que, aunque estas tareas suelen percibirse como intervenciones menores, requieren un esfuerzo considerable del personal municipal para ofrecer una ciudad ordenada y en condiciones de cara a la temporada estival.

Costa Bonita: avanza el mirador del Presupuesto Participativo

En Costa Bonita continúa la construcción del mirador votado por los vecinos mediante el Presupuesto Participativo, con el objetivo de tenerlo terminado antes del inicio del verano. El espacio incluirá mobiliario urbano, hamacas y asientos para el disfrute tanto de residentes como de visitantes.

El funcionario recordó que en la zona ya se realizaron mejoras en accesos e iluminación y que se mantienen trabajos para conservarlos en buen estado. También adelantó que se está trabajando para optimizar el ingreso desde la Ruta 88, con la intención de “mejorar la calidad de vida de los vecinos y de los turistas que vengan a disfrutar de la temporada estival”.

La participación ciudadana como eje de gestión

Furno señaló que el Presupuesto Participativo será “una de las prioridades para 2026”. En esa línea, confirmó que las obras pendientes se incorporarán al presupuesto municipal del próximo año para avanzar progresivamente en su ejecución, pese a las dificultades derivadas del recorte de fondos nacionales y su impacto en la provincia y los municipios.

“El Estado cree en esta herramienta porque es democracia en su forma más pura: el vecino habla, gestiona y solicita para su barrio. Vamos a trabajar para cumplimentar estas obras, como lo estamos haciendo con el mirador de Costa Bonita”, aseguró.

Mantenimiento de caminos y trabajos rurales

Finalmente, el secretario destacó el buen estado del camino que une Quequén con Costa Bonita y detalló que las máquinas municipales mantienen un ritmo permanente de trabajo tanto en el ejido urbano como en la zona rural. Señaló que el año estuvo marcado por lluvias frecuentes —casi una por semana— con más de 1000 milímetros acumulados, lo que implicó un esfuerzo adicional para asegurar la transitabilidad. “Apenas el clima lo permite, las máquinas salen a repasar calles para garantizar transitabilidad”, explicó.