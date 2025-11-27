La visita a Necochea del Gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y parte de sus ministros, estuvo marcada por importante presentación de obras de educación, seguridad, desarrollo de la comunidad y salud, aspecto en el cual Necochea fue dotada de una nueva ambulancia.

La entrega del móvil se dio en el segundo punto de la recorrida hecha por Kicillof y su comitiva, en el Centro Integral Municipal del Barrio Municipal, en calle 79 Nº 3740. La ceremonia estuvo protagonizada por el Gobernador y el Ministro de Salud, Nicolás Kreplak, quienes entregaron las llaves de la ambulancia al intendente Arturo Rojas y la secretaria de Salud, Andrea Perestiuk.

Al ser consultado por sobre los beneficios del vehículo, el ministro Kreplak definió que “es una ambulancia de alta complejidad, es la número 410 que entrega Axel Kicillof y es un equipamiento de tremenda emergencia y necesidad, vale 200 millones de pesos y es indispensable. Así como nos pasa en Necochea, pasa en toda la provincia de Buenos Aires, que cuando no está la ambulancia se ve la diferencia entre llegar y no llegar a los casos, por eso es indispensable”.

El funcionario provincial manifestó que “nosotros hemos hecho una renovación histórica en toda la red para la emergencia y también para la vinculación y las derivaciones de alta complejidad. De acá se deriva mucho a hospitales de alta complejidad como Mar del Plata, así que es una inversión millonaria que viene sosteniendo el gobernador en un contexto en el cual no hemos recibido ni una ambulancia de parte del gobierno nacional”.

Es más, “ningún municipio de ninguna provincia del país ha recibido ningún equipamiento de parte de un gobierno nacional que no invirtió ni un centavo en la salud de la población”, profundizó, para diferenciar que “aún con todas estas dificultades que tenemos la Provincia de Buenos Aires sigue estando cerca de la gente y poniendo este equipamiento indispensable”.

Seguidamente, Kreplak destacó que “con Necochea hay mucho trabajo en conjunto, hay un avance fuerte en la historia clínica digital de la provincia, lo cual nos ayuda a mejorar en el trabajo articulado. Además, la articulación con el Hospital Taraborelli que si bien sigue con salud mental se va transformando con más generalidad; el trabajo con Atención Primaria de la Salud y el trabajo de la red, que son las potencias principales que estamos llevando adelante”.

En ese sentido, concluyó que “la articulación con el municipio ya la venimos haciendo hace mucho tiempo pero en este contexto de crisis hace a la supervivencia porque la agresión que recibimos de parte de Nación pone en riesgo la salud de toda la población”.





“Fue el Intendente de Necochea quien resolvió terminar la obra que paró Milei”



Así lo resaltó el gobernador Axel Kicillof en referencia a la culminación del Centro Integral Municipal, donde además se hizo entrega de una ambulancia para el sistema sanitario.

En el marco de la visita del Gobernador Axel Kicillof a Necochea, uno de los puntos de la recorrida fue la visita al renovado Centro Integral Municipal, que se encuentra ubicado en el Barrio Municipal. La gestión del intendente Arturo Rojas fue clave con su decisión política para volcar fondos y concluir una obra que había sido dejada inconclusa por el gobierno nacional.

Es por ello que, al hacer mención al lugar, el gobernador Kicillof expresó con énfasis que “recuerden a Milei, que es el que dejó plantado el Centro de Desarrollo Infantil que visitamos hoy, de los cuales abandonó 85 en total en la Provincia”, para valorar en contrapartida que “fue el Intendente de Necochea quien resolvió terminar la obra que paró Milei y fue el gobierno provincial el que dijo vamos a seguir apostando por varias cosas: el Centro de Salud, la historia clínica digital, el Envión con nuevas becas y subsidios para este programa”.

Por su parte, el Intendente Rojas resaltó al respecto que “hoy recorrimos una obra trascendental para la salud del distrito, que habíamos conveniado con el gobierno nacional e iba a ser un Centro de Desarrollo Infantil pero desde el gobierno nacional se decidió no enviar un solo peso más para la finalización de esa obra, que se había dejado con menos del 60% de los recursos enviados”.

Rojas rememoró que “la decisión política de nuestro municipio en un contexto muy complicado fue poder finalizarlo con recursos municipales, es decir de los vecinos, y hoy recorrimos el Centro Integral Municipal, con el Centro de Salud y áreas importantes de Desarrollo Social para los chicos y jóvenes”. Vale destacar que la Secretaria de Desarrollo Humano y Políticas Sociales, Sandra Antenucci, responsable del desarrollo de los Programas Envión y Barrio Cultura, entre otros, estuvo presente durante la visita, explicando los alcances de los mismos y su relevancia en la comunidad.

El máximo mandatario del distrito de Necochea no soslayó un gesto importante de Kicillof: “Mientras finalizábamos este Centro Integral, hubo un gobernador que nos llamó porque tenía la decisión política de finalizarlo también, y nos preguntó con qué podían ayudar para dotar de infraestructura al Barrio Municipal, por lo que se hizo una licitación, se adjudicó y estamos próximos a firmar el contrato para hacer en ese barrio en torno al Centro de Desarrollo Municipal una obra que tiene que ver con pluviales, cordón cuneta e iluminación”.

Por ello, Rojas enfatizó al dirigirse a Kicillof “un agradecimiento y reconocimiento a Axel, porque a pesar de la quita de esos recursos nacionales, sigue enviando recursos para cada uno de los municipios sin ningún tipo de distinción político partidaria. El gobernador atiende a los 135 intendentes, seamos del color político que seamos, como nuestro caso, que no pertenecemos al mismo espacio político, y eso habla de la grandeza que tiene para gobernar para todos”.