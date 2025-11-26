Bahía Blanca aseguró fondos para obras hidráulicas esenciales
Bahía Blanca cierra un acuerdo gigante: empresas y Municipio ponen la plata para 13 obras hidráulicas urgentes. Un alivio para una ciudad golpeada.Municipales26 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
En un anuncio considerado decisivo para el futuro inmediato de Bahía Blanca, el intendente Federico Susbielles confirmó la firma de un acuerdo histórico con el sector empresarial que permitirá financiar 13 obras hidráulicas fundamentales para mejorar la seguridad ante contingencias climáticas.
El intendente presentó el convenio junto al vicepresidente primero de la Unión Industrial de Bahía Blanca, Gustavo Damiani, y al titular de la Cámara de Permisionarios, Gustavo Lucero, quienes representan a las principales empresas químicas, petroquímicas, petroleras y cerealeras de la ciudad.
Un aporte extraordinario para enfrentar contingencias climáticas
Susbielles explicó que las empresas químicas, petroquímicas y petroleras realizarán un aporte extraordinario y por única vez, equivalente al monto de la sobretasa que ya pagan actualmente. Ese dinero se destinará de forma exclusiva al financiamiento de las obras durante los ejercicios 2026 y 2027.
Además del aporte extraordinario de los complejos industriales, el jefe comunal informó que las empresas cerealeras aportarán $3.000 millones anuales adicionales, lo que permitirá ampliar el alcance financiero del plan hídrico.
Una alianza estratégica para reconstruir la ciudad
Durante la presentación, Susbielles destacó la reacción conjunta del sector público y privado tras la catástrofe climática que afectó a la ciudad. “No tengo ninguna duda de que la fortaleza de la ciudad es su gente. En esta hora tan difícil, las instituciones estuvieron a la altura para arribar a este acuerdo”, expresó.
El intendente remarcó que las 13 obras son esenciales para generar mayores condiciones de seguridad para miles de vecinos. También subrayó la importancia del pacto alcanzado: “Bahía Blanca es el corazón productivo, químico y petroquímico de la Argentina. Hoy las empresas reafirman su rol como aliadas estratégicas en el renacer de la ciudad”.
Diálogo, consenso y empresas integradas a la comunidad
Desde el sector empresarial, Damiani resaltó que el acuerdo fue posible gracias a la continuidad del diálogo con el Municipio. “Apostamos al diálogo desde el primer día. Este resultado surge de decisiones políticas claras y de la apertura mental de todas las partes”, afirmó.
El dirigente de la Unión Industrial señaló que las empresas están “totalmente integradas” a la vida cotidiana de Bahía Blanca, no solo como generadoras de empleo sino también como actores activos en colegios, hospitales e infraestructura.
Las cámaras empresarias, clave en el acuerdo
A su turno, Gustavo Lucero destacó el rol de las cámaras como espacio de articulación: “El diálogo permanente fue el factor de éxito. Las cámaras nos permiten encontrar soluciones y cumplir nuestro rol de buen vecino”.
Una ciudad que busca reconstruirse y prepararse para el futuro
Tras semanas de trabajo conjunto y negociaciones intensas, el Municipio y las principales empresas del distrito sellaron un acuerdo que, según Susbielles, marca un punto de inflexión: “Estamos atravesando aún el dolor que deja una catástrofe. Pero hoy los bahienses y sus empresas demuestran que apuestan al futuro. Es momento de trabajar en equipo”.
Con los aportes comprometidos y la creación de un fondo específico para obras hidráulicas, la comuna prevé iniciar un plan sostenido de infraestructura que permita reducir riesgos, evitar nuevas emergencias y fortalecer el desarrollo productivo.
