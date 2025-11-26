Golpe al bolsillo: desplome histórico en supermercados y mayoristas
Septiembre trajo malas noticias: el consumo afloja, los mayoristas se hunden y el bolsillo no reacciona. Mirá los números que preocupan.Política26 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El consumo masivo volvió a mostrar señales claras de enfriamiento en septiembre. Según el último informe del Indec, las ventas en supermercados retrocedieron 0,2% en términos desestacionalizados y acumularon seis meses consecutivos de caída, mientras que los autoservicios mayoristas profundizaron la tendencia negativa con su peor registro del año.
Seis meses en rojo en los supermercados
Las ventas a precios constantes marcaron en septiembre una baja interanual de 0,8%, confirmando que el repunte que había aparecido a comienzos de año quedó completamente desdibujado en el segundo semestre.
Pese a esto, el acumulado enero-septiembre todavía conserva un avance real de 2,7% frente a 2024, aunque la desaceleración de los últimos meses empezó a erosionar ese resultado.
Los rubros que más crecieron en valores corrientes
En valores corrientes —sin descontar inflación— las ventas totalizaron $1.962.363 millones, un alza nominal del 23,8% interanual. Los grupos de artículos con mayores incrementos fueron:
- Indumentaria, calzado y textiles para el hogar: +53,4%
- Carnes: +45,2%
- Alimentos preparados y rotisería: +35,2%
- Otros: +34,8%
El rubro Almacén —uno de los de mayor peso en la canasta— subió 24,2% nominal.
Cómo pagaron los consumidores
En septiembre, el uso de tarjeta de crédito concentró el 44,1% de la facturación. Le siguieron:
- Tarjeta de débito (26,4%)
- Efectivo (16,2%)
- Otros medios de pago (13,3%), donde se destacaron billeteras virtuales, QR y vales
Las ventas presenciales representaron el 96,5% del total, mientras que las compras online treparon 34,8%, aunque continúan con una participación reducida (3,5%).
Los mayoristas sufren la peor caída del año
El canal mayorista mostró un escenario aún más delicado. Las ventas a precios constantes registraron en septiembre una caída interanual de 13,1%, profundizando una tendencia que se sostiene desde comienzos de año.
Además, el indicador desestacionalizado marcó una baja de 5,2% mensual, su punto más crítico desde diciembre pasado. El acumulado enero-septiembre ya refleja una contracción de 7,4%.
Qué pasó en cada rubro
Medidas a precios corrientes, las ventas totalizaron $287.852 millones, un aumento nominal de apenas 7,9% interanual. Los rubros con mejores desempeños fueron:
- Carnes: +29,9%
- Panadería: +15,6%
- Bebidas: +13,3%
- Almacén: +12,4%
En contraste, se registraron bajas nominales en:
- Electrónicos y artículos para el hogar: –18,7%
- Limpieza y perfumería: –0,4%
- Medios de pago en los mayoristas
El informe del Indec mostró un salto significativo en los llamados “otros medios de pago”, con un avance interanual de 62,5% y una participación del 32,9% del total.
Las compras con tarjeta de crédito subieron 2,4%, mientras que el uso de efectivo y débito cayó 6,8% y 21,2%, respectivamente.
Qué muestran las provincias
En el comercio mayorista, la Ciudad de Buenos Aires tuvo un retroceso nominal del 11,4%, mientras que los 24 partidos del Gran Buenos Aires mostraron un incremento del 2,2%. En el resto del país, las ventas crecieron 13,1%. En supermercados, los mayores aumentos nominales se registraron en Catamarca, Neuquén, Río Negro, el interior bonaerense y Tierra del Fuego.
Los indicadores de septiembre dan pocas señales de una recuperación inmediata del consumo. Tanto el canal minorista como el mayorista muestran caídas consecutivas, menor dinamismo y un deterioro más marcado en los volúmenes reales. Con la inflación desacelerándose pero el poder adquisitivo aún golpeado, analistas anticipan que la recuperación del consumo podría postergarse hacia 2026, salvo que aparezcan mejoras salariales o un rebote fuerte de la actividad.
El Gobierno enviará la reforma laboral pese a la falta de consensos
Sin acuerdos y con la CGT cruzada, el Gobierno mete presión y manda igual la reforma laboral al Congreso. Una jugada fuerte que ya sacude la Casa Rosada.
Caputo prometió un 2026 “espectacular” ante CEOs británicos
Caputo les anticipó a CEOs británicos un 2026 “espectacular” y bajó línea sobre dólar, impuestos y reformas. Una reunión picante en pleno salto del blue.
La cumbre de Karina Milei que busca ordenar a LLA en Buenos Aires
En Mar del Plata, la presidenta de La Libertad Avanza intentará cerrar internas, definir cargos clave y bajar línea frente a suba de tasas y pactos territoriales.
Las diez intendencias bonaerenses que cambian de manos en diciembre
Éxodo del municipio al recinto: entre licencias y renuncias, una decena de mandatarios asumirá sus bancas el 10D. Quiénes toman el control de cada distrito.
Sileoni se va “sin conflictos” y dispara contra la reforma educativa de Milei
El director de Cultura y Educación bonaerense habló sobre su renuncia al cargo y tildó de “siniestro” el plan educativo que impulsa el Gobierno nacional.
Explota una encuesta que muestra el clima político más tenso del año
La última encuesta sacudió el feriado largo: Milei sube, la bronca sigue y la grieta emocional pega más fuerte que nunca. Entrá y mirá los datos.
Damián Selci, uno de los intendentes peor evaluados del conurbano: colapso sanitario, inseguridad en alza y un Hurlingham "deteriorado"
Los vecinos advierten que el sistema de salud atraviesa limitaciones graves, los espacios públicos se encuentran abandonados, las obras quedan inconclusas y la gestión municipal carece de transparencia, planificación y control, entre las principales problemáticas que el jefe comunal no logra resolver.