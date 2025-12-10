El intendente municipal del distrito de Trenque Lauquen (perteneciente a la cuarta sección electoral), Francisco Recoulat recibió al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, con quien dialogó sobre la articulación de distintas acciones para optimizar el funcionamiento del sistema judicial y mejorar la atención a la comunidad.

Estuvieron presentes el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Trenque Lauquen, Ricardo Paso, y representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial: la presidenta María Gabriela Martínez; el referente de la Comisión de Asuntos Penitenciarios, Guillermo Pueblas; el consejero y referente de Funcionarios, Gonzalo Mársico; y la consejera y referente de Funcionarios, Silvana Paiuzza.

Durante el encuentro se dialogó de aspectos relacionados a la situación actual de la infraestructura en los distritos del Departamento Judicial Trenque Lauquen y el funcionamiento del sistema de Justicia.

La agenda también incluyó cuestiones vinculadas al Servicio Penitenciario bonaerense teniendo en cuenta que la Unidad Penal nº 20 “Las Tunas” funciona en Trenque Lauquen y, por otro lado, sobre la posibilidad de introducir mejoras en el espacio físico destinado a la Cámara Gesell, y garantizar condiciones óptimas en los procedimientos de toma de testimonios que involucran a niñas, niños, adolescentes y víctimas en situación de vulnerabilidad.

También, en la ocasión, se dialogó sobre el proyecto para la construcción de la Ciudad Judicial en la Ampliación Urbana, su planificación, infraestructura y pasos administrativos necesarios para avanzar en su ejecución.

Se entregaron más escrituras para el distrito de Trenque Lauquen

Por otro lado, el intendente municipal del partido de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat y el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena encabezaron en la sede del Club Tres Llantas, el acto de entrega de 400 escrituras, en el marco del programa “Mi escritura, mi casa”.

Junto al alcalde municipal del partido de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat y al ministro de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Juan Martín Mena, se encontraban el diputado provincial e integrante del Consejo de la Magistratura provincial, Valentín Miranda; la Escribana adscripta superior de la Escribanía General de Gobierno, Cibiana Blanco; la asesora de la Escribanía General de Gobierno, María Eugenia Doro Urquiza y el director ejecutivo de la Agencia de Asistencia Técnico Legislativa, Pablo Barbuto.

Además, el acto contó con el acompañamiento de la presidente del Honorable Concejo Deliberante de Trenque Lauquen, Marta Bathis y concejales; la directora del Ente Descentralizado de 30 de Agosto, Alicia Ramudo; equipo de gobierno municipal, beneficiarios y familias.

Según trascendió, en el inicio de la jornada se compartió un video institucional del programa provincial “Mi escritura, mi casa”, y luego ante un salón colmado, las autoridades locales y provinciales entregaron 400 escrituras, 329 pertenecientes a la Operatoria Ley 10830 y 71 al Instituto provincial de la Vivienda.