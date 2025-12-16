Florencio Varela amplía sus lazos internacionales
El intendente Andrés Watson recibió al vicealcalde de la ciudad de Yiwu junto a representantes del sector empresarial chino para analizar proyectos de inversión productiva en Florencio Varela.Municipales16 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Desde sus redes sociales, el intendente municipal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, informó: "Recibimos en nuestro Parque Industrial y Tecnológico al vicealcalde de la ciudad de Yiwu junto a representantes del sector empresarial chino para analizar proyectos de inversión productiva en Florencio Varela". De esta forma, remarcó el compromiso de su gobierno en afianzar lazos integrnacionales.
En ese sentido, el alcalde dijo "Seguimos trabajando en la apertura de nuevos mercados y en el fortalecimiento de vínculos internacionales que se traducen en más producción, más empleo y más oportunidades para nuestra ciudad".
Andrés Watson otorgó reconocimiento a instituciones varelenses
El titular del Ejecutivo municipal de Florencio Varela, Andrés Watson, entregó certificados provisorios, definitivos y personerías jurídicas a representantes de entidades de bien público del distrito que comanda.
En ese sentido, el alcalde comunal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, describió “una etapa muy difícil para la Argentina, donde las instituciones adquirieron, una vez más, un rol fundamental por su responsabilidad social y labor desinteresada”.
“Estos espacios demostraron, como en otros momentos del país, que su presencia en los barrios ofreció esperanza, escucha y la certeza que la solidaridad fue un pilar esencial para atravesar tiempos complejos”, expresó el mandamás de Florencio Varela, Andrés Watson.
Por su parte, al hacer uso de la palabra, el secretario de Relaciones Institucionales del Municipio, Oscar Núñez, señaló "una fecha importante: recibieron los papeles habilitantes a partir del compromiso de una Intendencia atenta a las necesidades de su comunidad".
En tanto, Myriam Beatriz López, del Club Deportivo Social y Cultural Infantil "Pista de Trote", subrayó "la contención brindada a más de 120 chicos a través del fútbol". "Conseguir esta documentación fue algo por lo que luchamos muchos años", aseguró.
De "Maracaná Varelense", Ariel Zaracho valoró "el apoyo de la Comuna: nos sentimos protegidos siempre".
Como presidenta de "Halconcitos Varelenses", María de los Ángeles Márquez remarcó: "Fue un trámite rapidísimo. El asesoramiento fue desde el Municipio. Al poco tiempo, fuimos a firmar a La Plata". La frentista de Zeballos apreció "la oportunidad para regularizar nuestro accionar".
Gestión Watson pone foco en el fortalecimiento de la prevención sanitaria en dependencia municipal
El mandatario comunal del distrito de Florencio Varela, Andrés Watson, ratificó su premisa de consolidar a Florencio Varela como un municipio cardioprotegido tras destinar un Desfibrilador Externo Automático (DEA) al área de Tránsito, ubicada en calle Lavalle Nº550.
El Intendente municipal del distrito de la Tercera Sección Electoral, Andrés Watson, reafirmó "el compromiso de reforzar una política esencial en materia de salubridad pública". Subrayó "la incorporación de un aparato fundamental para salvar vidas, sobre todo en una oficina con permanente circulación de personas".
Como complemento a la colocación del dispositivo, la secretaria de Salud, Adriana Alonso, destacó "las capacitaciones realizadas por el personal para profundizar sus conocimientos en el tema y potenciar la asistencia".
Cabe decir que, en la oportunidad, estuvo la subsecretaria de Inspección General, Seguridad Vial y Movilidad Urbana, Verónica Chechelo.
