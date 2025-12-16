Ianantuony tras el encuentro con Massa: "Proyectamos sostener la producción y el empleo"
El intendente municipal del distrito de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, brindó detalles del encuentro que mantuvo junto a sus pares comunales con el líder del Frente Renovador, Sergio Massa.Municipales16 de diciembre de 2025Soledad Castellano
Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el alcalde municipal del distrito de la quinta sección electoral, Sebasti+an Ianantuony, contó "Junto a Sergio Massa,intendentes y legisladores del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires compartimos una reunión de trabajo de fin de año. Pusimos en común lo realizado y proyectamos el 2026 para sostener la producción y el empleo en este contexto difícil, con soluciones concretas en cada distrito".
En efecto, el Frente Renovador (FR) bonaerense cerró el año con un encuentro en el partido General Las Heras (comandado por Javier Osuna), que contó con la presencia de Sergio Massa, su principal dirigente. Hubo presencia de intendentes, diputados nacionales y provinciales, y senadores de esa fuerza política. Otra de las figuras del FR que participó de la reunión fue el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.
El encuentro fue en General Las Heras, donde se llevó adelante una evaluación de la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo del 2025. El evento sirvió también para analizar los desafíos del espacio hacia 2026.
Además, los dirigentes compartieron un momento de encuentro por ser el cumpleaños del anfitrión, Javier Osuna. Al cierre, se hizo una despedida de aquellos intendentes que pasan a cumplir otras funciones ejecutivas y en la Legislatura.
San Isidro fortaleció la primera infancia y avanzó en seguridad con nuevas cámaras
Más de 150 niños participaron del programa “Primera Infancia Primero” y se instalaron nuevas lectoras de patentes en una zona estratégica.
Florencio Varela amplía sus lazos internacionales
El intendente Andrés Watson recibió al vicealcalde de la ciudad de Yiwu junto a representantes del sector empresarial chino para analizar proyectos de inversión productiva en Florencio Varela.
Nobre Ferreira encabezó la inauguración del nuevo C.P.R. del distrito de Guaminí
El distrito inauguró el nuevo edificio del Comando de Prevención Rural, avanzó con la primera faena de prueba de ovinos en el Frigorífico Municipal y reforzó el acompañamiento a estudiantes.
Menéndez: "La Patria se defiende con coraje y con memoria"
El intendente municipal del distrito de Merlo, Gustavo Menéndez, comentó en redes sociales detalles de su viaje a las Islas Malvinas.
Salarios, jornada y derechos: la contrarreforma laboral que prepara el kirchnerismo
La iniciativa fue elaborada en el PJ junto a la CGT y la CTA y busca confrontar el diagnóstico oficial sobre empleo, salarios y derechos laborales.
Rojas impulsa la subasta del Casino y destacó el impacto de la Sur Cup Internacional
El intendente Arturo Rojas encabezó una reunión clave para avanzar con la subasta del Complejo Casino y participó de la inauguración de la 6ª Sur Cup Internacional.
Kicillof marcha con la CGT y proyecta el MDF a nivel nacional
El gobernador bonaerense se suma a la protesta sindical, cuestiona el ajuste libertario y activa el despliegue federal del MDF con la mira puesta en 2027.