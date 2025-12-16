Desde su cuenta en la red social X (antes Twitter), el alcalde municipal del distrito de la quinta sección electoral, Sebasti+an Ianantuony, contó "Junto a Sergio Massa,intendentes y legisladores del Frente Renovador de la provincia de Buenos Aires compartimos una reunión de trabajo de fin de año. Pusimos en común lo realizado y proyectamos el 2026 para sostener la producción y el empleo en este contexto difícil, con soluciones concretas en cada distrito".

En efecto, el Frente Renovador (FR) bonaerense cerró el año con un encuentro en el partido General Las Heras (comandado por Javier Osuna), que contó con la presencia de Sergio Massa, su principal dirigente. Hubo presencia de intendentes, diputados nacionales y provinciales, y senadores de esa fuerza política. Otra de las figuras del FR que participó de la reunión fue el ministro de Transporte bonaerense, Martín Marinucci.

El encuentro fue en General Las Heras, donde se llevó adelante una evaluación de la actualidad política, económica y social que atraviesan los municipios, como así también un análisis de lo ocurrido a lo largo del 2025. El evento sirvió también para analizar los desafíos del espacio hacia 2026.

Además, los dirigentes compartieron un momento de encuentro por ser el cumpleaños del anfitrión, Javier Osuna. Al cierre, se hizo una despedida de aquellos intendentes que pasan a cumplir otras funciones ejecutivas y en la Legislatura.