Tigre será sede del Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo

El Municipio de Tigre será sede del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 23, que tendrá lugar en la pista municipal “Abel Acevedo”. La designación fue informada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), a través de su boletín oficial, donde se detallan las sedes y fechas de los eventos nacionales del próximo año.

“Es un orgullo para Tigre ser sede de un Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo, ya que reafirma el trabajo que venimos realizando en materia deportiva. Contamos con una red de 19 polideportivos que garantizan el acceso a la actividad física en todo el distrito, y la Pista Municipal Abel Acevedo forma parte de esa labor sostenida que impulsamos desde el Municipio”, afirmó el intendente Julio Zamora.

Y agregó: “El deporte tiene un contenido social muy importante, al igual que la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado y vamos a seguir en este camino”.

La competencia se desarrollará los días sábado 25 y domingo 26 de julio, y contará con la participación estimada de entre 400 y 450 atletas federados provenientes de distintos puntos del país, quienes competirán durante dos jornadas intensas de actividad.

Desde el Municipio de Tigre destacaron la importancia de esta designación, que pone en valor la pista municipal “Abel Acevedo” - la primera homologada internacionalmente en zona norte - y el trabajo que se viene realizando en materia deportiva, fortaleciendo el desarrollo del atletismo a nivel local y nacional.



Zamora busca continuar fortaleciendo la educación pública

El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en el evento “Conversaciones por la Gestión Educativa” que se realizó en el centro de la ciudad y donde participaron más de 40 directores de diversas escuelas del distrito.

“Se llevó adelante un buen intercambio que nos permite iniciar el año 2026 abordando muchos de los problemas que nos plantearon los directores, tanto vinculados al tema educativo, como a la infraestructura y también dilemas sociales que se van dando en los niños y en las familias”, destacó Zamora.

Y cerró: “En el encuentro se remarcó la importancia de las redes comunitarias en donde participan personas que ayudan en tareas de infancia y que complementan el trabajo que se hace en las escuelas”.

Durante el evento, que se llevó adelante en las instalaciones del CUT, los presentes intercambiaron experiencias e hicieron un balance de lo que fue el ciclo lectivo 2025 en los distintos niveles. También, se realizó un espacio de debate para continuar fortaleciendo el sistema educativo de Tigre en el año corriente.

La directora de la Escuela Secundaria N° 20 de Ricardo Rojas, Marlene Penida, enfatizó en que se trató de un encuentro muy enriquecedor. Además, agregó: "Este año fue de un profundo acompañamiento en todo Tigre, nos ayudaron un montón desde el Municipio con distintas políticas. Los chicos asistieron a todas las propuestas que se hicieron desde el Gobierno local. Es súper valorable en la gestión”.

La iniciativa busca fortalecer una construcción colectiva que permita proyectar líneas de acción, prioridades y desafíos para la gestión educativa del próximo año. A su vez, consolidar un marco de colaboración permanente entre el Municipio y las instituciones educativas.