Tigre será sede del Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo
La flamante pista municipal "Abel Acevedo" fue confirmada por la Confederación Argentina de Atletismo como uno de los escenarios de la competencia que reunirá a atletas federados de todo el país.Municipales18 de diciembre de 2025Soledad Castellano
El Municipio de Tigre será sede del Campeonato Nacional de Atletismo Sub 23, que tendrá lugar en la pista municipal “Abel Acevedo”. La designación fue informada por la Confederación Argentina de Atletismo (CADA), a través de su boletín oficial, donde se detallan las sedes y fechas de los eventos nacionales del próximo año.
“Es un orgullo para Tigre ser sede de un Campeonato Nacional Sub 23 de Atletismo, ya que reafirma el trabajo que venimos realizando en materia deportiva. Contamos con una red de 19 polideportivos que garantizan el acceso a la actividad física en todo el distrito, y la Pista Municipal Abel Acevedo forma parte de esa labor sostenida que impulsamos desde el Municipio”, afirmó el intendente Julio Zamora.
Y agregó: “El deporte tiene un contenido social muy importante, al igual que la cultura y la educación. Son los tres ejes que venimos trabajando desde hace mucho tiempo como política de Estado y vamos a seguir en este camino”.
La competencia se desarrollará los días sábado 25 y domingo 26 de julio, y contará con la participación estimada de entre 400 y 450 atletas federados provenientes de distintos puntos del país, quienes competirán durante dos jornadas intensas de actividad.
Desde el Municipio de Tigre destacaron la importancia de esta designación, que pone en valor la pista municipal “Abel Acevedo” - la primera homologada internacionalmente en zona norte - y el trabajo que se viene realizando en materia deportiva, fortaleciendo el desarrollo del atletismo a nivel local y nacional.
Zamora busca continuar fortaleciendo la educación pública
El intendente de Tigre, Julio Zamora, estuvo presente en el evento “Conversaciones por la Gestión Educativa” que se realizó en el centro de la ciudad y donde participaron más de 40 directores de diversas escuelas del distrito.
“Se llevó adelante un buen intercambio que nos permite iniciar el año 2026 abordando muchos de los problemas que nos plantearon los directores, tanto vinculados al tema educativo, como a la infraestructura y también dilemas sociales que se van dando en los niños y en las familias”, destacó Zamora.
Y cerró: “En el encuentro se remarcó la importancia de las redes comunitarias en donde participan personas que ayudan en tareas de infancia y que complementan el trabajo que se hace en las escuelas”.
Durante el evento, que se llevó adelante en las instalaciones del CUT, los presentes intercambiaron experiencias e hicieron un balance de lo que fue el ciclo lectivo 2025 en los distintos niveles. También, se realizó un espacio de debate para continuar fortaleciendo el sistema educativo de Tigre en el año corriente.
La directora de la Escuela Secundaria N° 20 de Ricardo Rojas, Marlene Penida, enfatizó en que se trató de un encuentro muy enriquecedor. Además, agregó: "Este año fue de un profundo acompañamiento en todo Tigre, nos ayudaron un montón desde el Municipio con distintas políticas. Los chicos asistieron a todas las propuestas que se hicieron desde el Gobierno local. Es súper valorable en la gestión”.
La iniciativa busca fortalecer una construcción colectiva que permita proyectar líneas de acción, prioridades y desafíos para la gestión educativa del próximo año. A su vez, consolidar un marco de colaboración permanente entre el Municipio y las instituciones educativas.
Mar del Plata celebra el cierre del año con propuestas gastronómicas
La gastronomía marplatense despliega propuestas que combinan cocina de autor, música y celebraciones para todos los públicos.
En Coronel Dorrego, Rodríguez inauguró la Ruta del Olivo
El ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires puso en marcha una iniciativa estratégica que articula producción, turismo y agregado de valor en el sudoeste bonaerense.
Martínez y Bianco inauguraron el nuevo Centro Universitario de Rivadavia
Se trata del edificio número 48 que se pone en funcionamiento a través del programa Puentes, la iniciativa provincial que acerca la universidad a todo el territorio bonaerense.
Chalde encabezó la entrega de viviendas para familias de Coronel Dorrego
El intendente Juan Carlos Chalde presidió el acto de entrega de viviendas de la Caja de Policía de la Provincia de Buenos Aires.
Veto parcial al presupuesto de Diputados: qué puede pasar tras la decisión de Kicillof
El veto parcial de Kicillof al presupuesto de Diputados abre un fuerte debate jurídico y político sobre el rol del Ejecutivo y el equilibrio entre poderes en la Provincia.
Una encuesta midió el respaldo social a la reforma laboral
Apoyo, rechazo y clima social: una nueva encuesta midió qué piensan hoy los argentinos sobre la reforma laboral y el rumbo del Gobierno Nacional.
Arsénico, fallo judicial y bronca vecinal exponen a Sciaini en Roque Pérez
La crisis del agua dejó al descubierto una gestión sin respuestas estructurales: servicios básicos deficientes, reclamos vecinales desoídos, cuestionamientos presupuestarios y un creciente desgaste político que impacta en la imagen del intendente.