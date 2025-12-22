El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, participó en el cierre de ciclo lectivo de los cursos dictados en 2025 por el Centro de Formación Laboral Nº 402, donde se entregaron diplomas a los egresados, quienes fueron acompañados en un emotivo acto por sus familiares.

Durante la ceremonia, el intendente destacó “el nivel de profesionalismo y compromiso de alumnos y docentes”, y resaltó que “la educación es una herramienta fundamental para transformar la realidad”.

“Que hace casi dos décadas hayan tenido la visión de avanzar con este proyecto, demuestra que son las decisiones que toman los valientes, los que se animan a las cosas grandes, porque a veces es difícil hacerlo, pero más difícil es sostenerlo en el tiempo a pesar de los contextos, y eso es también gracias a la gran cantidad de gente que vino y se comprometió para aportar lo máximo para hacer una mejor institución”, manifestó el intendente en su discurso.

Por su parte, el director del CFL nº 402 “Jorge Alberto Barracchia”, Adhemar Connena, mencionó que “más de 2200 alumnos han pasado por nuestras aulas y han sabido cumplir con creces lo planificado en lo concerniente a la planificación de mano de obra calificada”, y aseguró que “contamos con un cuerpo de docentes de excelentísima calidad y un equipo de auxiliares docentes que tiene la camiseta puesta, y es por este gran equipo humano que podemos seguir capacitando”.

Conenna puso de relieve la importancia del aporte que realiza la Fundación UOCRA y subrayó que los certificados de los egresados son reconocidos y avalados por la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Además, hizo hincapié en la posibilidad que han tenido los egresados a lo largo del año de realizar pasantías y prácticas.

En tanto, Ricardo Rodríguez, presidente del Consejo Regional de Educación y Trabajo, recordó que el inicio del Centro de Formación Laboral nº 402 se realizó “con el fin de brindar capacitación para toda la comunidad con la visión de preparar a los trabajadores para que se puedan desarrollar de manera independiente y convertirse en una pyme para tomar a más empleados y así crecer”.

Rodríguez marcó que la Fundación UOCRA tiene 35 Centros de Formación Laboral en todo el país y explicó que “vamos a seguir bregando por una educación libre y gratuita en todos los ámbitos para seguir formando trabajadores capacitados”.

Recoulat se reunió con autoridades del Correo Argentino

El intendente Francisco Recoulat mantuvo una reunión con autoridades nacionales y provinciales del Correo Argentino donde manifestó la necesidad de garantizar la prestación del servicio de la sucursal de la localidad de 30 de Agosto.

Al encuentro asistieron el Jefe nacional de Puntos Correo, Sergio Teran, y el Coordinador Retail de la provincia de Buenos Aires, Héctor Somovilla. En tanto que el intendente estuvo acompañado por la directora del Ente Descentralizado de 30 de Agosto, Alicia Ramudo.

La reunión se concretó tras las gestiones iniciadas por el intendente Francisco Recoulat quien oportunamente había elevado a las autoridades de la empresa pública estatal un petitorio con más de 300 firmas reunidas por la comunidad de 30 de Agosto solicitando la normalización del funcionamiento de la oficina del Correo Argentino para que atendiera todos los días hábiles en su horario habitual.

En la actualidad, el servicio en 30 de Agosto se presta dos días a la semana con horario reducido (miércoles y viernes de 9 a 12 hs) con la atención de un empleado que viaja desde las oficinas de la ciudad de Trenque Lauquen.

En el encuentro, el intendente expresó la necesidad de encontrar mecanismos y alternativas para garantizar las prestaciones del Correo Argentino en 30 de Agosto y explicó las implicancias y complicaciones que generó el cambio en el servicio afectando a la comunidad.

Además, el intendente recordó en el encuentro que el tema había sido tratado en su momento por el Honorable Concejo Deliberante desde donde se aprobó una comunicación solicitando que se revea la decisión de suspender el servicio del Correo Argentino y desvincular a su personal.

Con el diálogo abierto, el intendente y las autoridades provinciales y nacionales del Correo Argentino se comprometieron a continuar en la búsqueda de una solución viable para resolver el planteo de la comunidad y garantizar la prestación del servicio en la localidad de 30 de Agosto.