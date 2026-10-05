Nardini inauguró Malvinas Productiva con más de 80 empresas, pymes y emprendedores

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, inauguró Malvinas Productiva, una muestra que reúne a más de 80 empresas, industrias, pymes y emprendedores. Al comunicar la apertura en sus redes sociales, destacó la actividad económica del distrito y planteó que la experiencia de los gobiernos locales puede contribuir a la construcción de una agenda productiva para la provincia de Buenos Aires.

La exposición fue presentada como un espacio para mostrar la capacidad productiva del municipio. Nardini vinculó la iniciativa con el desarrollo industrial de la última década y afirmó que Malvinas Argentinas cuenta con más de 700 empresas radicadas.

“Malvinas aporta el 1% del PBI de la Provincia”, sostuvo el jefe comunal. También aseguró que durante los últimos diez años su gestión construyó “uno de los polos industriales más importantes de Buenos Aires”.

El intendente puso la relación entre el Estado y el sector privado en el centro de su mensaje. Identificó a la producción, el empleo y la inversión como los ejes de una experiencia local que, según expresó, merece ser compartida.

“Tenemos una experiencia de gestión que vale la pena mostrar: producción, empleo, inversión y un Estado que trabaja junto al sector privado para generar oportunidades”, señaló.

El planteo también incluyó una definición sobre la participación de los intendentes en la discusión económica bonaerense. Nardini destacó el conocimiento del territorio como un aporte de las administraciones municipales y propuso incorporar esa experiencia a una agenda de alcance provincial.

“Los intendentes conocemos el territorio y tenemos mucho para aportar a la construcción de una agenda productiva para la Provincia”, afirmó.