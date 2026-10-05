Gray anunció exención de tasas para mayores de 75 años en Esteban Echeverría

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció una exención impositiva total de tasas municipales y la condonación de deudas a partir de 2027 para mayores de 75 años. Presentó la decisión como una respuesta del municipio a las dificultades económicas que atraviesan las personas mayores.

Fernando Gray.

El jefe comunal puso el foco en los gastos de alimentación y salud. “Que 4 de cada 10 hogares con personas mayores tengan que elegir entre comer o comprar sus medicamentos es inadmisible”, sostuvo en sus redes sociales.

Gray vinculó ese diagnóstico con la decisión de reducir la carga tributaria municipal para el sector alcanzado por el anuncio. “Frente a esta crisis que golpea de lleno a nuestras jubiladas y nuestros jubilados, en Esteban Echeverría decidimos ponernos de su lado”, expresó.

La medida anunciada contempla dos componentes: la exención del pago de tasas municipales y la condonación de deudas. Según indicó el intendente, ambos forman parte de la respuesta prevista a partir de 2027 para mayores de 75 años del distrito.

En su mensaje, Gray reivindicó el papel de la gestión local frente a las necesidades de los vecinos y cerró con una definición sobre la intervención municipal: “Donde hay una necesidad, tiene que haber una gestión presente”.