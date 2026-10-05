Gray anunció exención de tasas para mayores de 75 años en Esteban Echeverría

El intendente informó que la medida comenzará a regir en 2027 e incluirá la condonación de deudas. Vinculó la decisión con las dificultades de las personas mayores para afrontar gastos de alimentación y medicamentos.
Municipales05 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, anunció una exención impositiva total de tasas municipales y la condonación de deudas a partir de 2027 para mayores de 75 años. Presentó la decisión como una respuesta del municipio a las dificultades económicas que atraviesan las personas mayores.

Fernando Gray.
Fernando Gray.

El jefe comunal puso el foco en los gastos de alimentación y salud. “Que 4 de cada 10 hogares con personas mayores tengan que elegir entre comer o comprar sus medicamentos es inadmisible”, sostuvo en sus redes sociales.

Gray vinculó ese diagnóstico con la decisión de reducir la carga tributaria municipal para el sector alcanzado por el anuncio. “Frente a esta crisis que golpea de lleno a nuestras jubiladas y nuestros jubilados, en Esteban Echeverría decidimos ponernos de su lado”, expresó.

Ruta 5 bajo presión: obras paralizadas, siniestralidad y un reclamo que escala por la autovía.Ruta 5 bajo presión: obras paralizadas, siniestralidad y un reclamo que escala por la autovía

La medida anunciada contempla dos componentes: la exención del pago de tasas municipales y la condonación de deudas. Según indicó el intendente, ambos forman parte de la respuesta prevista a partir de 2027 para mayores de 75 años del distrito.

En su mensaje, Gray reivindicó el papel de la gestión local frente a las necesidades de los vecinos y cerró con una definición sobre la intervención municipal: “Donde hay una necesidad, tiene que haber una gestión presente”.

¿Cree que el peronismo llegará unido a las elecciones presidenciales de 2027?

Si

No

No sabe

Te puede interesar
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL