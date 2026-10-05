Junín: Fiorini supervisó la ampliación de agua potable en La Rufinita

El intendente de Junín, Juan Fiorini, recorrió la obra de ampliación de la red de agua potable en el barrio La Rufinita, que demanda una inversión de alrededor de $100 millones. Los trabajos presentan un avance cercano al 60% y permitirán llevar el servicio al barrio, además de preparar la infraestructura para futuras extensiones hacia Las Lilas, Paso Piedra y Ombú.

Durante la visita a la calle Las Gallaretas, el jefe comunal dialogó con vecinos y representantes de la sociedad de fomento. Allí destacó que la intervención permite superar dificultades vinculadas con las distancias y las características del territorio, que complicaban la expansión de la red.

“Lo estamos haciendo en un año complejo, pero tomamos la decisión de avanzar para conectar a este barrio La Rufinita y a otros 3 barrios en el futuro”, sostuvo Fiorini al referirse a la inversión y al alcance de los trabajos.

Una cañería principal para ampliar el servicio

El titular de Obras Sanitarias, Mariano Petraglia, explicó que la obra contempla 1.600 metros lineales de extensión y utiliza una cañería maestra de 160 milímetros, de mayor diámetro que la empleada habitualmente. Según detalló, esa característica responde a la previsión de ampliar posteriormente la cobertura a otros sectores.

“No solamente llegaremos al barrio La Rufinita, sino que nos permitirá extender la red también a los barrios Las Lilas, Paso Piedra, Ombú”, señaló el funcionario.

Petraglia indicó que la intervención fue planificada a principios de 2026 y que se completará con la interconexión a la red existente y los empalmes correspondientes. Precisó, además, que ya se ejecutó alrededor del 60% del total previsto.

Fiorini incluyó la ampliación del agua entre las metas de infraestructura de este año, junto con las redes de cloacas y gas natural, el cordón cuneta, el asfalto y las luminarias. También recordó que en La Rufinita se realizó una obra de gas mediante consorcios vecinales y el trabajo conjunto con Grupo Servicios Junín.

Los vecinos preparan la organización de consorcios

El presidente de la sociedad de fomento de La Rufinita, Marcos Vitanzi, destacó el intercambio entre los vecinos y el Municipio para concretar las obras. Señaló que el crecimiento del barrio había incrementado la necesidad de contar con agua potable.

“El barrio creció muchísimo y, obviamente, siempre estuvo esta necesidad y hoy estamos viendo la respuesta”, expresó.

Vitanzi adelantó que los vecinos ya planifican la conformación de consorcios, tomando como referencia los utilizados para extender la red domiciliaria de gas natural. La organización vecinal busca dar continuidad al trabajo conjunto mientras avanza la instalación de la infraestructura principal de agua.