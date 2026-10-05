General Alvarado firmó un convenio deportivo y formativo con Argentinos Juniors

El intendente de General Alvarado, Sebastián Ianantuony, firmó un convenio de colaboración deportiva y formativa entre el Municipio y Argentinos Juniors, con el objetivo de ampliar las oportunidades de capacitación, intercambio y desarrollo para deportistas y cuerpos técnicos del distrito.

El acuerdo contempla distintas líneas de trabajo conjunto, entre ellas el uso recíproco de instalaciones deportivas, entrenamientos, concentraciones, pretemporadas, actividades recreativas, clínicas y asesoramiento técnico.

Un vínculo con Argentinos Juniors

La firma del convenio busca fortalecer la relación institucional entre General Alvarado y Argentinos Juniors a través de acciones concretas vinculadas con el deporte y la formación.

Según detalló Ianantuony, ambas partes podrán utilizar instalaciones para desarrollar entrenamientos, concentraciones y pretemporadas, además de impulsar diferentes actividades recreativas.

La iniciativa también prevé intercambios deportivos que permitan ampliar las experiencias de quienes forman parte de disciplinas y equipos del distrito.

Capacitaciones y asesoramiento técnico

Uno de los ejes centrales será la formación.

El convenio incluye capacitaciones y asesoramiento técnico dirigidos a deportistas y cuerpos técnicos de General Alvarado.

También se podrán organizar clínicas destinadas a mejorar conocimientos y sumar herramientas a quienes participan de distintas actividades deportivas.

De esta manera, el acuerdo apunta no solo a la competencia, sino también a fortalecer la preparación y el aprendizaje.

“Apostar al deporte es apostar a la formación”

Ianantuony puso especial énfasis en las posibilidades que este tipo de acuerdos pueden generar para los jóvenes.

“Apostar al deporte es apostar a la formación de nuestros jóvenes”, expresó.

El intendente vinculó la práctica deportiva con un proceso más amplio de crecimiento y formación personal.

Oportunidades para General Alvarado

El jefe comunal consideró que la articulación con clubes de primer nivel puede abrir nuevas posibilidades para quienes practican deporte en el distrito.

“Generar vínculos institucionales con clubes de primer nivel abre oportunidades reales de desarrollo deportivo para General Alvarado”, sostuvo.

El planteo apunta a que el acuerdo tenga un impacto directo sobre deportistas, entrenadores y espacios de formación locales.

Uso recíproco de instalaciones

Otro de los aspectos contemplados es la posibilidad de utilizar instalaciones de ambas instituciones.

Esto permitirá organizar distintas actividades deportivas y formativas, además de facilitar concentraciones y pretemporadas.

El esquema busca generar un intercambio sostenido que pueda ser aprovechado según las necesidades de cada parte.

Presencia de autoridades

De la firma participaron Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, y Facundo Armenteros, director de Deportes del Municipio.

La presencia de representantes de ambas instituciones acompañó la formalización de un vínculo que tendrá como eje el intercambio deportivo y la capacitación.

Deporte y formación como política local

El convenio se inscribe en una estrategia que busca fortalecer las oportunidades deportivas dentro de General Alvarado.

La posibilidad de articular con Argentinos Juniors permitirá sumar experiencias, conocimientos y herramientas a la estructura deportiva local.

Con ese enfoque, Ianantuony destacó la importancia de generar acuerdos institucionales que amplíen las posibilidades de crecimiento de los jóvenes y de quienes trabajan en su formación.