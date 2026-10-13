Gray: “La inflación golpea donde más duele: la mesa de las familias”

El intendente de Esteban Echeverría cuestionó el encarecimiento de productos esenciales y las dificultades para afrontar las tarifas. Mencionó estimaciones privadas que ubicarían la inflación de septiembre cerca del 2%.
Municipales13 de octubre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió sobre el impacto del aumento de los alimentos en los presupuestos familiares y sostuvo que la falta de recuperación del poder adquisitivo agrava las dificultades de trabajadores y jubilados para afrontar los gastos cotidianos.

Fernando Gray.
Fernando Gray.

“La inflación golpea donde más duele: la mesa de las familias”, expresó en una publicación en sus redes sociales. El jefe comunal puso el foco en los productos de primera necesidad y vinculó su encarecimiento con la presión que ejercen las tarifas sobre los ingresos.

garateGarate llamó a dar protagonismo a los jóvenes en el aniversario de Copetonas

Gray señaló que, según estimaciones de consultoras privadas que citó sin identificar, los precios habrían vuelto a acelerarse en septiembre, con una variación cercana al 2%. En su mensaje mencionó subas en frutas y verduras, además de indumentaria y servicios.

El planteo también apuntó a la relación entre esos aumentos y la capacidad de compra de los hogares. El intendente sostuvo que el poder adquisitivo no se recupera y calificó las tarifas de “impagables”.

En ese sentido, afirmó que los incrementos diarios “siguen haciendo insostenible el costo de vida” para trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados.

¿Cree que Cristina Kirchner debería participar del armado electoral de 2027?

Si

No

Te puede interesar
Lo más visto
Papa León XIV

León XIV fue operado con éxito y mantiene a Sudamérica en agenda: qué pasa con su visita a la Argentina

Mariana Portilla
Argentina13 de octubre de 2026
El Vaticano informó que la intervención para extirpar un nódulo pulmonar terminó según lo previsto. El Pontífice permanecerá internado alrededor de una semana y suspendió sus actividades hasta el 20 de octubre. Por ahora, sigue programada la gira del 6 al 17 de noviembre por Uruguay, Argentina y Perú, con cuatro días de actividades en territorio argentino.
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL