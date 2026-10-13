El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, advirtió sobre el impacto del aumento de los alimentos en los presupuestos familiares y sostuvo que la falta de recuperación del poder adquisitivo agrava las dificultades de trabajadores y jubilados para afrontar los gastos cotidianos.

Fernando Gray.

“La inflación golpea donde más duele: la mesa de las familias”, expresó en una publicación en sus redes sociales. El jefe comunal puso el foco en los productos de primera necesidad y vinculó su encarecimiento con la presión que ejercen las tarifas sobre los ingresos.

Gray señaló que, según estimaciones de consultoras privadas que citó sin identificar, los precios habrían vuelto a acelerarse en septiembre, con una variación cercana al 2%. En su mensaje mencionó subas en frutas y verduras, además de indumentaria y servicios.

El planteo también apuntó a la relación entre esos aumentos y la capacidad de compra de los hogares. El intendente sostuvo que el poder adquisitivo no se recupera y calificó las tarifas de “impagables”.

En ese sentido, afirmó que los incrementos diarios “siguen haciendo insostenible el costo de vida” para trabajadoras, trabajadores, jubiladas y jubilados.