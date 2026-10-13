Residuos en Miramar: el Municipio responsabilizó a Nación por la obra sin iniciar

La Municipalidad de General Alvarado informó que la construcción del Centro de Disposición Final de Residuos Sólidos Urbanos de Miramar continúa sin iniciarse y atribuyó esa situación a la falta de un pago del Gobierno nacional a la empresa adjudicataria. El proyecto contempla el diseño, la construcción y la operación de un centro ambiental, además del cierre técnico del basural a cielo abierto.

La explicación fue difundida por la Secretaría de Producción, Empleo y Ambiente, mediante un comunicado emitido tras publicaciones periodísticas sobre el predio. El área también informó que realiza gestiones ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para buscar financiamiento alternativo.

El reclamo por los fondos y las gestiones ante Nación

Según sostuvo el Municipio, la obra debía comenzar en mayo de 2024. La Comuna afirmó que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) había girado los fondos a Nación y que el Gobierno nacional debía efectuar el pago a la adjudicataria para permitir el inicio de los trabajos.

“Ese pago no se concretó y por esta razón la obra nunca se inició”, señaló la Secretaría. Además, indicó que el Municipio envió cartas documento y consultas, sin obtener hasta el momento una respuesta que permita destrabar el proyecto.

El comunicado también consignó que en agosto de 2024 se realizaron reuniones con representantes de Transportes Malvinas S.R.L., la empresa adjudicataria, para coordinar las fases operativas previas al comienzo de las tareas.

Las tierras adquiridas y el recorrido del proyecto

La iniciativa se enmarcó en un programa con financiamiento del BID y articulación con el Gobierno nacional. De acuerdo con la reconstrucción municipal, Miramar fue seleccionada a partir de gestiones del intendente Sebastián Ianantuony.

A mediados de 2021, la Comuna compró tres terrenos linderos al predio. La adquisición respondió a las exigencias normativas y al requisito técnico de garantizar una vida útil de disposición de residuos de al menos 20 años.

El Municipio detalló que, en marzo de 2022, una comitiva del BID e inspectores del Ministerio de Ambiente de la Nación verificaron el cumplimiento de las condiciones formales y ambientales requeridas. En mayo de ese año se realizó la consulta pública, donde se presentaron el proyecto ejecutivo, el Estudio de Impacto Ambiental y Social y el Plan de Inclusión Social.

Tras la formalización del contrato de préstamo BID N.º 5567/OC-AR, entre marzo y abril de 2023 se publicó el llamado a la Licitación Pública Nacional N.º 01/2023.

La Secretaría aseguró que las tierras adquiridas permanecen resguardadas y disponibles para el proyecto, por lo que no sería necesario repetir esa inversión si se logra avanzar. Mientras mantiene el reclamo a Nación, el Municipio realiza presentaciones ante el CFI para buscar una alternativa que permita concretar la obra.