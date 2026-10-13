Watson: “La libertad radica en la expresión y pluralidad de voces”

El intendente de Florencio Varela, Andrés Watson, acompañó a la comunidad educativa en la inauguración del 6° Congreso Distrital de Comunicación, que tuvo como eje temático transversal la última dictadura cívico-militar. Durante el encuentro, destacó el trabajo colectivo y la pluralidad de voces ante los jóvenes participantes.

A través de una publicación en sus redes sociales, el jefe comunal compartió su participación y repasó algunos de los contenidos abordados por docentes y estudiantes.

Las noticias falsas y los sesgos estuvieron entre las problemáticas de la comunicación trabajadas durante el congreso. La propuesta también incluyó talleres en los que los participantes demostraron el uso de distintas herramientas aprendidas.

Watson destacó la intervención de profesores y estudiantes en esas actividades, que combinaron el abordaje de problemas vinculados con la comunicación y la puesta en práctica de conocimientos.

El eje sobre la última dictadura cívico-militar atravesó esta sexta edición, mientras que los talleres permitieron desarrollar otros contenidos relacionados con las formas de comunicar.

Al referirse al mensaje que transmitió a los jóvenes, el intendente vinculó la construcción de una sociedad unida con el trabajo compartido. “La fuerza del trabajo colectivo construye una sociedad unida y la libertad radica en la expresión y pluralidad de voces”, expresó.