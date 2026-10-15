Erica Revilla anunció la finalización de la obra de cloacas de Arribeños
La jefa comunal de General Arenales, Erica Revilla, anunció que finalizó la obra de cloacas de Arribeños, una intervención que comprende más de 38 kilómetros de cañerías y cerca de 1.500 conexiones domiciliarias. Al comunicar la noticia, destacó el recorrido de las gestiones y el impacto que atribuye al proyecto sobre la calidad de vida de la comunidad.
“Hoy podemos decirlo con enorme emoción y orgullo: la obra de cloacas de Arribeños está terminada”, expresó Revilla. La mandataria recordó que, cuando asumió en diciembre de 2015, la localidad tenía más de 3.000 habitantes y no contaba con ese servicio.
Según relató, fue la primera obra que gestionó para el distrito. El proceso atravesó dificultades que obligaron a insistir y retomar las gestiones para evitar que el proyecto quedara frenado.
“Hubo que golpear puertas, insistir, superar obstáculos y volver a empezar cada vez que las dificultades amenazaron con frenar el proyecto”, señaló. Revilla sostuvo que, pese a esos inconvenientes, mantuvieron el trabajo para concretar la intervención.
Además de precisar la extensión de las cañerías y la cantidad aproximada de conexiones, la jefa comunal puso el foco en el significado de la obra para los vecinos. “Por encima de los números, hablamos de salud, bienestar y calidad de vida para toda una comunidad”, afirmó.
En su mensaje, agradeció a los habitantes de Arribeños por la paciencia y el acompañamiento durante el proceso. También vinculó la finalización de los trabajos con la continuidad de las gestiones a lo largo del tiempo.
“Las obras importantes no se hacen de un día para el otro. Se hacen con trabajo, compromiso y la decisión de cumplir con nuestra gente”, sostuvo Revilla, quien presentó la conclusión del proyecto como “un sueño que se hizo realidad”.