Magario: "Milei habla de una realidad muy distinta a la que se vive en las casas"

La vicegobernadora bonaerense Verónica Magario volvió a cuestionar la política económica del Gobierno nacional y puso el foco en el costo que enfrenta una familia para cubrir sus necesidades básicas.

La dirigente se refirió a los últimos datos de la Canasta Básica Total y sostuvo que los números muestran una realidad cotidiana marcada, según su análisis, por ingresos que no alcanzan, dificultades para recuperar el poder adquisitivo y un consumo debilitado.

Más de $1,6 millones para superar la línea de pobreza

En septiembre, una familia tipo de cuatro integrantes necesitó $1.632.504 para cubrir la Canasta Básica Total y no quedar por debajo de la línea de pobreza.

La medición contempla alimentos y otros bienes y servicios considerados esenciales, aunque no incluye el alquiler de la vivienda.

Magario tomó ese dato como punto de partida para cuestionar la situación económica.

“Una familia argentina necesita más de $1,6 millones mensuales para no ser pobre, sin incluir el alquiler de la vivienda”, expresó.

“Estos son los números que reflejan la realidad”

La vicegobernadora sostuvo que el costo de la canasta permite observar con mayor claridad las dificultades que, a su entender, atraviesan los hogares.

“Estos son los números que reflejan la realidad de la gente: el dinero no alcanza, los salarios no se recuperan y el consumo está planchado”, afirmó.

Magario vinculó de esta manera el incremento de los gastos básicos con la situación de los ingresos y la evolución del consumo.

Una crítica directa a Milei

El mensaje incluyó también un cuestionamiento explícito al presidente Javier Milei.

“Milei habla de una realidad muy distinta a la que se vive en las casas”, sostuvo la vicegobernadora.

La frase apunta a marcar una diferencia entre la evaluación económica que realiza el Gobierno nacional y la situación que Magario asegura observar en los hogares.

“Cada día es más difícil llevar un plato de comida a la mesa”

La dirigente bonaerense profundizó su planteo al referirse particularmente a los gastos de alimentación.

“Cada día es más difícil llevar un plato de comida a la mesa”, expresó.

La declaración se produjo luego de conocerse los nuevos valores de las canastas utilizadas para establecer los umbrales de pobreza e indigencia.

La canasta volvió a subir en septiembre

Durante septiembre, tanto la Canasta Básica Total como la Canasta Básica Alimentaria registraron un incremento mensual del 1,7%.

Para un hogar tipo de cuatro integrantes, la canasta alimentaria necesaria para no quedar bajo la línea de indigencia alcanzó los $738.690.

La Canasta Básica Total, en tanto, superó los $1,63 millones.

El foco en el poder adquisitivo

Magario centró su publicación en la distancia entre los ingresos familiares y el costo de las necesidades cotidianas.

Su planteo puso especialmente el foco en los salarios, el consumo y la capacidad de los hogares para sostener gastos básicos.

La vicegobernadora viene utilizando distintos indicadores económicos para cuestionar el impacto que atribuye a las políticas nacionales sobre las familias.

“No es el presente ni el futuro que queremos”

Hacia el cierre, Magario volvió a expresar su desacuerdo con el rumbo económico.

“Este no es el presente ni el futuro que queremos para los argentinos”, afirmó.