Coronel Suárez reforzó escuelas y destacó el trabajo del Hospital Municipal

El Municipio de Coronel Suárez avanzó en dos acciones vinculadas con la educación y la salud pública. Por un lado, realizó una nueva entrega de aportes económicos por más de $28 millones a instituciones educativas del distrito. Por otro, destacó el trabajo del equipo de Neonatología del Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo”, que logró estabilizar a un recién nacido con una cardiopatía severa antes de su traslado al Hospital Garrahan.

Desde la gestión local pusieron en valor ambas intervenciones como parte de una política orientada a sostener servicios públicos y acompañar necesidades concretas de la comunidad.

Más de $28 millones para instituciones educativas

La entrega de fondos fue encabezada por el jefe de Gabinete, Mauro Moccero, y la directora de Educación, Anahí Barreneche.

Los aportes alcanzaron a la Escuela Primaria N° 14 de Pasman, la Unidad Académica “Julio César Lovecchio”, la Escuela Primaria N° 36 de San Anselmo, la Escuela Primaria N° 9 “Manuel Belgrano”, el ISFDyT N° 48, la Escuela Secundaria N° 9 y la Escuela Especial N° 501.

Los recursos serán destinados a resolver distintas necesidades de funcionamiento.

Materiales, mantenimiento y reparaciones

Los fondos permitirán adquirir materiales deportivos y musicales, realizar tareas de mantenimiento edilicio y avanzar con trabajos de pintura.

También se destinarán recursos a la reparación de maquinarias y otras mejoras solicitadas por las instituciones.

El objetivo es acompañar de manera directa las condiciones en las que estudiantes, docentes y auxiliares desarrollan sus actividades cotidianas.

“A las escuelas se les pide mucho más que enseñar”

Durante el encuentro, Mauro Moccero destacó el trabajo de directivos, docentes, auxiliares y cooperadoras.

“Hoy a las escuelas se les pide mucho más que enseñar. Sostienen, acompañan, contienen y dan respuestas todos los días”, expresó.

El funcionario remarcó que el acompañamiento estatal busca responder a problemas concretos que aparecen en cada establecimiento.

“Invertir en educación es una decisión”

Moccero sostuvo además que la inversión educativa forma parte de una definición de la gestión municipal.

“Por eso, invertir en educación es una decisión de nuestra Gestión: estar presentes, escuchar y ayudar a resolver necesidades concretas”, señaló.

Desde el Municipio plantearon que, frente a los cambios y restricciones en herramientas nacionales de financiamiento educativo, la intención local es continuar sosteniendo el acompañamiento a la escuela pública.

Una intervención neonatal de alta complejidad

En paralelo, el Hospital Municipal “Dr. Raúl Caccavo” fue escenario de una compleja intervención médica.

El equipo de Neonatología, coordinado por el doctor Lucas Faccinetti, trabajó durante más de 24 horas para estabilizar a un recién nacido derivado desde Coronel Pringles con una cardiopatía severa.

Una vez estabilizado, el bebé pudo ser trasladado al Hospital Garrahan para continuar con atención de alta complejidad.

Más de 24 horas de trabajo

La atención requirió una tarea sostenida por parte de médicos, enfermeros y técnicos.

El equipo debió mantener control permanente sobre el estado del recién nacido y coordinar los pasos necesarios para garantizar un traslado seguro.

Desde el Municipio destacaron la preparación profesional y la capacidad de respuesta del servicio ante una situación crítica.

Una cadena sanitaria regional

La intervención involucró además a distintos actores del sistema público de salud.

Participó el equipo Materno Infantil de Coronel Pringles, junto a Bomberos Voluntarios de Coronel Suárez.

También intervino la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Garrahan, con acompañamiento de la doctora Pilan y el doctor Juan Feldman, además del equipo de traslados de la Provincia de Buenos Aires, integrado por médicos, enfermeros y pilotos.

El rol de la Neonatología local

Desde la gestión municipal señalaron que el caso volvió a mostrar la importancia de contar con servicios especializados en el Hospital Municipal.

La Neonatología de Coronel Suárez no sólo recibe pacientes del propio distrito, sino que también puede intervenir ante situaciones provenientes de otras localidades de la región.

La posibilidad de estabilizar a un recién nacido antes de una derivación de alta complejidad resulta central para mejorar las condiciones del traslado.

Equipamiento y profesionales

El Municipio vinculó la capacidad de respuesta del servicio con la inversión en equipamiento, personal capacitado e infraestructura.

La gestión sostuvo que la salud pública no debe ser considerada únicamente desde una lógica de costos, sino como una herramienta para garantizar atención y oportunidades de vida.

En ese sentido, destacó que cada recurso incorporado puede resultar determinante frente a una situación de urgencia.

Reconocimiento al equipo

Desde el Ejecutivo local expresaron su reconocimiento al doctor Lucas Faccinetti y a todo el personal de Neonatología.

La valoración estuvo centrada tanto en las más de 24 horas de trabajo de este caso como en la tarea cotidiana que desarrolla el servicio.

La intervención fue presentada como un ejemplo del alcance que puede tener un sistema sanitario con equipos especializados y capacidad de articulación regional.