Infraestructura y salud: Exaltación de la Cruz reforzó dos frentes de gestión

La Municipalidad de Exaltación de la Cruz avanzó en dos acciones vinculadas con infraestructura y salud. Por un lado, continuó con el recambio de luminarias por tecnología LED en distintos barrios del distrito. Por otro, acompañó el reconocimiento legislativo otorgado a la Asociación Cooperadora del Hospital de Los Cardales.

Ambas iniciativas apuntan a mejorar servicios cotidianos y a poner en valor el trabajo de instituciones que cumplen un rol importante en la comunidad.

Nueva iluminación en tres barrios

Los trabajos de recambio se realizaron en el corredor de la Ruta 8 y alcanzaron a distintos sectores.

En Parque Exaltación, las tareas se concentraron sobre la calle Cañada de la Cruz.

En Los Pinos, el recambio llegó a calle Santa Fe, mientras que en El Remanso se trabajó sobre Media Caña.

Más visibilidad durante la noche

La incorporación de luminarias LED busca mejorar las condiciones de iluminación en las calles.

La tecnología permite una mayor visibilidad nocturna y apunta a reforzar la seguridad en zonas de circulación cotidiana.

También permite optimizar el consumo energético frente a sistemas de iluminación tradicionales.

Infraestructura y prevención

Desde el Municipio señalaron que el recambio forma parte de una política de inversión en infraestructura.

La intención es continuar extendiendo este tipo de intervenciones a otros sectores del distrito.

El objetivo es combinar mejoras urbanas con herramientas que contribuyan a la prevención y a una mejor utilización del espacio público.

Reconocimiento a la Cooperadora del Hospital

En otro orden, el intendente acompañó al diputado provincial Diego Nanni en la entrega de un reconocimiento a la Asociación Cooperadora del Hospital de Los Cardales.

La labor de la entidad fue declarada de Interés Legislativo por la Honorable Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.

La distinción buscó destacar el compromiso sostenido de sus integrantes con el funcionamiento del hospital.

Un trabajo solidario sostenido

La Cooperadora acompaña de manera permanente al establecimiento de salud.

Su tarea incluye acciones destinadas a fortalecer distintos aspectos del funcionamiento hospitalario y colaborar con las necesidades que surgen en la institución.

Desde el Municipio remarcaron el valor de ese trabajo voluntario y su aporte a la comunidad.

El valor del compromiso comunitario

La distinción legislativa puso el foco en la dedicación y la vocación de servicio de quienes integran la Cooperadora.

El reconocimiento también buscó visibilizar el rol de las organizaciones comunitarias en el sostenimiento de la salud pública.

La tarea cotidiana de la entidad fue destacada como un complemento importante para el hospital.

Acompañamiento institucional

Durante la entrega, las autoridades locales expresaron su agradecimiento a cada uno de los integrantes de la Cooperadora.

El reconocimiento estuvo orientado a valorar el esfuerzo constante y el compromiso con los vecinos de Los Cardales.

La actividad reunió así al ámbito municipal y legislativo alrededor de una institución con fuerte presencia comunitaria.