HORÓSCOPO DEL LUNES 1 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Apuntar a simplificar las cosas en esos asuntos que no parecieran cambiar sería lo más sano. Naturalidad y verdad en diálogo que mantendrán con personas influyentes de su lugar de trabajo. No argumenten cosas que luego los complicarían en el plano afectivo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Ser medidos en este día en el que decir lo suficiente es lo indicado. Traten de minimizar una situación desagradable que surge en el lugar de trabajo. No se arriesguen a decir algo que luego puede jugar en su contra. Sensación de protección por una llamada que recibe.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Comienza una etapa de resurgimiento interno. Las cosas que antes les parecían imposibles pensar hoy y vislumbrar que serían posibles. Crecimiento. Cesaría una angustia que tienen en el plano afectivo, todo es cuestión de rever y releer cómo encaramos las cosas.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Saber esperar es una de las acciones más maduras que podemos tener. Sería escueta la explicación que les darían con respecto a un reclamo que ustedes han hecho en el plano laboral. No insistan por el momento. Una situación agradable se les dará familiarmente.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Escuchar la voz interior y funcionar desde allí. Surge un inconveniente que solucionan durante el día en sus lugares de trabajo. La fascinación por alguien los llevaría a tomar una decisión en el plano afectivo. A veces, jugarse hace bien para terminar de comprender las cosas

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Ocurriría algo que los ayudaría a asumir las pérdidas. Un comienzo interesante en el plano afectivo. No se sumerjan en pensamientos del pasado, aprendan a vivir a partir del hoy. Surge espontáneamente una reunión importante de trabajo con buenos resultados. Estén tranquilos.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Partir desde el amor propio para sobrellevar los problemas es bueno. Recuperan la confianza que habían perdido con respecto a cuestiones personales. Recobran su autoestima y perdonan sus propios errores. Un sugestivo llamado los hará pens

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Estar equilibrados cuando debemos luchar por lo que queremos. Las capacidades intuitivas a flor de piel. No especulen con escusas para no concurrir a encuentros, sólo digan la verdad. Un estado anímico positivo para hacer un planteo en su lugar de trabajo.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hagan lo que puedan en esta jornada atareada. Fértil diálogo con personas de sus lugares de trabajo con acuerdos y proyectos en común. Una especial dedicación alguien les hará y se sentirán conmovidos. Llega noticia que no deberían pasar por alto. Nueva actividad.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Cabritas permitan que las cosas sucedan en el momento debido. Se sentirán obligados a aceptar una propuesta que les hacen en el plano laboral. Consideren que muchas veces una puerta abre a la otra. Un nuevo amor puede llegar a su vida de los que estén solos.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Un estado anímico que debería ser concientizado para mejorarlo. Reconocer que a veces no nos damos cuenta de cómo estamos es empezar a ocuparse. Traten de serenar los nervios y la ansiedad. Hay cosas que a veces llevan más del tiempo estimado para que sucedan.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Valoren las pequeñas cosas de la vida y hagan sus días más felices, sin sentimientos trágicos. Superan inconvenientes en el plano laboral. Hay una inquietud que los mantiene en ascuas. Planteen lo que les pasa, serán comprendidos. Una llamada de alguien que los aprecia los alegrará.

HORÓSCOPO DEL MARTES 2 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Reconocer que a veces necesitamos llegar al límite para lograr cambiar no es un deseo sino una realidad. Manejen su estado anímico y eviten discutir inútilmente. La serenidad se logra a partir de la comprensión. Llega a ustedes una propuesta de solución en el plano afectivo.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Se reconectan espiritualmente con personas con las que tenían distancia. Cambia una situación en el plano afectivo. Renuevan sus ánimos y toman una decisión acertada. No magnifiquen un problema que surge en el área laboral, deberán sentarse a conversar.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Eviten sufrir por todo lo que no merece que ustedes deban estar mal. Posibilidad de comenzar una actividad paralela a la habitual. Hoy traten de organizar una reunión con amigos que hace tiempo que no ven. La inquietud acerca de problemas familiares los llevará a tomar una decisión.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Ayudar es algo que debemos hacer y es una virtud necesaria. Culmina una etapa de replanteos en el plano afectivo. Todo apuntaría a una solución rápida y sin problemas. La búsqueda estaría apuntando a lograr cierta paz interior siendo la prioridad del día. Saturación.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

En realidad saber que debemos partir desde la paz para poder sobrellevar la vida es lo que otorga sabiduría. Reciben un llamado que los alegraría mucho. Sentirán que pueden luchar por lo que desean en el plano afectivo. Su bondad se verá reflejada en un gesto de grandeza.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No se permitan sufrir por cosas del pasado, hay cuestiones afectivas que vuelven a sus mentes, procuren controlar las emociones. La presencia de los dolores es algo que debemos aprender a manejar. Saber dar punto final a las cosas que sabemos que han terminado.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sus espacios emocionales no tienen lugar para nuevas posibilidades de sufrimiento. No se involucren afectivamente con quien no debe. Una sorpresa en el plano laboral les levanta el ánimo. Los problemas vienen solos el punto es no buscarlos. Liberación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Simpatizarán con alguien que llega a su vida, no se apresuren todo tiene su momento de maduración. Los puntos de acuerdo serán muchos en el plano laboral que se afianza. Una sensación de ganas de liberarse de cosas que les pesan los ayudará a resolverlas.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Podrían encontrarse con alguien de quien no tienen un buen recuerdo. Traten de limar asperezas y aceptar las equivocaciones de los demás. El trabajo les trae inquietud, traten hoy de descansar sus mentes y espíritus. Las cosas no siempre son como queremos.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Jornada en la que vendrán situaciones poco claras. Traten de serenarse y ver la salida para poder solucionar rápido. No se anticipen a dar una respuesta si no están seguros en el plano afectivo. Primero poder sentir lo que profundamente sentimos.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Saber que una cosa trae a la otra en la vida, todo es acción-efecto. La actitud negativa frente a propuesta laboral podría generarles un atraso en sus objetivos. Debemos aprender que no todo se da cuando queremos y que la búsqueda debe ser constante. Valoración.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No apabullarnos con las cosas, no desesperarnos es el punto de partida. Se generan cambios en el entorno que son positivos, se verán beneficiados en cierto punto. Hay ciertos papeles que deberían tratar de poner en orden. Revisen y pónganse al día con los trámites.

HORÓSCOPO DEL MIÉRCOLES 3 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)-

Una sensación de alivio le dará una venta o entrada de dinero a algunos arianos. Compromisos y reuniones de trabajo en el día donde tendrán oportunidades de aclarar cosas que les importan. A cada cosa darle la importancia que merece. Calma.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Reflejo de una luz que puede iluminar el plano laboral. Deberán estar atentos ante las circunstancias que se les presenten y no perder posibilidades ni entrevistas. Sensación. Saber que el destino lo hace uno mismo, el Universo propone, nosotros disponemos.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Laberinto de situaciones en las que se verán envueltos. Manéjense con prudencia y sepan distinguir la información que les llega. Una inquietante revelación los incentivará a tomar una decisión afectiva. No guiarse por los impulsos sino por la verdad de lo que se siente.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se suspendería alguna actividad importante por otra. Día ajetreado. Los acontecimientos de la jornada les darán la pauta de que sus cosas toman otro movimiento. Un estado anímico positivo que debieran aprovechar sabiendo que las transiciones o transformaciones de la vida deben vivirse con valentía.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Les anticipan un cambio que se producirá en el área laboral. La actitud prudente y de espera con sus parejas les provocará un cambio de actitud. A veces nos cuesta actuar diferente de lo que sentimos pero debemos hacerlo si es positivo para la situación. Pensar.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Recuerdos y nostalgias a partir de un reencuentro con persona del pasado. La actividad en el día estará bastante ordenada como le gusta a Virgo. Se activan reuniones laborales. Avances. No es malo para el espíritu recordar las cosas que hemos vivido y es importante trabajar las culpas.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Comienza una etapa más que productiva. Abran sus ojos y sus puertas a las oportunidades en el área laboral. No se cierren ante las oportunidades que aparezcan. Su patrimonio espiritual recobra su caudal energético. Buscar el equilibrio cuando la euforia nos sobrepasa.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE 22 DE NOVIEMBRE)

Buena oportunidad para usar la capacidad de intuir escorpianos. Siempre que puedan traten de conectarse con la profundidad de su ser y descubran sus dones. Llamados que esperaban pueden darse hoy. Lo positivo de sentir seguridad en la vida es un trabajo diario.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Alternativa que se presenta por la que tendrán que decidirse. Consideren los beneficios que les darían a largo plazo realizar ciertos cambios en el ritmo diario. Renovación. Saber que la vida siempre nos genera algún esfuerzo y quizás se puede entender como necesario.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Planifican un día en el que apuntará a solucionar problemas pequeños pero molestos. Sus trámites serán hechos rápidamente permitiéndoles dejar sus objetos en orden. Llamado. Comprender que las cosas pueden hacerse igual y con el mismo resultado sin nervios.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Siempre que puedan traten de no dejar de lado a quienes ustedes saben que los quieren realmente. Se les presentan oportunidades más que provechosas en el plano material. No se puede prescindir de los afectos, querer es vivir. Vivir implica querer y buscar la paz y el amor.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Propuesta brillante que los sorprenderán en el área de sus actividades. Un malentendido con alguien del entorno familiar les hará ser un poco más prudentes con los comentarios. Callar muchas veces demuestra nuestra sabiduría, porque no siempre somos bien interpretados.

HORÓSCOPO DEL JUEVES 4 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Si esperan un poco más recibirán lo que están esperando en el plano laboral. El punto es insistir pero no desagradar con la insistencia. Un proyecto en común con alguien nuevo que llega a sus vidas podría abrir una puerta importante. Permitirle al tiempo que siga su curso.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Sentirán que esa persona que conoce no es lo que ustedes esperaban que sean. Debemos entender que cada uno es como es y es el que puede. Promesa cumplida en el plano laboral. Ver en el otro las cosas positivas que tiene más allá de las negativas. Apuntemos al crecimiento espiritual.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Se preguntarán cosas que no les cierra en el área laboral. Vayan despacio. Se dan cuenta de cosas que antes les resultaba imposible suponer de quienes conocen. No se permitan frustrar los sueños que tienen. Buscar la verdad en las cosas es una tarea que a veces nos cuesta aceptar.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Se entregan con amor a nueva relación, amen sin temor a amar. Lo que esperan en lo económico puede darse, confíen en ese familiar que los está orientando sin interés alguno. No podemos manejar nuestra vida desde la desconfianza, cada uno es responsable de lo que hace.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Despiertan algo particular en alguien que por un motivo laboral se sienten obligados a frecuentar. La situación afectiva comienza a tomar un giro. No se apresuren ni sientan ansiedad. Si es que deba ser, será. Es importante asumir que el sello de las cosas se da naturalmente.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Traten de no adelantarse a los hechos. Una vertiente nueva en el lugar de trabajo los aliviará. No simplifiquen postergando reuniones a las que deberían concurrir. Dejen los miedos atrás, el miedo paraliza. Confíen en ustedes y sus capacidades. Se aventura una etapa buena.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Traten de evitar tomar contacto con personas que tienen que ver con su pasado afectivo. Sus emociones no están para sumar nostalgia ni nervios. Una llamada los orientará en el área laboral. Asumir el pasado es lograr seguir formando nuestra historia y mejorarla.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Se alejan de amigos por diferencias banales, revean y eviten juntar negatividad. Es hora de sentarse a tomar una decisión en el plano material. Las cosas materiales también tienen su importancia sin tener por qué ser prioridad. Cada cosa en su lugar, es bueno ordenarse internamente.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Receptiva sensación en el plano familiar, captan los mensajes con doble sentido que emite alguien, pero la actitud siempre tiene que ser positiva, dejando pasar la negatividad. El punto es no darle importancia a las cosas que no la tienen. Resolución. Inspiración. Renovación.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Un complejo problema en el plano familiar los hace tomar una decisión importante. El estado anímico mejora si no se ponen ustedes mismos obstáculos innecesarios. Estar por encima de las cosas que pueden perturbar la paz o la calma ante cualquier situación juega un rol importante.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Ni imaginan que hay personas de alto rango en el plano laboral que observan cuidadosamente sus intervenciones diarias. Pueden llegarles propuestas que los sorprenderían. Actuar bien más allá de los ojos ajenos. Ser y funcionar desde lo correcto, alimenta el alma.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No posterguen esos llamados que hoy pueden realizar sin problema. Sentirán que les sobra energía para realizar una operación difícil en el plano de sus intereses financieros. Progreso. Valerse de uno mismo es positivo, no descartemos que también podemos contar con los demás.

HORÓSCOPO DEL VIERNES 5 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Día para tratar de organizar mejor sus tareas diarias, traten de no acumular trámites o trabajos. En el plano afectivo procuren no negar los sentimientos que tienen por otras personas, proponer es sano, saber recibir respuestas, también.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Taurinos podrían llegar nuevas oportunidades en el plano laboral. Deberían evaluar las conveniencias de acuerdo al momento y realidades de sus vidas. El amor acompañando en las decisiones y aportando sanamente. Armonía.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Geminianos día para dar respuestas y recibirlas. Buena jornada para negociaciones o acuerdos. Los papeles llegan con tinte favorable para ustedes. Sepan apreciar las cosas positivas dentro de las negativas. El amor algo distante.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Cancerianos con su típica capacidad de comprensión del dolor del otro, hoy sentirán que tienen que ayudar a personas de su entorno. Las actividades con buen semblante, oportunidad de plantear sus necesidades y proyectos.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Buena jornada para firmas, acuerdos, deliberaciones o reuniones. Las entrevistas laborales o exámenes, con buena impronta. Aseguren sus modos desde el temple leonino que otorga seguridad. Las relaciones afectivas, complacidas.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Virginianos no desesperen cuando las noticias esperadas no llegan. Todo se acomoda y se va encaminando en la vida. La sobre exigencia con nosotros mismos o con los demás, sólo lleva a sentirnos peor. Relajar la mente, armonizarse.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Librianos cuando sienten que el amor no es correspondido de acuerdo a sus expectativas, plantéense qué es lo que más desearían hacer o qué es lo mejor para ustedes. Relaciones laborales con mucho compañerismo y bienestar.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

A veces estamos cansados, pero cuando no tenemos ganas de nada, la motivación es la vida misma y sus oportunidades múltiples en todos los sentidos. Conéctense con sus proyectos y deseos y apunten a poder cumplir con ustedes mismos.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Hay nuevas posibilidades en el plano financiero. Procuren no dejar pasar esas oportunidades y traten de asegurarse su bienestar. Hay una parte de sus corazones que tiene algo de resistencia a querer seguir con los vínculos. Miren dentro.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Capricornianos, las cuestiones laborales durante el día, traerían algunas complicaciones. Estén atentos y resuelvan. El amor con invitación al diálogo y nuevas propuestas. La casualidad si bien existe, trae detrás un sentido más profundo.

ACUARIO (21DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Acuarianos con fascinación y atracción a flor de piel. Las oportunidades sociales pueden traer nuevos vínculos que prometerían posteridad. Logran adquirir nuevas ideas para poder tener mejoras en su plano financiero. Prosperidad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Piscianos magnetismo y poder, en esta jornada con desafíos importantes en el parea de las actividades. Luzcan sus dotes y logren sus cometidos. Depende de ustedes mismos. El corazón llegando a entendimientos vitales. Crecimiento.

HORÓSCOPO DEL SÁBADO 6 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No deberían preocuparse por ciertas tensiones que surgen por situaciones relacionadas al trabajo. Hagan lo que puedan con esas personas con las que no es fácil comunicarse. La paciencia como base y el valor de las prioridades.

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Nueva situación en la que deberán manejarse con prudencia. No están perdidaslas relaciones afectivas, sepan darse cuenta a tiempo sobre el verdadero valor de las cosas. Querer ver es querer solucionar las cosas.

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Simpatizan con personas y sienten mayor comunicación dadas las circunstancias. Procuren no adelantarse a los hechos, va a haber tiempo para todo. Sepan darle la importancia merecida a cada cosa. Comunicación.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Un importante avance en situación que creían perdida. La variedad de los conceptos los hará consolidar diálogos en algo productivo para ustedes. Siempre se puede si ponemos la mejor intención. Renovación interna.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Lo que comiencen no lo abandonen por causas insuficientes o que pueden modificarse. No se den por vencidos con respecto a los imprevistos que son naturales en la vida. Aprenda a escuchar y a auto escucharse más.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

No se arrepientan de haber realizado ese gesto con supuestos contrincantes. Les dará una gran tranquilidad poder ampliar las miradas y aprender a no ver enemigos donde no los hay. La benevolencia alivia y sana.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Una alternativa distinta se les presentará en el plano financiero aún en circunstancias algo complicadas. Alegría y alivio. No se sometan a situaciones emocionales de las que saldrían sin buenos ánimos. Liberación.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Un entretenido diálogo les hará cambiar de estado anímico. Promesa que se cumple en el plano financiero. Aprovechen la posibilidad de salir de ciertos esquemas que los hacen encasillarse. Buscar soluciones en la vida.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Quizás no imaginen iniciativas que tomarán al recibir respuestas nuevas e inesperadas que los favorecen. Usar los propios recursos y la creatividad es darse la confianza como para creer en lo que se desea realizar. Amor completo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Una inusitada situación afectiva los hará replantearse ciertas cosas. No se anticipen a los hechos, no escuchen versiones confusas, no busquen confundirse ni poner energías exageradas en cosas que no tienen sentido.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Espacio que dedicarán a personas del entorno afectivo dándose cuenta de cosas importantes. Descubren y se conectan con la verdadera importancia de las cosas. Ciertas luchas internas se resuelven. Introspección y espiritualidad.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

No se sugestionen con ciertas situaciones que veno se enteran. Procuren manejar los miedos y la sugestión. Todo apuntaría a que puedan renovar la confianza en las personas a quienes quieren. Darse cuenta que a veces nos equivocamos.

HORÓSCOPO DEL DOMINGO 7 DE ENERO

ARIES (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Una etapa de reconstrucción espiritual en la que sentirán que crecen. Sus ánimos de conquista con respecto a esa persona que les interesa los llevarán a lograrlo. Hacer las cosas que necesitemos para ser felices

TAURO (21 DE ABRIL AL 21 DE MAYO)

Una esperanzada situación los hará sentir que pueden recuperar sus sentimientos hacia sus parejas. A veces llegar al límite nos ayuda a reestablecernos afectivamente. Permitirnos equivocarnos y saber darse cuenta

GÉMINIS (22 DE MAYO AL 20 DE JUNIO)

Una inquietante situación con una persona del entorno los mantendrá ocupados para tratar de ayudarla a comprender y a incentivar a que sepan que siempre habrá soluciones. Cuiden su nivel de stress y respiren profundo.

CÁNCER (21 DE JUNIO AL 22 DE JULIO)

Su relación de pareja mejora. En la jornada traten de manifestar sus sentimientos y de hacer placentera las relaciones. Armonía. Una interesante propuesta de proyecto a futuro aparece. Darse cuenta que podemos ser felices.

LEO (23 DE JULIO AL 22 DE AGOSTO)

Especial sensación de alegría lograrán sentir a través de sus afectos. Las relaciones de pareja crecerán si mantienen una buena predisposición. Hay un proyecto a nivel laboral que puede darse tal como ustedes planeaban. Esperen tranquilos.

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 21 DE SEPTIEMBRE)

Estarán ocupados de ciertas cuestiones que competen a lo familiar. Una entretenida invitación al diálogo llega a ustedes, es una buena oportunidad para sellar vínculos a la distancia. Abrir las puertas internas hace bien.

LIBRA (22 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE)

Sentirán que pueden manejar emocionalmente las situaciones afectivas de las que no pueden prescindir. Revean las mismas y no nieguen las complicaciones que les implican. Realidad. El amor debe ser una solución y no un problema.

ESCORPIO (23 DE OCTUBRE AL 22 DE NOVIEMBRE)

Verán que logran solucionar una cuestión que los aquejaba en el plano familiar. A veces nos cuesta separar las emociones que sentimos frente a los problemas. Les aportan un dato que les servirá a nivel laboral para el futuro.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE AL 21 DE DICIEMBRE)

Ocurrencia que les dará una posibilidad de dar un nuevo paso en el área de las actividades repensando el modo de encarar la realidad. Iluminación y rapidez. Los afectos estarán con una sensación de distancia. Entusiasmo nuevo.

CAPRICORNIO (22 DE DICIEMBRE AL 20 DE ENERO)

Se preguntarán si pueden solucionar inconvenientes que tienen de larga data en el plano afectivo. El punto es sincerarse y sentir que podrán ser comprendido. A veces necesitamos estar solos y no quiere decir dejar de querer.

ACUARIO (21 DE ENERO AL 18 DE FEBRERO)

Dirán algo que las personas que comparten la vida junto a ustedes sentirán una inmensa alegría.Deberían mantener su posición y no arrepentirse ni temer por lo que sienten. Libertad bien lograda. El amor libera y nos acerca a la plenitud.

PISCIS (19 DE FEBRERO AL 20 DE MARZO)

Almacenan ideas que desearían que se concreten en el área de las actividades. Traten de sentarse a planificar y a plasmar sus inquietudes. Una respuesta más que interesante en el plano afectivo podría llegar. Crean en lo que añoran. (NA)